GĐXH - Việc lựa chọn đồ trang trí Tết không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn gắn liền với giá trị văn hóa, phong thủy và cảm xúc sum vầy đầu năm.
Vì sao đồ trang trí Tết không thể thiếu trong nhà ngày Tết?
Đồ trang trí Tết từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc trang trí nhà cửa ngày Tết của người Việt.
Không gian được trang hoàng rực rỡ bằng các phụ kiện trang trí Tết không chỉ làm đẹp ngôi nhà mà còn mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Đánh dấu sự khép lại của năm cũ, đón chào một khởi đầu mới tích cực và nhiều hy vọng.
Mang lại cảm giác ấm cúng, đủ đầy, góp phần gắn kết các thành viên trong gia đình. Gửi gắm mong ước về may mắn, tài lộc, sức khỏe và bình an trong năm mới.
Chính vì vậy, đồ trang trí Tết không đơn thuần chỉ là vật làm đẹp không gian mà còn góp phần tạo nên không khí Tết ấm áp, trọn vẹn trong mỗi gia đình Việt.
Top đồ trang trí Tết không thể thiếu trong mỗi gia đình
Cây mai, cây đào trang trí Tết
Cây mai, cây đào là đồ trang trí Tết không thể thiếu trong mỗi gia đình, bởi chúng tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và khởi đầu thuận lợi trong năm mới.
Dù là mai, đào thật hay giả, chỉ cần trưng bày trong nhà cũng đủ giúp không gian trở nên rực rỡ, mang lại cảm giác Tết rõ ràng và ấm cúng ngay từ những ngày đầu xuân.
Bao lì xì trang trí
Bao lì xì không chỉ dùng để mừng tuổi mà còn mang ý nghĩa chúc phúc, cầu may. Việc treo bao lì xì lên cây mai, cây đào hoặc trang trí bàn tiếp khách giúp không gian thêm rực rỡ sắc đỏ, màu sắc tượng trưng cho tài lộc và hỷ sự đầu năm.
Câu đối đỏ
Câu đối đỏ là phụ kiện trang trí tết truyền thống, thể hiện mong ước về một năm mới an khang, thịnh vượng. Treo câu đối trước cửa nhà hoặc trong phòng khách không chỉ giúp không gian trang trọng hơn mà còn mang ý nghĩa cầu chúc tốt lành cho cả gia đình.
Dây treo chữ Tết
Các dây treo chữ "Phúc", "Lộc", "Thọ", "Xuân", "Tết" là phụ kiện trang trí Tết đơn giản nhưng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Những chữ mang ý nghĩa tốt lành này giúp gửi gắm lời chúc may mắn, tài lộc và bình an cho năm mới.
Với thiết kế gọn nhẹ, dễ treo, dây treo chữ Tết phù hợp với nhiều không gian như nhà ở, văn phòng hay cửa hàng, đồng thời giúp không gian trở nên sinh động và rực rỡ không khí xuân.
Đèn lồng đỏ
Đèn lồng đỏ mang đến ánh sáng ấm áp và cảm giác sum vầy. Đây là phụ kiện decor Tết thường được treo ở hiên nhà, ban công hoặc phòng khách, giúp không gian trở nên nổi bật và đậm chất truyền thống.
Đèn lồng Tết thường được treo vào khoảng từ 23 tháng Chạp trở đi, sau khi gia đình hoàn tất việc dọn dẹp nhà cửa và tiễn ông Công - ông Táo.
Hoa giả trang trí Tết
Hoa giả như hoa mai, hoa đào, hoa cúc hay hoa đồng tiền được nhiều gia đình lựa chọn vì tiện lợi, bền đẹp và có thể sử dụng trong suốt dịp Tết.
Hoa tượng trưng cho sự tươi mới và khởi đầu thuận lợi trong năm mới, đồng thời giúp không gian trở nên mềm mại, hài hòa và tràn đầy sức sống. Vì vậy, hoa giả luôn là vật dụng trang trí ngày Tết không thể thiếu trong mỗi gia đình.
Mâm ngũ quả ngày Tết
Mâm ngũ quả là đồ trang trí Tết gắn liền với phong tục cúng ông bà, tổ tiên mỗi dịp Tết đến xuân về. Đây là cách con cháu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và cầu mong ông bà phù hộ cho gia đình một năm mới bình an, đủ đầy.
Đồng thời, mâm ngũ quả còn giúp bàn thờ và không gian tiếp khách thêm trang trọng, ấm cúng, làm cho Tết trở nên trọn vẹn và ý nghĩa.
Tượng linh vật năm mới
Tượng linh vật theo con giáp của năm là đồ trang trí Tết mang ý nghĩa phong thủy, thường được đặt ở phòng khách, kệ trang trí, bàn làm việc hoặc quầy lễ tân để tạo điểm nhấn và thu hút năng lượng tích cực.
Nhiều gia đình cũng đặt linh vật gần cửa ra vào với mong muốn đón may mắn ngay từ đầu năm.
Năm 2026 là năm Bính Ngọ (năm con Ngựa), vì vậy tượng linh vật Ngựa được xem là biểu tượng của sự bền bỉ, mạnh mẽ và hanh thông. Trưng bày linh vật Ngựa trong dịp Tết 2026 mang ý nghĩa cầu mong công việc thuận lợi, cuộc sống tiến triển tốt và nhiều cơ hội mới trong năm mới.
Decal dán kính, decal Tết, sticker Tết
Decal Tết (hay sticker Tết) là đồ trang trí Tết tiện lợi, chỉ cần dán decal hình hoa mai, hoa đào hoặc câu chúc Tết lên cửa kính, cửa sổ, không gian đã trở nên sinh động và có không khí Tết rõ ràng hơn.
Vì dễ sử dụng và phù hợp với nhiều không gian, decal Tết luôn là lựa chọn được nhiều gia đình yêu thích mỗi dịp xuân về.
Khay đựng bánh mứt Tết
Bánh mứt là món quen thuộc không thể thiếu khi đón khách ngày Tết. Một khay bánh mứt đẹp mắt không chỉ giúp bày biện gọn gàng, tiện lợi mà còn làm cho bàn tiếp khách thêm ấm cúng và tươm tất. Qua đó, khay bánh mứt Tết thể hiện sự chu đáo, hiếu khách của gia chủ trong những ngày đầu năm.
Lịch Tết treo tường
Lịch Tết không chỉ dùng để xem ngày tháng mà còn mang ý nghĩa mở đầu cho một năm mới. Việc treo lịch mới trong nhà tượng trưng cho sự khởi đầu thuận lợi, mọi việc hanh thông.
Với thiết kế mang đậm không khí xuân, lịch Tết cũng là đồ trang trí Tết quen thuộc, xuất hiện trong hầu hết các gia đình Việt mỗi dịp đầu năm.
Tranh treo tường chủ đề Tết
Tranh thư pháp, tranh chữ chúc Tết hay tranh phong cảnh mùa xuân giúp không gian trở nên ấm áp và trang nhã hơn.
Những bức tranh mang thông điệp may mắn, bình an không chỉ làm đẹp phòng khách mà còn gửi gắm mong ước tốt lành cho năm mới, vì vậy thường được nhiều gia đình lựa chọn khi trang trí Tết.
Bình gốm, bình hoa trang trí
Bình gốm, bình hoa là đồ trang trí Tết giúp không gian thêm hài hòa và trang trọng. Khi kết hợp cùng hoa Tết, bình hoa không chỉ làm đẹp phòng khách hay bàn thờ mà còn mang ý nghĩa thu hút sinh khí, tạo cảm giác đủ đầy và ấm cúng trong những ngày đầu xuân.
