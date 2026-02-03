Cuộc sống của Lê Phương sau biến cố hôn nhân đầu tiên: Tậu thêm nhà sau nhiều năm cố gắng

Chia sẻ với Ngôi Sao, Lê Phương cho biết cô bận rộn với việc dọn đồ suốt nửa tháng gần đây, hôm nay chỉ cúng lấy ngày. Theo diễn viên, từ khi tốt nghiệp năm 2006 đến nay là tròn 20 năm, cô mới có thể gọi là an cư. Lê Phương kể từng trắng tay năm 2014, đến 2016 khi gặp Trung Kiên, cô mới bắt đầu dành dụm và ngôi nhà nhỏ xinh này là thành quả 10 năm phấn đấu không ngừng của hai vợ chồng.