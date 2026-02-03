Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cuộc sống của Lê Phương sau biến cố hôn nhân đầu tiên: Tậu thêm nhà sau nhiều năm cố gắng

Thứ ba, 10:01 03/02/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vợ chồng diễn viên Lê Phương - ca sĩ Trung Kiên được nhiều bạn bè, đồng nghiệp chúc mừng khi khoe nhà phố mới tậu ở TP HCM.

Vợ chồng Lê Phương tậu nhà phố mới sau 10 năm nỗ lực tại TP HCM - Ảnh 1.

Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh, từng đóng khoảng 25 phim truyền hình. Khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc dài xõa ngang lưng giúp cô phù hợp kiểu nhân vật gái quê. Cô đóng các phim Ký túc xá, Giông tố cuộc đời, Bìm bịp kêu chiều, Tình như tia nắng, Chỉ một tình yêu, Trận đồ bát quái ... Năm 2018, Lê Phương để lại dấu ấn với vai Kiều Nguyệt Nga trong vở kịch Tiên Nga và Hương trong phim Gạo nếp gạo tẻ. Cô từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân với diễn viên Quách Ngọc Ngoan.

Vợ chồng Lê Phương tậu nhà phố mới sau 10 năm nỗ lực tại TP HCM - Ảnh 2.

Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Lê Phương tập trung vào công việc và nuôi con trai Cà Pháo. Khi đó, nữ diễn viên không nghĩ mình sẽ mở lòng lần nữa. Thế nhưng, duyên phận đã đưa Trung Kiên đến bên cạnh Lê Phương.

Vợ chồng Lê Phương tậu nhà phố mới sau 10 năm nỗ lực tại TP HCM - Ảnh 3.

Từ một người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, Lê Phương giờ đây tìm thấy sự bình yên trọn vẹn bên người chồng kém tuổi nhưng chín chắn, yêu thương vợ từ những điều nhỏ nhất, minh chứng rằng hạnh phúc đôi khi đến muộn, nhưng khi đủ đầy thì sẽ rất bền lâu.

Vợ chồng Lê Phương tậu nhà phố mới sau 10 năm nỗ lực tại TP HCM - Ảnh 4.

Chiều 29/1, Lê Phương chia sẻ trên trang cá nhân một số khoảnh khắc trong lễ nhập trạch, về nhà mới. Bên cạnh hai vợ chồng, buổi lễ còn có mẹ của diễn viên. Gia đình bày mâm cúng gồm hoa tươi, trái cây và đồ mặn theo truyền thống. Lê Phương diện áo phông màu hồng in hình số 8, gửi gắm ước mong cuộc sống may mắn, hồng phát tại cơ ngơi mới.

Vợ chồng Lê Phương tậu nhà phố mới sau 10 năm nỗ lực tại TP HCM - Ảnh 5.

Chia sẻ với Ngôi Sao, Lê Phương cho biết cô bận rộn với việc dọn đồ suốt nửa tháng gần đây, hôm nay chỉ cúng lấy ngày. Theo diễn viên, từ khi tốt nghiệp năm 2006 đến nay là tròn 20 năm, cô mới có thể gọi là an cư. Lê Phương kể từng trắng tay năm 2014, đến 2016 khi gặp Trung Kiên, cô mới bắt đầu dành dụm và ngôi nhà nhỏ xinh này là thành quả 10 năm phấn đấu không ngừng của hai vợ chồng.

Vợ chồng Lê Phương tậu nhà phố mới sau 10 năm nỗ lực tại TP HCM - Ảnh 6.

Trước khi sở hữu căn nhà mới này, vợ chồng cô có cuộc sống bình yên bên căn nhà vườn rộng rãi dưới quê, phù hợp để nghỉ dưỡng và căn nhà gần trung tâm thành phố để thuận tiện cho sinh hoạt, học tập của các con.

Không gian nhà vườn dưới quê được thiết kế rộng rãi, thoáng mát, đón nắng và gió trời tự nhiên. Bên cạnh đó là khu sân vườn với nhiều cây cối tạo không khí trong lành. Đặc biệt, vườn rau nhà trồng được mẹ nữ diễn viên chăm sóc hàng ngày.

Vợ chồng Lê Phương tậu nhà phố mới sau 10 năm nỗ lực tại TP HCM - Ảnh 7.

Không gian nhà thoáng mát của Lê Phương ở dưới quê Trà Vinh. (Ảnh: Facebook Lê Phương)

Vợ chồng Lê Phương tậu nhà phố mới sau 10 năm nỗ lực tại TP HCM - Ảnh 8.

Sân vườn được trồng đầy đủ loại cây xanh, rau, củ, quả. (Ảnh: Facebook Lê Phương)

Vợ chồng Lê Phương tậu nhà phố mới sau 10 năm nỗ lực tại TP HCM - Ảnh 9.

Con gái của nữ diễn viên bên sân vườn.

Vợ chồng Lê Phương tậu nhà phố mới sau 10 năm nỗ lực tại TP HCM - Ảnh 10.

Mỗi lần về quê là Lê Phương được tận hưởng những trái cây sạch, do nhà trồng được. (Ảnh: Facebook Lê Phương)

Vợ chồng Lê Phương tậu nhà phố mới sau 10 năm nỗ lực tại TP HCM - Ảnh 11.

Ngôi nhà dưới quê của nữ diễn viên được thiết kế đón nắng, gió tự nhiên. (Ảnh: Facebook Lê Phương)

Vợ chồng Lê Phương tậu nhà phố mới sau 10 năm nỗ lực tại TP HCM - Ảnh 12.

Mẹ Lê Phương tự tay chăm sóc sân vườn. (Ảnh: Facebook Lê Phương)

Vợ chồng Lê Phương tậu nhà phố mới sau 10 năm nỗ lực tại TP HCM - Ảnh 13.

Nơi nữ diễn viên về nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc căng thẳng.

Vợ chồng Lê Phương tậu nhà phố mới sau 10 năm nỗ lực tại TP HCM - Ảnh 14.

Trang trại của Lê Phương tại Tây Ninh. (Ảnh: Facebook Lê Phương)

Vợ chồng Lê Phương tậu nhà phố mới sau 10 năm nỗ lực tại TP HCM - Ảnh 15.

Nữ diễn viên và chồng thường lui về đây để chăm sóc cây cối, thu hoạch và nghỉ dưỡng. (Ảnh: Facebook Lê Phương)

Vợ chồng Lê Phương tậu nhà phố mới sau 10 năm nỗ lực tại TP HCM - Ảnh 16.

Nữ diễn viên tự tay thu hoạch trái cây khi lên trang trại ở Tây Ninh. (Ảnh: Facebook Lê Phương)

Vợ chồng Lê Phương tậu nhà phố mới sau 10 năm nỗ lực tại TP HCM - Ảnh 17.

Nữ diễn viên và ông xã cùng nhau chăm sóc trang trại. (Ảnh: Facebook Lê Phương)

Vợ chồng Lê Phương tậu nhà phố mới sau 10 năm nỗ lực tại TP HCM - Ảnh 18.

Rau củ quả trong trang trại của nhà Lê Phương. (Ảnh: Facebook Lê Phương)

Vợ chồng Lê Phương tậu nhà phố mới sau 10 năm nỗ lực tại TP HCM - Ảnh 19.

Cây trứng cá sai trĩu quả trong sân vườn nhà Lê Phương. (Ảnh: Facebook Lê Phương)

Vợ chồng Lê Phương tậu nhà phố mới sau 10 năm nỗ lực tại TP HCM - Ảnh 20.

Để tiện làm việc, sinh sống, tại TPHCM, gia đình diễn viên ở trong một căn hộ chung cư thuộc xã Nhà Bè. Căn nhà có nội thất trông sang trọng, hiện đại và theo hướng tối giản (Ảnh: Facebook Lê Phương)

Vợ chồng Lê Phương tậu nhà phố mới sau 10 năm nỗ lực tại TP HCM - Ảnh 21.Không khí Tết ấm cúng trong ngôi nhà của 'Út Ráng' Kim Hiền

GĐXH - Diễn viên Kim Hiền dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược, trưng một số hoa và cây cảnh để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán tại Mỹ.

Vợ chồng Lê Phương tậu nhà phố mới sau 10 năm nỗ lực tại TP HCM - Ảnh 22.Lý do Dương Triệu Vũ bán gấp biệt thự gần 18 tỷ đồng ở Mỹ

GĐXH - Ca sĩ Dương Triệu Vũ rao bán căn nhà gần 300 m2 tại khu East Orlando, bang Florida với mức giá gần 18 tỷ đồng do cần giao dịch sớm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Mẹo bảo quản thực phẩm ngày Tết tươi lâu an toàn cho gia đình

Mẹo bảo quản thực phẩm ngày Tết tươi lâu an toàn cho gia đình

- 2 giờ trước

GĐXH - Ngày Tết nhà nào cũng dự trữ rất nhiều thực phẩm, từ đồ sống đến đồ nấu chín và thường để chung trong tủ lạnh. Điều này rất dễ gây hại cho người dùng. Bài viết sau sẽ mách bạn một vài mẹo bảo quản thực phẩm ngày Tết tươi lâu và an toàn.

Bát hương rơi vỡ có phải điềm xấu không?

Bát hương rơi vỡ có phải điềm xấu không?

- 15 giờ trước

GĐXH - Bát hương là vật phẩm linh thiêng gắn kết con cháu với gia tiên tiền tổ. Việc bát hương rơi vỡ liệu có thể là điềm báo mà gia tiên muốn nói cho gia đình để tìm cách giải hạn? Cùng tìm hiểu thực hư trong bài viết sau.

Nên thắp hương quả xanh hay quả chín?

Nên thắp hương quả xanh hay quả chín?

- 17 giờ trước

GĐXH - Trong các nghi lễ thờ cúng, nhiều người vẫn giữ thói quen chỉ chọn những quả đã chín, mềm ngọt để dâng lên ban thờ vì quan niệm "trần sao âm vậy".

Không khí Tết ấm cúng trong ngôi nhà của 'Út Ráng' Kim Hiền

Không khí Tết ấm cúng trong ngôi nhà của 'Út Ráng' Kim Hiền

- 20 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Kim Hiền dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược, trưng một số hoa và cây cảnh để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán tại Mỹ.

Đây mới là cách bài trí đủ đầy bộ thờ Thần tài ông Địa đón lộc về nhà năm mới 2026

Đây mới là cách bài trí đủ đầy bộ thờ Thần tài ông Địa đón lộc về nhà năm mới 2026

- 23 giờ trước

GĐXH - Thần tài ông Địa là hai vị thần mang đến tài lộc, may mắn trong chuyện làm ăn. Cùng tìm hiểu ngay cách bài trí bộ thờ Thần tài ông Địa chuẩn phong thủy, rước tài lộc về nhà ngay sau đây.

Bát hương lụi tàn chứ không uốn cong là điềm báo gì?

Bát hương lụi tàn chứ không uốn cong là điềm báo gì?

- 1 ngày trước

GĐXH - Một số quan niệm cho rằng bát hương phải xoăn tàn mới gọi là có lộc. Vậy nên khi thấy bát hương lụi, nhiều người lo lắng đây báo hiệu việc gia đình đang bị tán lộc. Điều này có đúng hay không, hãy tham khảo bài viết sau đây.

Cách xử lý khi chuột phá bàn thờ Thần tài

Cách xử lý khi chuột phá bàn thờ Thần tài

- 1 ngày trước

GĐXH - Bàn thờ Thần tài là chốn linh thiêng phù hộ độ trì cho con đường làm ăn buôn bán của gia chủ. Bàn thờ Thần tài đặt dưới đất nên hay gặp chuột phá. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách hạn chế vấn đề nhức nhối này.

Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón Tết

Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón Tết

- 1 ngày trước

GĐXH - Đàm Thu Trang và con gái - Suchin trang trí mai đỏ, đèn, tiểu cảnh chào Tết 2026 ở biệt thự tại TP HCM.

Giờ đẹp thắp hương Rằm tháng Chạp ngày mai và quy tắc “2 nên – 3 không” trên bàn thờ” để gọi tài lộc

Giờ đẹp thắp hương Rằm tháng Chạp ngày mai và quy tắc “2 nên – 3 không” trên bàn thờ” để gọi tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH – Rằm tháng Chạp là ngày rằm cuối cùng của năm âm lịch, mang ý nghĩa khép lại năm cũ và đón vận khí mới. Để cầu bình an, may mắn và tài lộc, gia chủ nên thắp hương đúng giờ đẹp Rằm tháng Chạp nhằm giữ trọn sự trang nghiêm, hanh thông phúc khí.

Mách bạn cách bảo quản gạo cả năm không lo mối mọt, cực kỳ an toàn

Mách bạn cách bảo quản gạo cả năm không lo mối mọt, cực kỳ an toàn

- 1 ngày trước

GĐXH - Cách bảo quản gạo không bị mọt luôn được nhiều gia đình quan tâm, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm như Việt Nam. Bài viết này chia sẻ cách bảo quản gạo hiệu quả, để lâu cả năm mà vẫn an toàn cho sức khỏe.

Xem nhiều

Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngon

Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngon

GĐXH - Việc sử dụng cây xanh trong phòng ngủ đã không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc lựa chọn đúng loại cây xanh là rất quan trọng bởi vào ban đêm CO2 mà nó thải ra có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta.

Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sái ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026

Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sái ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026

Giờ đẹp thắp hương Rằm tháng Chạp ngày mai và quy tắc “2 nên – 3 không” trên bàn thờ” để gọi tài lộc

Giờ đẹp thắp hương Rằm tháng Chạp ngày mai và quy tắc “2 nên – 3 không” trên bàn thờ” để gọi tài lộc

Giờ cúng và cách chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo để một năm mới an lành, ấm no và hạnh phúc

Giờ cúng và cách chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo để một năm mới an lành, ấm no và hạnh phúc

Mẹo xả xui bằng muối cuối năm đón vận may

Mẹo xả xui bằng muối cuối năm đón vận may

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top