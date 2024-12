Loài hoa nhìn như cành củi khô được chị em săn đón mua về chơi Tết

Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới tết Nguyên đán 2025, thị trường hoa, cây cảnh bắt đầu nhộn nhịp hơn, hàng loạt các mặt hàng được bày bán để phục vụ nhu cầu của người dân. Những năm gần đây, hoa tuyết mai là một trong những loại hoa được ưa chuộng vào dịp Tết bởi nét đẹp tinh khôi, mềm mại, đặc biệt là rất bền bỉ.

Tuyết mai khi mua về nhìn giống cành củi khô nhưng khi được cắm và chăm sóc cẩn thận sẽ bung nở trắng xóa.

Mỗi cành hoa tuyết mai có chiều dài khoảng 1,2 đến 1,5 mét. Hoa có 5 cánh màu trắng muốt, nhỏ li ti cùng với đó là hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu. Mặc dù bông hoa tuyết mai rất nhỏ nhưng nó lại mọc dọc theo cành lá với mật độ dày đặc nên nhìn tổng thể cành hoa tuyết mai rất xum xuê và thu hút. Chính vì thế, loại hoa này cũng rất được ưa chuộng mỗi dịp Tết đến, xuân về bên cạnh các loại hoa như: Đào, mai, lay ơn, ly, cúc, thược dược, thanh liễu, tiểu tú cầu, cẩm chướng, hải đường, lan hồ điệp...

Tuyết mai có độ bền cao nên có thể chơi được nhiều ngày.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), tại nhiều khu chợ và cửa hàng, những bó hoa tuyết mai dài hơn 1 mét đang có giá dao động từ 50.000 - 150.000 đồng/bó. Trên chợ mạng, hoa tuyết mai đang được giao bán với giá từ 50.000 - 120.000 đồng/bó, tùy loại.

Tuyết mai được nhiều người ưa chuộng nên các cửa hàng nhập hoa về đến đâu sẽ 'cháy' tới đó.

Nhiều tiểu thương tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, tuyết mai bắt đầu 'hot' tại thị trường Việt Nam vào cuối năm 2020. Đến nay, tuyết mai vẫn được nhiều người yêu thích và giá ngày càng 'mềm' hơn trước, nhiều khách hàng thời điểm tháng 11 âm lịch đã bắt đầu đặt mua về chơi Tết sớm. Ngoài các loại tuyết mai phổ biến như tuyết mai rừng, tuyết mai vườn thì năm nay thị trường xuất hiện thêm loại tuyết mai lá đỏ cũng được nhiều người yêu thích.

Tuyết mai lá đỏ được nhiều người ưa chuộng.

Là một người có nhiều kinh nghiệm chơi hoa tuyết mai, chị Thanh Nhài (Quảng Ninh) chia sẻ, tuyết mai có 2 loại là tuyết mai vườn và tuyết mai rừng. Tùy sở thích của mỗi người mà chọn loại mình yêu thích để trưng trong nhà.

Tuyết mai vườn thường sẽ có cành ngắn hơn tuyết mai rừng, hoa to hơn, nở sớm, nhiều lá, nụ và nở dày hơn so với tuyết mai rừng. Bên cạnh đó, lá tuyết mai vườn tròn nhỏ xanh đậm chứ không xanh non như tuyết mai rừng. Mới mua về các cành đều có lá xanh và mắt hoa sẵn trên cành, thân màu nâu nhạt pha ánh xanh chứ không nâu sậm như tuyết mai rừng.

Tuyết mai có 2 loại là tuyết mai vườn và tuyết mai rừng.

Về độ bền thì hoa tuyết mai vườn tươi trong khoảng 2 tuần (ít hơn tuyết mai rừng 1 tuần), thời điểm đẹp nhất từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 12. Muốn nở đẹp nhất và không bị rụng cánh đúng 3 ngày Tết âm lịch thì tầm 23-25 tháng 12 âm lịch là mọi người mua hoa về cắm.

Cách chọn tuyết mai vườn: Chọn bó lá xanh, dày mắt hoa, rũ nhẹ cả bó không bị rụng lá thì 100% là hàng sẽ nở đẹp. Mắt hoa càng dầy thì hoa nở càng nhiều. Nếu dưỡng tốt, hoa nở sẽ đạt đến độ trắng dày đặc kín từ gốc tới ngọn trông như những bông tuyết trắng rất thích mắt.

Một bình tuyết mai có thể tươi trong 2 tuần.

Cách dưỡng hoa tuyết mai: Hoa mua về cắt hết những cành nhỏ còn bám ở gốc, cắt chéo và chẻ gốc tầm 5-7cm để đảm bảo việc hút nước lên hoa một cách tốt nhất. Mỗi ngày phun ẩm vào toàn bộ bề mặt cành hoa 1-2 lần sáng, tối tuỳ vào độ ẩm của thời tiết.

"Tuyết mai là thân gỗ nên việc thay nước không cần thường xuyên, cắm sau 1 tuần mọi người nên rửa sạch gốc và thay nước một lần duy nhất (cắt gốc và chẻ gốc cao thêm), khi hoa đã nở không nên thay nước để tránh việc rụng cánh hoa. Trong bình nước tuyết mai có thể pha gói dưỡng hoa và thêm vài giọt dầu rửa bát để nước cắm lâu cũng không lên mùi hôi", chị Nhài bật mí.

Nếu chăm sóc hoa tuyết mai đúng cách, hoa sẽ nở đúng ngày theo mong muốn của gia chủ.



Chỉ với khoảng 100.000 đồng bạn đã có thể cắm được một bình tuyết mai đẹp.

Càng gần Tết, thị trường hoa, cây cảnh càng nóng.

Tuyết mai luôn là một trong những mặt hàng đắt khách trong dịp Tết.

Tuyết mai được nhiều chị em săn đón mua về chơi trong dịp Tết.