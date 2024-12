Thi trường Tết 2025: Chưa đến Tết đào, quất thi nhau xuống phố sớm phục vụ khách hàng

Thị trường Noel 2024: Cây thông Noel ‘túi mù’ giá tiền triệu hút giới trẻ có gì đặc biệt? GĐXH - Cây thông Noel trang trí túi mù có giá đắt đỏ nhưng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống) những ngày này tại chợ Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) thị trường hoa, cây cảnh bắt đầu sôi động, nhộn nhịp hơn. Những cành đào Nhật Tân đang nở rộ, chậu quất nhỏ xinh đã được bày bán khiến ai nấy đều cảm nhận được không khí mùa Xuân đang cận kề.

Đào Nhật Tân xuống phố sớm phục vụ khách chơi Tết.

Một số tiểu thương bán đào tại chợ Quảng An chia sẻ, năm nay do ảnh hưởng của Bão Yagi, số lượng đào Nhật Tân và quất bị hỏng lên tới 50% vì vậy giá có thể sẽ cao hơn một chút so với năm ngoái. Một số cành đào nở sớm người dân cắt bán phục vụ khách hàng muốn chơi Tết sớm. Về cơ bản hoa đào Nhật Tân bông nở vẫn to và đẹp, nhiều nụ, giá những cành nhỏ dao động từ 100.000 – 300.000 đồng. Những cành đào to hơn hay đào huyền có giá từ 600.000 đồng đến vài triệu đồng.

Những chậu quất nhỏ cũng được bày bán và được nhiều khách ưa chuộng.

Nhiều người dân Hà Nội cũng tranh thủ xuống phố chọn cho mình những cành đào, cây quất đẹp nhất để trưng trong nhà, chơi Tết sớm. Anh Nguyễn Đức Mạnh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rất thích đào Nhật Tân vì bông to, nhiều cánh, màu lại đẹp. Khi vừa thấy bán tôi đã tranh thủ chọn ngay một cành về để chơi, giá cả cũng không quá đắt so với năm ngoái nên tôi thấy rất ưng ý".

Một số hình ảnh ghi nhận tại chợ Quảng An (Tây Hồ):

Hoa đào Nhật Tân bắt đầu nở rộ.

Những cành đào được cắt sớm để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Giá những cành đào to dao động từ 500.000 đến cả triệu đồng.

Cành đào nhiều nụ, bông to.

Những cành đào nhỏ có giá khoảng 100.000 ngàn đồng.

Tiểu thương bán hoa đào tại chợ Quảng An chia sẻ, giá của cành đào không biến động quá nhiều so với năm trước.

Nhiều người dân tranh thủ chọn những cành đào đẹp nhất về trưng trong nhà.

Chợ Quảng An những ngày cận Tết càng trở nên tấp nập hơn.

So với các dòng đào thì đào Nhật Tân vẫn được khách hàng ưa chuộng nhát.

Những cành đào được bó buộc cẩn thận trước khi vận chuyển cho khách.

Càng cuối năm, chợ hoa lớn nhất cả nước càng nhộn nhịp.

Quất cũng là một trong những loại cây được nhiều người dân Hà Nội lựa chọn để chơi Tết.



Quất được bày bán với nhiều kích cỡ, giá cả khác nhau.

Nhiều người dân thích mua những cây quất nhỏ để trưng hoặc mang đi tặng.

Cây quất bonsai nhỏ có giá khoảng 350.000 đồng/cây.