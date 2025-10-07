Loạt trường ở Hà Nội cho học sinh nghỉ học vì mưa ngập kèm sấm sét dữ dội
Rạng sáng nay 7/10, Hà Nội mưa lớn kèm sấm sét, gây ngập lụt nhiều tuyến phố. Nhiều trường học thông báo cho học sinh tạm nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học online.
Trước diễn biến bất ngờ của đợt mưa lớn kéo dài từ tối qua đến sáng nay (7/10), nhiều trường học đã chủ động thay đổi hình thức dạy học.
Từ 5h sáng, Trường THCS Lê Quý Đôn (phường Nghĩa Đô) gửi thông báo khẩn tới phụ huynh: Do mưa lớn, học sinh toàn trường nghỉ học trực tiếp và chuyển sang học trực tuyến trong ngày.
Lúc 6h sáng, Trường Tiểu học Nguyễn Siêu cũng thông tin nhà trường điều chỉnh kế hoạch học tập ngày 7/10 do ảnh hưởng của bão số 11.
Theo đó, để đảm bảo an toàn và duy trì hoạt động học tập phù hợp, nhà trường cho phép học sinh Khối 1, 2, 3 tự học ở nhà theo hướng dẫn của giáo viên. Học sinh các Khối 4, 5 sẽ học online.
“Kính mong quý cha mẹ học sinh phối hợp cùng giáo viên hướng dẫn các con học tập và đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian nghỉ ở nhà”, thông báo nhà trường nêu. Trường Tiểu học Nguyễn Siêu cũng cho biết đã lên kế hoạch học bù vào ngày thứ Bảy 11/10.
Trường Tiểu học Chu Văn An - Hà Nội thông tin, trước diễn biến phức tạp của mưa bão, theo dự báo thời tiết của bản tin chào buổi sáng trên VTV1 (5h30), Hà Nội sẽ còn mưa to và giông chớp trong 3 đến 6 giờ tới, nhiều khả năng sẽ gây ra ngập lụt ở các vùng trũng. Do đó, để đảm bảo an toàn, hôm nay 7/10, học sinh toàn trường nghỉ học. Các lớp sẽ học trực tuyến theo lịch của giáo viên chủ nhiệm.
“Đề nghị phụ huynh quan tâm, quản lý con em trong thời gian nghỉ, đồng thời theo dõi thông tin từ giáo viên chủ nhiệm để cập nhật kế hoạch học tập của học sinh”, thông báo của nhà trường viết.
Trường THCS Tây Mỗ thông báo, căn cứ vào diễn biến thời tiết thực tế trên địa bàn mưa to, lượng nước lớn có thể gây ngập úng cục bộ, gây mất an toàn giao thông khi di chuyển đến trường. Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, nhà trường quyết định toàn trường thực hiện học trực tuyến trong ngày 7/10, thực hiện điều chỉnh tổ chức theo thời khóa biểu số 5.
“Đề nghị các thầy cô giáo thông báo kịp thời đến cha mẹ học sinh và học sinh để chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị học tập, đảm bảo giờ học đúng quy định”, nhà trường thông báo.
Trước tình hình mưa lớn, ngập úng và sấm sét, hàng loạt trường như THPT Chuyên Chu Văn An, THCS Thái Thịnh, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THCS Nguyễn Du, THCS Đoàn Thị Điểm, Archimedes... cũng thông báo cho học sinh chuyển sang học trực tuyến.
Các trường đại học cũng thông báo chuyển trạng thái học trực tuyến.
ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, do tình hình diễn biến lượng mưa trong đêm qua và sáng nay, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giảng viên và sinh viên trong việc di chuyển, nhà trường quyết định chuyển sang hình thức học trực tuyến. Nhà trường cũng lưu ý, các em sinh viên có công việc buộc phải di chuyển trong khu vực mưa, ngập lụt cần cẩn trọng đảm bảo an toàn.
Trường ĐH Hà Nội cũng lưu ý, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giảng viên và sinh viên, các đơn vị đào tạo có thể tiếp tục việc dạy - học trực tuyến trong ngày 7/10.
Trước đó, ngày hôm qua 6/10, Sở GD-ĐT Hà Nội đã đề nghị hiệu trưởng các trường, thủ trưởng đơn vị căn cứ diễn biến thời tiết thực tế tại địa bàn, điều kiện cơ sở vật chất và an toàn giao thông để chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học (trực tiếp, trực tuyến hoặc điều chỉnh thời khóa biểu) phù hợp; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; rà soát, khơi thông hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, nhà ăn, khu bán trú. Cùng với đó, bố trí trực, cập nhật và báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học (nếu có) về Sở để tổng hợp, xử lý theo quy định.
