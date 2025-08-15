Lỗi kinh điển mà nhiều phụ nữ phạm phải khi gần gũi, dễ dẫn đến mất ham muốn
GĐXH - Phòng ngủ vốn được xem là “khu vực an toàn” – nơi duy nhất trong ngày mà cả hai có thể tạm gác mọi lo toan để chỉ thuộc về nhau.
Thế nhưng, với nhịp sống hiện đại, rất nhiều cặp đôi vô tình biến chiếc giường thành nơi tiếp tục xử lý công việc dang dở, tranh luận về những vấn đề chưa giải quyết, hoặc để tâm trí lang thang theo hàng chục deadline. Và đây chính là một trong những nguyên nhân giết chết ham muốn một cách âm thầm nhưng tàn nhẫn.
Các nghiên cứu tâm lý tình dục chỉ ra rằng, để đạt hưng phấn, đặc biệt là ở phụ nữ, não bộ cần bước vào trạng thái “tắt” hoàn toàn những dòng suy nghĩ bên ngoài. “Nếu một người vẫn đang lướt email công việc trong đầu hoặc lên kế hoạch cho cuộc họp ngày mai, cơ thể sẽ không thể phản ứng trọn vẹn với kích thích,” tiến sĩ tình dục học Gloria Brame giải thích.
Tôi nhớ có lần, sau một ngày dài họp hành liên miên và phải hoàn thiện báo cáo gấp, tôi bước vào phòng ngủ với tâm trạng rối bời. Bạn đời vẫn âu yếm như mọi khi, nhưng tôi biết mình chỉ đang “hiện diện về thể xác”. Dù cố gắng, nhưng mọi động chạm cũng trở nên hờ hững, và cuối cùng cả hai kết thúc trong sự hụt hẫng. Khi đó, tôi mới hiểu rằng: Không phải cơ thể không muốn, mà là tâm trí đã bị “khóa” lại bởi áp lực.
Không giống nam giới, phần lớn phụ nữ cần nhiều thời gian để chuyển từ trạng thái bận rộn sang trạng thái sẵn sàng cho chuyện chăn gối. Điều này không chỉ là sinh lý mà còn là tâm lý: họ cần cảm giác an toàn, thoải mái và không bị phân tán.
Chuyên gia trị liệu tình dục Ian Kerner từng nói: “Ham muốn ở phụ nữ giống như lò sưởi: cần thời gian khởi động và phải có không gian để hơi ấm lan tỏa”. Nghĩa là, nếu áp lực công việc hoặc chuyện gia đình vẫn “lẩn quẩn” trong đầu, “ngọn lửa” khó mà bùng lên.
Cách để loại bỏ những áp lực không đáng có trước khi gần gũi
Tắm nước ấm, nghe nhạc nhẹ hoặc cùng nhau đi dạo ngắn trước khi lên giường. Đây là cách để cơ thể báo hiệu cho não rằng một giai đoạn mới trong ngày đang bắt đầu.
Ngoài ra, bạn cũng nên tạo quy ước không mang laptop, điện thoại hoặc bàn chuyện công việc trong phòng ngủ.
Nếu đầu óc đang quá bận, hãy nói cho bạn đời biết. Đôi khi một cái ôm hoặc vài phút lắng nghe có thể giải tỏa căng thẳng hiệu quả hơn bất kỳ liệu pháp nào.
Một vài phút tập trung vào hơi thở, cảm nhận từng cử chỉ âu yếm sẽ giúp bạn quay về với khoảnh khắc hiện tại.
Đừng để 'điểm G' trở thành sức épPhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Những cái ôm chặt, những nụ hôn chậm, những lời thì thầm thân mật… đôi khi tạo ra sự viên mãn còn lớn hơn một cực khoái ngắn ngủi.
Điều gì quyết định một 'cuộc yêu' chất lượng?Phòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Có một “truyền thuyết” khá phổ biến rằng các cặp đôi quan hệ tình dục nhiều lần mỗi tuần sẽ hạnh phúc hơn những cặp ít “yêu” hơn. Nghe thì hợp lý, nhưng các nghiên cứu gần đây lại cho thấy một bức tranh khác: tần suất không quyết định chất lượng, mà chính cảm xúc và sự sẵn sàng mới là yếu tố cốt lõi.
Đừng làm điều này nếu không muốn cảm hứng lụi tàn dầnPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Tôi từng trò chuyện với một người bạn thân, và cô ấy thừa nhận rằng suốt nhiều năm đã “giả vờ” lên đỉnh để người yêu cảm thấy tự tin.
7 cách lấy lại ham muốn cho bạn đờiPhòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Khoái cảm của phụ nữ không đến từ kỹ thuật đơn thuần, mà từ cảm giác được tôn trọng, yêu thương và kết nối. Khi nam giới đặt mình vào trải nghiệm của đối phương, “chuyện ấy” sẽ không chỉ dừng ở ham muốn thể xác — mà trở thành một cuộc phiêu lưu cả về cảm xúc lẫn thể chất.
Không đạt khoái cảm được coi là lãnh cảm?Phòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Không ít phụ nữ vẫn yêu chồng và có ham muốn nhưng vẫn không thể đẩy cảm xúc đến cao trào.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Vợ dùng sex toy, có phải tôi quá kém?Phòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Sẽ thế nào nếu một ngày đẹp trời, người chồng vô tình phát hiện... chiếc hộp bí mật của vợ: một món đồ chơi tình dục. Nhiều người đàn ông cảm thấy bất mãn hoặc trở nên hoài nghi vào chính mình. Nhưng đằng sau hành vi ấy có thể phản ánh nhu cầu khám phá, làm mới chính mình – kể cả trong tình dục. Hôm nay, chúng ta cùng BS Nguyễn Thế Lương giải mã sự thật đằng sau những chiếc sex toy.
Khi phòng ngủ biến thành nơi 'xử án'Phòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Có một điều tôi đã chứng kiến – và từng trải qua – trong nhiều mối quan hệ: phòng ngủ đôi khi trở thành nơi nổ ra trận chiến, thay vì là không gian cho sự gần gũi.
Ham muốn bị tiêu diệt theo năm tháng bởi yếu tố nhiều cặp đôi mắc phải nàyPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Trong tình yêu – đặc biệt là đời sống tình dục – không phải kỹ năng, tư thế hay thời gian bên nhau mới là điều quan trọng nhất, mà chính là sự thẳng thắn và chia sẻ.
Nên nói gì khi cả hai đang gần gũi?Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Lời thì thầm bên tai luôn có giá trị không nhỏ trong chăn gối.
Không chỉ là hàu, đây mới là thực phẩm tốt nhất cho chuyện chăn gốiPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Ham muốn tình dục của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trạng thái tinh thần và cảm xúc, vận động, hormone, chế độ ăn uống…
Không chỉ là hàu, đây mới là thực phẩm tốt nhất cho chuyện chăn gốiPhòng the
GĐXH - Ham muốn tình dục của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trạng thái tinh thần và cảm xúc, vận động, hormone, chế độ ăn uống…