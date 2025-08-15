Lỗi kinh điển mà nhiều phụ nữ phạm phải khi gần gũi, dễ dẫn đến mất ham muốn

Thế nhưng, với nhịp sống hiện đại, rất nhiều cặp đôi vô tình biến chiếc giường thành nơi tiếp tục xử lý công việc dang dở, tranh luận về những vấn đề chưa giải quyết, hoặc để tâm trí lang thang theo hàng chục deadline. Và đây chính là một trong những nguyên nhân giết chết ham muốn một cách âm thầm nhưng tàn nhẫn.

Các nghiên cứu tâm lý tình dục chỉ ra rằng, để đạt hưng phấn, đặc biệt là ở phụ nữ, não bộ cần bước vào trạng thái “tắt” hoàn toàn những dòng suy nghĩ bên ngoài. “Nếu một người vẫn đang lướt email công việc trong đầu hoặc lên kế hoạch cho cuộc họp ngày mai, cơ thể sẽ không thể phản ứng trọn vẹn với kích thích,” tiến sĩ tình dục học Gloria Brame giải thích.

Ảnh minh họa

Tôi nhớ có lần, sau một ngày dài họp hành liên miên và phải hoàn thiện báo cáo gấp, tôi bước vào phòng ngủ với tâm trạng rối bời. Bạn đời vẫn âu yếm như mọi khi, nhưng tôi biết mình chỉ đang “hiện diện về thể xác”. Dù cố gắng, nhưng mọi động chạm cũng trở nên hờ hững, và cuối cùng cả hai kết thúc trong sự hụt hẫng. Khi đó, tôi mới hiểu rằng: Không phải cơ thể không muốn, mà là tâm trí đã bị “khóa” lại bởi áp lực.

Không giống nam giới, phần lớn phụ nữ cần nhiều thời gian để chuyển từ trạng thái bận rộn sang trạng thái sẵn sàng cho chuyện chăn gối. Điều này không chỉ là sinh lý mà còn là tâm lý: họ cần cảm giác an toàn, thoải mái và không bị phân tán.

Chuyên gia trị liệu tình dục Ian Kerner từng nói: “Ham muốn ở phụ nữ giống như lò sưởi: cần thời gian khởi động và phải có không gian để hơi ấm lan tỏa”. Nghĩa là, nếu áp lực công việc hoặc chuyện gia đình vẫn “lẩn quẩn” trong đầu, “ngọn lửa” khó mà bùng lên.

Cách để loại bỏ những áp lực không đáng có trước khi gần gũi

Tắm nước ấm, nghe nhạc nhẹ hoặc cùng nhau đi dạo ngắn trước khi lên giường. Đây là cách để cơ thể báo hiệu cho não rằng một giai đoạn mới trong ngày đang bắt đầu.

Ngoài ra, bạn cũng nên tạo quy ước không mang laptop, điện thoại hoặc bàn chuyện công việc trong phòng ngủ.

Nếu đầu óc đang quá bận, hãy nói cho bạn đời biết. Đôi khi một cái ôm hoặc vài phút lắng nghe có thể giải tỏa căng thẳng hiệu quả hơn bất kỳ liệu pháp nào.

Một vài phút tập trung vào hơi thở, cảm nhận từng cử chỉ âu yếm sẽ giúp bạn quay về với khoảnh khắc hiện tại.