Lũ quét, sạt lở càn quét Lai Châu, Sơn La: 1 người tử vong, nhiều nhà sập

GĐXH - Trước dự báo mưa lớn kéo dài tại khu vực Bắc Bộ và nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên các sông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa quyết định rút vụ án hình sự liên quan môn Toán xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp THPT chuyên Tuyên Quang về để tiếp tục điều tra. Một giáo viên môn Ngữ văn ra đầu thú.
GĐXH - Rạng sáng ngày 17/7, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ bùng phát tại một xưởng gỗ trên địa bàn xã Tây Phương (Hà Nội). Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC cùng nhiều lực lượng tại chỗ đã được huy động khẩn cấp để khống chế ngọn lửa.