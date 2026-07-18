Tin sáng 18/7: Diễn biến mới nhất về vụ án '146 điểm 10 Toán' ở Tuyên Quang; 5 trường hợp tài khoản VNeID sẽ bị khóa

Bộ Công an rút vụ án '146 điểm 10 Toán' ở Tuyên Quang lên điều tra

Tối 17/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã rút vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. VnExpres đưa tin.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh:

Cũng trong ngày 17/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết trên báo Sức khỏe & Đời sống, Nguyễn Thị Diệu Thúy (SN 1980, trú tại tổ dân phố 9, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang), giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời là Thư ký Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Diệu Thúy về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã kh10qởi tố 27 bị can liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

5 trường hợp tài khoản VNeID sẽ bị khóa

Tài khoản định danh điện tử VNeID lưu trữ nhiều thông tin cá nhân quan trọng và có thể thay thế nhiều loại giấy tờ truyền thống trong giao dịch, thủ tục hành chính. Tuy nhiên, nếu không chú ý, tài khoản VNeID của người dùng có thể bị khóa trong 5 trường hợp dưới đây. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Lương tối thiểu theo giờ được đề xuất điều chỉnh thế nào từ 1/1/2027?

Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất đề xuất Chính phủ cho tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7,8% từ ngày 1/1/2027. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Theo phương án tăng lương tối thiểu được thống nhất, mức tăng bình quân 7,8%, tức tăng từ 340.000 đồng đến 390.000 đồng tùy vùng từ 1/1/2027.

Hội đồng Tiền lương quốc gia cho biết, phương án tăng lương tối thiểu theo giờ cũng được điều chỉnh bình quân 7,8%. Cụ thể, lương tối thiểu giờ vùng I tăng từ 25.500 đồng lên 27.400 đồng; vùng II tăng từ 22.700 đồng lên 24.400 đồng; vùng III tăng từ 20.000 đồng lên 21.400 đồng; vùng IV từ 17.800 đồng lên 19.400 đồng.

Đề xuất miễn, giảm học phí cho gia đình sinh 2 con gái

Bộ Y tế đề xuất xây dựng các chính sách hỗ trợ tài chính hằng tháng cho trẻ đến 3 tuổi và đề xuất chính sách khen thưởng cho gia đình sinh hai con là gái. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. Theo khoản 2 Điều 3 Dự thảo Thông tư, căn cứ tình hình thực tế, địa phương được lựa chọn và quyết định các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với cá nhân, cặp vợ chồng sinh con và nuôi con.

Theo khoản 2 Điều 4 Dự thảo Thông tư, để góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, địa phương có thể áp dụng chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với gia đình sinh 02 con một bề gái, tức gia đình có 02 người con và cả hai đều là con gái, đồng thời nuôi con khỏe, dạy con ngoan, có con học giỏi hoặc thành đạt.

Các hình thức được đề xuất gồm tôn vinh, biểu dương gia đình sinh 02 con gái; miễn, giảm học phí; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; hỗ trợ sữa học đường; hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế và các chính sách phù hợp khác.

Dự báo thời tiết ngày 18/7: Hà Nội và các khu vực vùng núi phía Bắc mưa rất to, có nơi khả năng xuất hiện đợt lũ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đưa ra dự báo thời tiết ngày 18/7: các khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to. Từ Nghệ An đến Huế nắng nóng, có nơi gay gắt.

TP. Hà Nội: Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Có mây, vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.