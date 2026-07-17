Rút vụ án tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang lên Bộ Công an điều tra

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GĐXH - Vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tiếp tục có diễn biến mới khi Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an quyết định rút vụ án để trực tiếp điều tra.

Tối 17/7/2026, Bộ Công an thông tin, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định rút vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 17/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 7/7/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Liên quan đến vụ án trên, chiều 17/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, sáng cùng ngày, Nguyễn Thị Diệu Thúy (SN 1980, trú tại tổ dân phố 9, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang), giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời là Thư ký điểm thi của trường trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đã đến Cơ quan An ninh điều tra đầu thú. 

Rút vụ án tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang lên Bộ Công an điều tra - Ảnh 1.

Vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tiếp tục có diễn biến mới khi Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an quyết định rút vụ án để trực tiếp điều tra.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Diệu Thúy về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự; đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định để phục vụ công tác điều tra. 

Nguyễn Thị Diệu Thúy là giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và được phân công làm Thư ký điểm thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. 

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can để điều tra vụ án và cho biết sẽ tiếp tục thông tin về quá trình điều tra theo quy định của pháp luật.

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