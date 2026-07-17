Người dân giao nộp cá thể rùa vàng quý hiếm

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Trước đó, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1990, trú tổ dân phố Bắc Phú, phường Trần Phú) phát hiện một cá thể rùa bò trên đường. Nghi là động vật hoang dã quý hiếm, chị chủ động liên hệ Công an phường để bàn giao.

Cá thể rùa vàng quý hiếm. Ảnh: CAHT.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là rùa vàng thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB - nhóm loài bị nghiêm cấm khai thác, săn bắt và buôn bán vì mục đích thương mại.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Trần Phú phối hợp với lực lượng kiểm lâm kiểm tra tình trạng sức khỏe, hoàn tất các thủ tục theo quy định để thả cá thể rùa về môi trường tự nhiên.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể rùa vàng quý hiếm. Ảnh: CAHT.

Hành động tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của người dân góp phần nâng cao ý thức bảo tồn đa dạng sinh học và chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.