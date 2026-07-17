Người dân giao nộp cá thể rùa vàng quý hiếm

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Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
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GĐXH - Công an phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiếp nhận một cá thể rùa vàng do người dân tự nguyện giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1990, trú tổ dân phố Bắc Phú, phường Trần Phú) phát hiện một cá thể rùa bò trên đường. Nghi là động vật hoang dã quý hiếm, chị chủ động liên hệ Công an phường để bàn giao.

Người dân giao nộp cá thể rùa vàng quý hiếm - Ảnh 1.

Cá thể rùa vàng quý hiếm. Ảnh: CAHT.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là rùa vàng thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB - nhóm loài bị nghiêm cấm khai thác, săn bắt và buôn bán vì mục đích thương mại.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Trần Phú phối hợp với lực lượng kiểm lâm kiểm tra tình trạng sức khỏe, hoàn tất các thủ tục theo quy định để thả cá thể rùa về môi trường tự nhiên.

Người dân giao nộp cá thể rùa vàng quý hiếm - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể rùa vàng quý hiếm. Ảnh: CAHT.

Hành động tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của người dân góp phần nâng cao ý thức bảo tồn đa dạng sinh học và chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.

Người dân giao nộp cá thể rùa vàng quý hiếm - Ảnh 3.Người dân giao nộp cá thể cu li quý hiếm

GĐXH - Phát hiện cá thể cu li đi lạc bên vệ đường, một người dân ở Hà Tĩnh đã giao nộp cho lực lượng chức năng chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

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