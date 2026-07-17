Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Dự án cải tạo sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng đề xuất giao Tập đoàn Geleximco thực hiện, cần làm rõ nhiều nội dung trước khi triển khai GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng đang được Ban đô thị, HĐND thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là phương án tài chính, quỹ đất thanh toán và khả năng hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Xây dựng bộ 54 tiêu chí thuộc 8 nhóm nội dung cốt lõi để phát triển mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

Thông tin tại hội nghị triển khai Đề án thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, Phúc Thịnh và Thư Lâm được lựa chọn là hai địa bàn thí điểm vì đáp ứng nhiều tiêu chí về không gian phát triển.

Đây là hai xã liền kề, còn nhiều dư địa mở rộng, có vị trí tương đối độc lập nhưng thuận lợi kết nối với các trục giao thông chính, hành lang xanh, hệ thống sông hồ cùng các không gian chức năng của Thủ đô. Khu vực này cũng có tốc độ đô thị hóa nhanh, phù hợp để thử nghiệm mô hình mới.

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, thành phố sẽ triển khai thí điểm song song tại hai xã. Khi mô hình vận hành ổn định và cơ bản hoàn thiện, Hà Nội sẽ nghiên cứu, báo cáo Trung ương xem xét cho phép hợp nhất hai địa phương theo thẩm quyền.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030 hình thành một mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa có quy mô khoảng 700.000 dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị hiện đại, tạo không gian phát triển mới và thu hút người dân đến sinh sống.

Trong khi đó, 124 xã, phường còn lại của thành phố sẽ không chờ kết quả thí điểm mà được hướng dẫn áp dụng ngay những tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế từ năm 2026.

Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân.

Theo đề án, Hà Nội xây dựng bộ gồm 54 tiêu chí thuộc 8 nhóm nội dung cốt lõi để phát triển mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Về lộ trình thực hiện, giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung hoàn thiện đề án, ban hành các chủ trương, thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng các dự án thành phần, bố trí nguồn lực và triển khai tại địa bàn thí điểm.

Từ năm 2027 đến năm 2030, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đồng thời các xã, phường khác áp dụng những tiêu chí phù hợp. Năm 2030 sẽ tiến hành sơ kết và hoàn thiện bộ tiêu chí. Giai đoạn 2031-2035 tiếp tục triển khai và tổng kết toàn bộ đề án.

Hoàn thiện mô hình trước khi nhân rộng

Ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai với mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể cho từng năm cũng như cả giai đoạn 5 năm.

Theo Bí thư Thành ủy, ngay trong năm 2026 cần xác định rõ các chương trình, dự án thành phần, hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều hành, xác định nhiệm vụ ưu tiên cũng như phương án bố trí nguồn lực.

Ông cũng đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành hướng dẫn 124 xã, phường còn lại căn cứ bộ tiêu chí để triển khai phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Vì đây là mô hình mới nên cần đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh các tiêu chí chưa phù hợp.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên nền tảng số và dữ liệu; đồng thời đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị mới.

Ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai với mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể cho từng năm cũng như cả giai đoạn 5 năm.

Trong năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành việc chuẩn hóa quy trình công việc, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống" và thiết lập các kênh tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của người dân theo hướng chủ động, gần dân.

Bên cạnh đó, việc triển khai mô hình sẽ gắn với quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, ưu tiên phát triển hạ tầng đồng bộ, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và bảo đảm người dân được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y tế, văn hóa, việc làm, nhà ở và an sinh xã hội.

Để bảo đảm nguồn lực thực hiện, thành phố sẽ kết hợp ngân sách nhà nước với các nguồn lực xã hội, đồng thời lồng ghép với các chương trình, dự án đang triển khai nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và tránh chồng chéo.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đặc biệt nhấn mạnh sự đồng thuận của người dân là yếu tố quyết định thành công của đề án. Thành phố mong muốn người dân tại Phúc Thịnh và Thư Lâm hiểu rõ ý nghĩa của việc được lựa chọn là địa bàn thí điểm, từ đó đồng hành cùng chính quyền trong quá trình triển khai mô hình.

Ông cũng đề nghị 124 xã, phường còn lại chủ động rà soát, lựa chọn những tiêu chí phù hợp để áp dụng ngay, góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026 GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.