Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

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Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - Trước dự báo mưa lớn kéo dài tại khu vực Bắc Bộ và nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên các sông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó - Ảnh 1.Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến hết ngày 19/7, tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông.

Lượng mưa phổ biến từ 60-150mm, nhiều nơi có thể vượt 300mm. Đáng lưu ý, có điểm xuất hiện mưa rất lớn với cường suất trên 100mm trong vòng 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Từ đêm 19/7 đến sáng 20/7, tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ dự kiến tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa giảm còn từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Hà Nội yêu cầu xã, phường chủ động ứng phó mưa lớn, lũ trên các sông Bắc Bộ - Ảnh 1.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Ảnh minh họa

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Do ảnh ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, từ nay đến ngày 20/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu trên các sông Thao, sông Lô và các sông thuộc hệ thống Thái Bình lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.  Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ.

Để triển khai đồng bộ các phương án ứng phó với diễn biến thời tiết cực đoan, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã ban hành công văn đề nghị UBND các xã, phường phải theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá; đồng thời kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu rủi ro.

Bên cạnh đó, các xã, phường cần tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực xung yếu, nơi có nguy cơ cao xảy ra thiên tai; chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện và phương án "4 tại chỗ" để sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán, xử lý tình huống và khắc phục hậu quả khi cần thiết.

Đối với công tác bảo đảm an toàn hồ chứa, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát phương án vận hành các hồ chứa và khu vực hạ du, đặc biệt là các hồ thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu có nguy cơ mất an toàn. Các đơn vị quản lý phải bố trí lực lượng trực thường xuyên để điều tiết hồ chứa và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Cùng với đó, UBND các xã, phường được giao phối hợp với các Hạt Quản lý đê kiểm tra thực tế phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm đê điều; tăng cường tuần tra, canh gác trên các tuyến đê trong suốt mùa mưa lũ nhằm phát hiện sớm và xử lý ngay các sự cố, không để phát sinh tình huống mất an toàn.

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó - Ảnh 3.24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

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