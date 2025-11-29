Số phận nghiệt ngã của 'thần đồng' từng khiến cả nước chấn động khi đỗ Đại học Thanh Hoa với điểm số gần như tuyệt đối
GĐXH - Từng đỗ Đại học Thanh Hoa với số điểm gần như tuyệt đối, được kỳ vọng nhiều, nhưng người đàn ông này lại chọn công việc chẳng ai ngờ tới.
Thần đồng từng khiến cả nước chấn động khi đỗ Đại học Thanh Hoa với điểm số gần như tuyệt đối
Năm 1991, Trương Tiểu Vĩnh - cậu học sinh đến từ một vùng quê bình dị, gây chấn động dư luận khi thi đậu Đại học Thanh Hoa với điểm số gần như tuyệt đối.
Thành tích ấy không chỉ mang về cho anh tấm vé vào trường đại học danh giá bậc nhất Trung Quốc, mà còn biến anh thành thần đồng được mọi người kỳ vọng sẽ trở nên xuất chúng. Nhiều người tin rằng, chỉ cần bước chân vào cửa Thanh Hoa, tương lai rộng mở sẽ sớm thuộc về chàng trai trẻ.
Chọn chuyên ngành Công nghệ Sinh học, khi đó được đánh giá là lĩnh vực "trái tim" của khoa học ứng dụng - Trương Tiểu Vĩnh càng gây thêm ấn tượng. Đây là lĩnh vực đầy tiềm năng, đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, y học và công nghệ sinh học.
Với nền tảng học vấn xuất sắc cùng niềm say mê nghiên cứu, anh được sự kỳ vọng rất lớn trở thành một nhà khoa học tài năng, góp phần vào bước tiến của đất nước.
Thế nhưng, mọi dự định bị đảo lộn khi anh tốt nghiệp. Thời điểm ấy, chính sách tuyển dụng mới khiến nhiều sinh viên dù xuất sắc không được phân công đúng ngành nghề. Trương Tiểu Vĩnh bị điều sang làm vị trí chăm sóc khách hàng - một công việc hoàn toàn xa lạ với lĩnh vực Công nghệ Sinh học.
Cảm thấy công việc không phù hợp với năng lực và định hướng bản thân, anh quyết định xin nghỉ việc. Đây là quyết định mang tính bước ngoặt – chấp nhận rời bỏ con đường khoa học tưởng đã trải thảm hoa.
Và cũng ngay lúc đó, biến cố lớn ập đến. Người cha vốn là điểm tựa tâm hồn đột ngột lâm bệnh nặng. Trước hai con đường mâu thuẫn: tiếp tục ở lại thành phố để bám càng cơ hội, hay trở về quê giúp đỡ cha mẹ trong lúc khó khăn, anh đã chọn về quê.
Quyết định này đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi kỳ vọng, lời mời gọi từ những công ty lớn, để trở về chăm sóc gia đình.
Chấp nhận làm bảo vệ với nhiều tiếc nuối
Trở về quê nhà, không còn cơ hội làm đúng chuyên ngành và không có nguồn lực tài chính dư dả, Trương Tiểu Vĩnh buộc phải tự mình tìm hướng đi mới. Ban đầu, anh thử sức với dự án bất động sản - một công việc được xem là "dễ kiếm tiền" hơn nhiều so với nghiên cứu sinh học. Tuy nhiên, thị trường địa ốc không suôn sẻ như câu chuyện học hành; vấp phải nhiều khó khăn, thất bại trong kinh doanh khiến anh rơi vào giai đoạn lao đao.
Cuối cùng, để có một nguồn thu nhập ổn định và thời gian chăm sóc cha mẹ, anh quyết định nhận làm nhân viên bảo vệ ở khu dân cư địa phương. Công việc đơn giản, thu nhập không cao, nhưng giúp anh an tâm ổn định cuộc sống và có thể đỡ đần gánh nặng gia đình. Từng được xem là thần đồng với ánh hào quang, anh giờ đây chấp nhận làm những việc nhỏ bé, bình dị nhất ngay chính nơi mình sinh ra.
Nhiều người dân trong khu phố vẫn không thể quên câu chuyện của một cậu bé từng tạo ra kỳ tích. Nhưng giờ đây, nhìn thấy anh trực cổng khu dân cư, mọi ánh mắt dường như hòa giữa thương cảm và cảm phục. Họ tiếc cho tài năng trẻ từng khiến cả nước ngưỡng mộ nhưng cũng cảm động ngưỡng mộ vì tấm lòng hiếu thảo và sự bình thản đối diện cuộc sống giản dị của anh.
Câu chuyện của Trương Tiểu Vĩnh là bức tranh sống động cho thấy: bằng cấp danh giá và thành tích học tập ưu tú không phải là yếu tố quyết định duy nhất cho tương lai một con người. Cuộc sống đầy biến số: từ gia đình, sức khỏe bố mẹ, đến chính sách xã hội, cơ hội nghề nghiệp… Mọi thứ có thể xoay chuyển bất cứ lúc nào. Quan trọng hơn, con đường mà mỗi người đi cũng là kết quả của sự kết hợp giữa bản thân và hoàn cảnh.
Trong xã hội hiện đại, khi người người nhắm tới danh vọng và địa vị, thì hành động lặng lẽ chọn hiếu thảo của Trương Tiểu Vĩnh lại là lời nhắc nhở về những giá trị còn nguyên vẹn: tình người, trách nhiệm, chữ "hiếu" cao cả. Anh không chọn cách sống vội vã để bứt phá, mà chọn cách sống chậm, gác lại khát vọng riêng để chăm sóc những người thân.
Loài quái vật chưa từng biết lộ mặt ở "Suối Địa Ngục"Tiêu điểm - 14 giờ trước
Loài quái vật mới thuộc chi Nanotyrannus cho thấy các nhà cổ sinh vật học đã "lạc lối" suốt nhiều thập kỷ.
Lộ diện 3 hành tinh mới giống Trái ĐấtTiêu điểm - 1 ngày trước
Một "hệ Mặt Trời đôi" cách Trái Đất 73,5 năm ánh sáng có thể sở hữu tới 3 mục tiêu cho các sứ mệnh tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.
Nhân chứng kể vụ cháy chung cư kinh hoàng như 'ngày tận thế' ở Hong KongTiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Nhân chứng miêu tả vụ cháy chiều 26/11 là cơn ác mộng, khói đen cuộn lên từ một tòa nhà cao tầng và ngọn lửa lan rộng với tốc độ khiến nhiều người không kịp trở tay.
Hé lộ nguyên nhân khiến đám cháy ở Hong Kong lan rộng khắp 8 toà nhà 31 tầng làm ít nhất 44 người tử vongTiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - Tính đến sáng sớm 27/11, 44 người đã thiệt mạng và 279 người khác mất tích sau khi một đám cháy dữ dội thiêu rụi một khu nhà ở tại khu Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc) từ chiều 26/11.
Toàn cảnh vụ cháy thảm họa nhất 3 thập kỷ ở Hong Kong (Trung Quốc): Số người tử vong chạm mốc 36, 10 tiếng cả thành phố vật lộn trong kinh hoàngTiêu điểm - 2 ngày trước
Hơn 140 xe cứu hỏa và hơn 800 lính cứu hỏa cùng nhân viên y tế đã được triển khai để dập tắt đám cháy.
Khung cảnh "đường phân chia âm dương" đẹp đến nín thở, hai mùa cách nhau chỉ một sợi chỉTiêu điểm - 2 ngày trước
Trời đất đã dệt nên một bức màn mộng mơ, "thế gian và tiên cảnh chỉ cách nhau một ranh giới mong manh".
Người đàn ông lẻn vào đám cưới trộm 1,4 tỷ đồng với chiêu thức ít ai ngờ tớiTiêu điểm - 2 ngày trước
Các chuyên gia và cảnh sát cảnh báo, việc các gia đình có đám cưới khoe khoang sự xa hoa, linh đình lên mạng xã hội có thể khiến họ thành mục tiêu của tội phạm.
Một sinh vật Trái Đất có thể sống trên Sao Hỏa hiện tạiTiêu điểm - 2 ngày trước
Một thí nghiệm độc đáo của các nhà khoa học Ấn Độ cho thấy sự sống trên Sao Hỏa có thể vẫn chưa biến mất.
Vật thể làm khoa học bối rối nửa thế kỷ tiếp tục có "hành vi" lạTiêu điểm - 4 ngày trước
Vật thể Chiron đã gây hoang mang nhiều năm vì vừa giống hành tinh vi hình, vừa hoạt động như sao chổi. Giờ đây, nó lại tiếp tục "cải trang" Sao Thổ.
Thực hư đàn 'phượng hoàng trắng' bất ngờ xuất hiện, bay lượn giữa trời: Ở Việt Nam cũng có loài nàyTiêu điểm - 5 ngày trước
GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh đàn chim bay giữa trời khiến nhiều người liên tưởng đến loài chim phượng hoàng trong truyền thuyết.
Hé lộ nguyên nhân khiến đám cháy ở Hong Kong lan rộng khắp 8 toà nhà 31 tầng làm ít nhất 44 người tử vongTiêu điểm
GĐXH - Tính đến sáng sớm 27/11, 44 người đã thiệt mạng và 279 người khác mất tích sau khi một đám cháy dữ dội thiêu rụi một khu nhà ở tại khu Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc) từ chiều 26/11.