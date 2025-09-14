Lương bác sĩ nội trú mới ra trường năm 2025 là bao nhiêu?
Đây là con số mà nhiều người xem xong Matching Day tò mò.
Vừa qua, sự kiện chọn chuyên ngành của các sinh viên vừa vượt qua kỳ thi vào bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội đã trở nên viral khắp cõi mạng. Tất cả đều dành những lời khen, những sự ngưỡng mộ cho các “tinh hoa bác sĩ nội trú” bởi giỏi từ chuyên môn đến ngoại hình, hào quang sáng rực.
Cũng từ đây, nhiều người bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về chương trình học bác sĩ nội trú hay cuộc sống, công việc của họ. Song, một trong những điều được quan tâm nhất hiện tại là mức lương sau khi ra trường của các bác sĩ nội trú.
Được biết, bác sĩ nội trú là một chương trình đào tạo sau Đại học, thường kéo dài 2 - 4 năm. Trong ngày chọn chuyên ngành, các sinh viên Y khoa sẽ có cơ hội được lựa chọn theo đuổi chuyên ngành mình yêu thích và gắn bó, trở thành bác sĩ nội trú thực thụ.
Mỗi bác sĩ nội trú được phân công tham gia trực tiếp vào quy trình khám chữa bệnh, có trách nhiệm như một bác sĩ chính thức. Đây là cơ hội rèn luyện năng lực toàn diện, song cũng là thử thách lớn vì khối lượng công việc áp lực và cường độ cao.
Sau khi hoàn thành chương trình, bác sĩ nội trú không cần học thêm bất kỳ khóa đào tạo chuyên khoa nào để hành nghề. Với nền tảng kiến thức vững chắc và kinh nghiệm thực tế dày dạn, họ thường được ưu tiên tuyển dụng vào các bệnh viện tuyến trung ương hoặc các cơ sở y tế đầu ngành.
Về mức lương mới ra trường của các bác sĩ nội trú, sẽ tùy thuộc vào môi trường công tác.
Tại Việt Nam hiện nay, mức lương của ngành Y nói chung sẽ được tính dựa trên hệ số lương và mức lương cơ sở. Từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên thành 2,34 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP). Cứ 3 năm sẽ được tăng lương một lần và tăng theo hệ số được quy định và tăng theo thâm niên công tác.
Bác sĩ mới ra trường được xếp vào với hệ số lương khởi điểm là 2.34. Dựa trên các con số này, mức lương cơ bản của bác sĩ nội trú mới ra trường là khoảng 5.475.600 VND/tháng.
Ngoài lương cơ bản, thu nhập của bác sĩ nội trú còn được bổ sung từ các loại phụ cấp như phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp trực. Mức phụ cấp dao động tùy theo hạng của bệnh viện cũng như các chuyên ngành.
Do đó, tổng thu nhập theo tháng của một bác sĩ nội trú mới ra trường sẽ thường trong khoảng từ 7 - 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, con số có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng ca trực và chuyên khoa công tác.
Vậy nên, hiện tại, không con số cụ thể nào về mức lương chính xác của một bác sĩ nội trú sau khi tốt nghiệp. Nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau.
Với các sinh viên Y khoa, trở thành bác sĩ nội trú là ước mơ mà ai cũng mong muốn chạm tới. Dẫu vậy, quá trình học tập và nghiên cứu sẽ vô cùng vất vả, cần sự tập trung cao độ.
Không chỉ dừng lại ở mặt chuyên môn, bác sĩ nội trú còn là thước đo khả năng chịu áp lực và sự kiên trì. Quá trình học tập và làm việc của một nội trú không hề đơn giản, nhiều người phải học hơn 10 tiếng mỗi ngày, kết hợp giữa lý thuyết trên giảng đường và thực hành trực tiếp tại bệnh viện, đối mặt với ca bệnh thực tế, tình huống cấp cứu cùng vô vàn áp lực. Việc trở thành bác sĩ nội trú là minh chứng cho sự nghiêm túc và quyết tâm theo đuổi ngành Y.
Bố thợ xây, mẹ đan nón nuôi 3 con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú, du học sinh PhápGiáo dục - 1 giờ trước
Câu chuyện về một gia đình ở xã Thanh Oai, Hà Nội - bố làm thợ xây, mẹ đan nón nuôi 3 con ăn học thành tài - được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi những ngày qua.
Hé lộ điều ít biết về nữ 'thủ khoa kép', 'siêu hiếm' của Trường Đại học Y Hà NộiGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Ngô Thu Hà trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trong cộng đồng sinh viên y khoa tại sự kiện Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú với thành tích nể phục.
Đằng sau chiếc túi vải của bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành “vào sinh ra tử”Giáo dục - 1 ngày trước
6 năm, trước Hà Vũ Hoàng mang một chiếc túi vải đi nhập học tại Đại học Y Hà Nội. 6 năm sau, vẫn chiếc túi đó, theo cậu vào chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.
Bé 4 tuổi nghi bị giáo viên mầm non ở Hà Nội đánh bầm tím mặtGiáo dục - 1 ngày trước
Cơ quan Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang khẩn trương xác minh vụ việc bé P.T.A (4 tuổi, trú tại Minh Khai) nghi bị cô giáo trường mầm non T.Đ đánh bầm tím mặt.
Sự thật sau thông tin '3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn môn giải phẫu'Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - PGS.TS Ngô Xuân Khoa (Trưởng Bộ môn Giải phẫu, trường Đại học Y Hà Nội) khẳng định, thông tin “3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn môn giải phẫu” là thông tin không chính xác.
Vì sao bác sĩ nội trú được xem là tinh hoa của ngành Y? Đáp ứng các điều kiện gì để thi tuyển bác sĩ nội trú?Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Bác sĩ nội trú là những người được chọn lọc, được đào tạo khắt khe, bài bản và chất lượng nhất. Vậy đáp ứng các điều kiện gì để được dự thi tuyển bác sĩ nội trú?
Sở GD&ĐT Nghệ An chỉ đạo nóng vụ 140 học sinh nghỉ học khi sáp nhập trườngGiáo dục - 2 ngày trước
Hàng trăm phụ huynh Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 (xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) cho con nghỉ học để phản đối việc sáp nhập trường. Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản tạm dừng sáp nhập trường để tiếp tục vận động phụ huynh.
Profile khủng của chàng trai từ chối chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà NộiGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Ngoài những màn chọn chuyên ngành gây sốt tại sự kiện chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng (số thứ tự 61) gây chú ý không kém khi anh quyết định không chọn chuyên ngành nào.
Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025Giáo dục - 3 ngày trước
Nữ ca sĩ này sinh năm 1982, là ứng viên phó giáo sư ngành Nghệ thuật. Hiện bà là trưởng khoa tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Chân dung chàng trai 10x dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà NộiGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Vũ Ngọc Duy (sinh năm 2001) vừa trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội 2025 với 25,09/30 điểm.
Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025Giáo dục
Nữ ca sĩ này sinh năm 1982, là ứng viên phó giáo sư ngành Nghệ thuật. Hiện bà là trưởng khoa tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.