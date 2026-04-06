Lương hưu 11 triệu/tháng vẫn bất an: Câu nói của cha già khiến tôi bỏ ý định đi làm
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhiều người tưởng rằng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng với tôi, cảm giác lo lắng về tiền bạc lại bắt đầu xuất hiện.
Tôi là Mai Vân, năm nay 55 tuổi, vừa nghỉ hưu sau hơn 30 năm gắn bó. Mỗi tháng tôi nhận lương hưu 2.970 NDT (tương đương khoảng 11 triệu đồng).
Tôi sống một mình trong căn hộ cũ rộng 56m², cuộc sống tuy ổn định nhưng không hề dư dả.
Nỗi lo sau khi nghỉ hưu: Có tiền nhưng vẫn bất an
Thời gian đầu nghỉ hưu, tôi gần như không ngày nào không nghĩ đến chuyện chi tiêu.
Tiền điện, nước, sinh hoạt, thuốc men, chưa kể những khoản phát sinh như về quê, biếu quà dịp lễ Tết, thăm hỏi con cháu… tất cả khiến tôi cảm thấy lương hưu không đủ để sống thoải mái.
Dù có khoản tiết kiệm 200.000 NDT (tương đương hơn 700 triệu đồng), tôi vẫn thấy bất an. Với người khác, số tiền này có thể không lớn, nhưng với tôi đó là thành quả tích lũy cả đời.
Chính vì vậy, tôi nảy ra ý định đi làm thêm. Nhưng thực tế lại không đơn giản.
Tôi đã làm việc văn phòng suốt 30 năm, không có tay nghề đặc biệt, tuổi cũng không còn trẻ. Tìm một công việc phù hợp gần như là điều rất khó.
Lời khuyên của cha 81 tuổi khiến tôi suy nghĩ lại
Một lần về thăm nhà, tôi tâm sự với cha rằng muốn tìm việc để kiếm thêm thu nhập.
Nghe xong, ông nhẹ nhàng nói: "Con đã vất vả nửa đời người rồi. Khó khăn lắm mới nghỉ hưu được, giờ điều quan trọng là nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe".
Thấy tôi vẫn im lặng, cha nói tiếp rằng sau khi nghỉ hưu, thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc mà chính là sức khỏe.
Ông nhắc tôi nhìn những người xung quanh, nhiều người vì chạy theo tiền mà bỏ bê bản thân, đến khi có bệnh thì mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Ông còn dặn tôi sống một mình càng phải giữ tinh thần thoải mái, đừng biến chuyện tiền bạc thành gánh nặng.
Những lời nói ấy khiến tôi lặng người. Tôi nhận ra mình đang quá tập trung vào việc kiếm thêm tiền mà quên mất mục đích của nghỉ hưu chính là sống chậm lại và tận hưởng cuộc sống.
Nhìn lại cuộc đời và hiểu giá trị của bình yên
Cuộc đời tôi không hề bằng phẳng. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ ở tuổi 32, tôi chọn sống độc lập và dồn hết tâm sức vào công việc.
Tôi cố gắng chăm sóc bố mẹ, giữ gìn mối quan hệ gia đình và tích lũy tiền bạc để đảm bảo tương lai. Đến khi nghỉ hưu, tôi vẫn mang theo thói quen lo lắng về tài chính.
Nhưng cha tôi, người đã trải qua nhiều thăng trầm, luôn nhắc rằng tiền bạc chỉ là con số. Điều quan trọng nhất là sức khỏe và hạnh phúc gia đình.
Ông từng nói, có sức khỏe thì mới tận hưởng được cuộc sống, còn nếu đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền thì cuối cùng cũng chỉ là vô nghĩa.
Khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất là khi cha đưa cho tôi cuốn sổ ngân hàng. Đó là toàn bộ số tiền tôi từng gửi biếu ông bà trong nhiều năm.
Cha nói hãy giữ lại làm khoản tiết kiệm tuổi già. Tôi cầm cuốn sổ, nước mắt rơi. Dù đã 55 tuổi, trong mắt cha mẹ tôi vẫn là đứa con cần được che chở.
Nghỉ hưu không phải là dừng lại mà là bắt đầu sống khác
Sau cuộc trò chuyện đó, tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Tôi nhận ra hạnh phúc không nằm ở việc kiếm thêm bao nhiêu tiền, mà ở việc sống khỏe mạnh và bình yên.
Tôi bắt đầu xây dựng lại nhịp sống của mình. Tôi sắp xếp thời gian hợp lý, duy trì thói quen ăn uống điều độ, tập thể dục đều đặn và ngủ nghỉ đúng giờ.
Tôi học cách điều chỉnh tâm trạng, tìm lại những sở thích trước đây như đọc sách, đi dạo, trò chuyện với bạn bè.
Tôi cũng dành thời gian đi du lịch, khám phá những nơi mới, thưởng thức ẩm thực địa phương và tận hưởng từng khoảnh khắc.
Những chuyến đi không cần quá xa hoa nhưng giúp tinh thần tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tôi duy trì khám sức khỏe định kỳ mỗi năm, chú ý cơ thể và đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường.
Tôi không còn quá bận tâm đến đánh giá của người khác mà tập trung chăm sóc bản thân và giữ gìn các mối quan hệ gia đình.
Sức khỏe và tinh thần mới là "tài sản" lớn nhất tuổi già
Sau gần một năm thay đổi, tôi nhận ra cuộc sống nghỉ hưu không hề buồn tẻ như từng nghĩ. Mỗi ngày trôi qua đều đáng quý.
Tôi dành thời gian thăm bố mẹ, trò chuyện cùng người thân và tận hưởng cuộc sống chậm rãi. Tôi không còn cố gắng tìm việc làm thêm mà chọn sống theo cách khiến mình thoải mái nhất.
Tôi hiểu rằng, tiền bạc giúp cuộc sống ổn định nhưng sức khỏe mới là nền tảng lâu dài.
Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực, chúng ta mới thực sự tận hưởng được tuổi già. Và đôi khi, một lời khuyên giản dị từ cha mẹ lại có thể thay đổi cả cách nhìn về cuộc sống.
Giờ đây, tôi không còn lo lắng quá nhiều về chuyện kiếm tiền. Tôi chọn trân trọng từng ngày, chăm sóc bản thân, đồng hành cùng gia đình và coi sức khỏe là chỗ dựa vững chắc nhất.
Bởi sau tất cả, sống bình an và mạnh khỏe mới chính là thành công lớn nhất của tuổi nghỉ hưu.
Câu chuyện của bà Mai Vân đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý.
Theo Toutiao
