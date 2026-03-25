Lương hưu cao hay nhà rộng cũng không bằng 3 cách sống này khi về già

Thứ tư, 20:46 25/03/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
GĐXH - Về già, nhiều người lầm tưởng rằng có lương hưu cao, sổ tiết kiệm dày và con cái đề huề đi du lịch, nhảy đầm, đánh bài mỗi ngày là đỉnh cao của hạnh phúc tuổi già.

Thế nhưng, nhà văn Mạc Ngôn từng gợi mở một góc nhìn khác: Sự thỏa nguyện thực sự ở tuổi xế chiều không đến từ những thú vui ồn ào, mà đến từ một cuộc cách mạng trong thân - tâm - trí. Đó là hành trình quay về chăm sóc chính mình để mỗi ngày trôi qua đều là một sự tái sinh. Giá trị của một người khi về già không đo bằng số tiền trong thẻ ngân hàng, mà đo bằng sự khỏe mạnh của cơ thể, sự bình yên của tâm trí và sự rộng mở của lòng người.

Vè già, sống mạnh khỏe, vui vẻ là đỉnh cao của sự an nhiên. Ảnh minh họa

3 cách sống đỉnh cao của hạnh phúc khi về già

1. Tái cấu trúc thân thể: Kiên trì vận động để "làm mới" chính mình

Ở tuổi xế chiều, vận động không chỉ là thể dục, mà là một lời tuyên chiến với sự lão hóa.

Liều thuốc cho thân và tâm: Vận động phù hợp như đi bộ, thái cực quyền, yoga... không chỉ giúp xương khớp dẻo dai, tăng cường miễn dịch mà còn giải phóng dopamine giúp tinh thần phấn chấn.

Minh mẫn đầu óc: Y học đã chứng minh vận động giúp cải thiện trí nhớ, phòng ngừa sa sút trí tuệ. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một lần bạn nạp lại năng lượng cho sự sống, giúp bản thân tự tin hơn vào sức mạnh nội tại của chính mình.

Ảnh minh họa

2. Canh tác nội tâm: Tinh giản xã giao, tập trung vào bản chất

Càng về già, người thông thái càng hiểu quy luật "lấy chất bù lượng" trong các mối quan hệ.

Lọc bỏ những kết nối vô bổ: Thay vì tốn sức cho những buổi tụ tập ồn ào, xã giao hời hợt, hãy thu hẹp vòng tròn bạn bè vào những người thực sự thấu hiểu và đồng điệu.

Đào sâu thế giới tinh thần: Dành thời gian cho việc đọc sách, viết lách, thiền định hoặc theo đuổi một đam mê cũ. Khi không còn bị ngoại cảnh chi phối, bạn sẽ tìm thấy một sức mạnh to lớn từ sự tĩnh lặng, giúp tâm hồn luôn phong phú và tự tại.

Ảnh minh họa

3. Buông bỏ và bao dung: Học cách "quên" để chữa lành bản tâm

Trí tuệ lớn nhất của tuổi già chính là biết buông tay. Không phải là quên đi tất cả, mà là chọn lọc những gì cần giữ lại.

Quên đi những tổn thương: Hãy coi sự "đãng trí" là một chiến lược để loại bỏ những hận thù, nuối tiếc và những gánh nặng quá khứ không thể thay đổi.

Sống với sự thông suốt: Đối diện với quy luật sinh lão bệnh tử bằng tâm thế thản nhiên. Khi bạn dùng nụ cười để đáp lại những biến cố, dùng sự rộng lượng để thay thế cho lời than vãn, bạn sẽ thấy thế giới này trở nên dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết.

Ảnh minh họa

Hạnh phúc là một cuộc tu hành tự thân

Tuổi già không phải là hoàng hôn tàn úa, mà là một "bản thảo" rực rỡ nếu chúng ta biết cách viết tiếp. Giá trị của một người khi về già không đo bằng số tiền trong thẻ ngân hàng, mà đo bằng sự khỏe mạnh của cơ thể, sự bình yên của tâm trí và sự rộng mở của lòng người.

Hãy bắt đầu từ hôm nay: Vận động để đổi mới sức sống, tinh giản để tìm thấy chính mình và buông bỏ để chạm tới tự do. Đó mới chính là cách sống trọn vẹn và kiêu hãnh nhất của đời người.

Về già: Nói rõ với con cái 3 điều này càng sớm, tuổi già càng an yên

GĐXH - Về già, có 3 điều càng nói rõ với con cái sớm bao nhiêu, càng có cuộc sống an nhiên, tự tại. Đó là về tài chính, về việc chăm cháu và về lúc lâm chung.

Phụ nữ quyến rũ nhất không phải tuổi 18 hay 30: Đây mới là giai đoạn "vạn người mê"

GĐXH - Đừng sợ già, hãy sợ mình không có "khí chất". Nhiều người chợt nhận ra, phụ nữ đẹp nhất không phải tuổi 18 hay 30 mà là ở độ tuổi 40. Câu hỏi đặt ra là tại sao phụ nữ trung niên lại có sức hút khó cưỡng?

Về già, hãy dũng cảm tránh xa 3 kiểu người thân này để hậu vận bình an

Phụ nữ hấp dẫn nhất ở điểm nào: Không phải khuôn mặt, cũng chẳng phải đôi chân dài, mà là 3 'vũ khí' bí mật này

Vì sao vợ ngày càng lạnh nhạt, không còn 'quản chồng'?: 3 lý do khiến nhiều ông chồng giật mình

Về già, không nên giao hết tiền tiết kiệm cho con: 3 điều cần nhớ để không phải hối hận về sau

Sau nghỉ hưu, dù cô đơn đến mấy cũng đừng quay lại 3 nơi này

Nhờ bạn thân giữ chìa khóa nhà, ai ngờ bạn âm thầm làm điều không tưởng suốt 3 năm

GĐXH - Niềm tin đặt nhầm chỗ đôi khi phải trả giá rất đắt, đặc biệt khi đó lại là người mình tin tưởng nhất mang tên "bạn thân".

GĐXH - Ngoại tình không chỉ nằm ở hành động mà còn có thể bắt đầu từ suy nghĩ. Khi phát hiện vợ “ngoại tình trong tư tưởng”, nhiều người đàn ông có những phản ứng bất ngờ, từ sốc, ghen tuông đến kiểm soát – điều có thể âm thầm phá vỡ hôn nhân.

GĐXH - Khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, không ít phụ nữ vẫn cảm thấy băn khoăn, lo lắng và đôi khi đưa ra những lựa chọn thiếu sáng suốt.

GĐXH - Tình thân vốn là điểm tựa ấm áp, nhưng khi nó bị pha tạp bởi sự thực dụng và ích kỷ, đó sẽ trở thành "độc tố" bào mòn hạnh phúc tuổi già.

GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo nữ đều mang trong mình một cá tính riêng, vì vậy hình mẫu người chồng lý tưởng cũng không hề giống nhau.

GĐXH - Phụ nữ ngoại tình thường dễ bị phát hiện hơn đàn ông. Nguyên nhân không phải do giấu kém mà đến từ những thay đổi cảm xúc và hành vi khó che giấu.

GĐXH - Không ai hoàn hảo, ai cũng có khuyết điểm. Nhưng nếu một người đàn ông mang trong mình những đặc điểm dưới đây, con đường thành công thường trở nên xa vời.

GĐXH - Phụ nữ tinh tế không phải là người hoàn hảo, mà là người biết cách sống hài hòa với chính mình và thế giới.

GĐXH - Từ những điều rất đời thường như quan tâm, lắng nghe hay giữ thái độ tích cực, nhiều nàng dâu đã vô tình tạo được thiện cảm lớn trong mắt mẹ chồng mà không cần cố gắng quá nhiều.

GĐXH - Phụ nữ trung niên nếu không chuẩn bị tài chính từ sớm sẽ dễ đối mặt với áp lực khi nghỉ hưu.

Tận mắt thấy 'cảnh nóng' của người vợ ngoại tình trong xe ô tô, chồng làm điều dại dột rồi ân hận

GĐXH - Một người chồng đã rơi vào tình huống trớ trêu khi cố gắng bắt quả tang vợ ngoại tình, nhưng cuối cùng chính mình lại là người phải lãnh hậu quả.

Giàu có nhưng không 'lên mặt': 5 cung hoàng đạo càng thành công càng khiêm tốn

Bước qua tuổi 40 mới hiểu: 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang tích phước hay 'gánh nghiệp'

Phụ nữ hơn nhau không phải ở tiền bạc: 3 điều âm thầm quyết định phước lành

5 con giáp nữ càng yêu càng khổ: Nguyên nhân nằm ở tháng sinh

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
