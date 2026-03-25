Về già, hãy dũng cảm tránh xa 3 kiểu người thân này để hậu vận bình an

Thứ tư, 10:35 25/03/2026 | Gia đình
GĐXH - Tình thân vốn là điểm tựa ấm áp, nhưng khi nó bị pha tạp bởi sự thực dụng và ích kỷ, đó sẽ trở thành "độc tố" bào mòn hạnh phúc tuổi già.

Sau nghỉ hưu, dù cô đơn đến mấy cũng đừng quay lại 3 nơi này

GĐXH - Nghỉ hưu là thời điểm con người ta dễ rơi vào trạng thái hụt hẫng và hoài niệm nhất. Trong cơn say của ký ức, nhiều người chọn cách tìm về những địa điểm cũ, những con người cũ với hy vọng tìm lại sự gắn kết hoặc một lời giải đáp cho quá khứ.

Nhiều người đến lúc về hưu mới nhận ra rằng: Không phải cứ cùng huyết thống thì sẽ là người nhà. Về già, có 3 kiểu người mà bạn cần "cách ly" ngay lập tức để giữ lấy sự thanh thản và tôn nghiêm cho những năm tháng cuối đời.

Có những kiểu người thân "độc hại" luôn khiến tuổi già khó bình yên. Ảnh minh họa

3 kiểu người thân nên tránh xa khi về già

1. Kẻ trọng lợi khinh nghĩa: Chỉ thấy tiền, không thấy tình

Tiền bạc là "kính chiếu yêu" rõ nhất bản chất của một con người. Trong gia đình, đây thường là kiểu người chỉ xuất hiện khi có lợi lộc.

Bộ mặt thật sau sự niềm nở: Bình thường họ có thể nói lời hay ý đẹp, nhưng chỉ cần đụng chạm đến quyền lợi như thừa kế, đất đai, họ sẵn sàng lật mặt, dùng mọi thủ đoạn để chiếm phần hơn.

Hệ lụy: Nếu bạn tiếp tục coi họ là người thân ruột thịt, bạn sẽ luôn là mục tiêu để họ lợi dụng. Khi bạn có tiền, họ vây quanh; khi bạn gặp khó khăn, họ sẽ là người đầu tiên "bốc hơi".

Lời khuyên: Hãy giữ khoảng cách an toàn. Với kiểu người này, sự lạnh lùng chính là cách bạn tự bảo vệ tài sản và lòng tự trọng của mình.

Ảnh minh họa: Studentjob.co.id

2. Người đầy rẫy oán hận: "Máy phát" năng lượng tiêu cực

Có những người thân mà mỗi cuộc gặp gỡ đều biến thành một buổi than thân trách phận, so bì đố kỵ.

Thói quen so sánh độc hại: Họ không bao giờ hài lòng với những gì mình có, luôn nhìn vào sự thành công của người khác để oán trách cuộc đời. Sự đố kỵ này khiến họ không thể chúc phúc chân thành cho bất kỳ ai, kể cả anh chị em ruột.

Hệ lụy: Ở gần họ, tâm trí bạn sẽ bị đầu độc bởi sự tiêu cực, khiến cuộc sống vốn bình yên bỗng trở nên nặng nề, u ám. Tuổi già cần sự lạc quan, không cần những lời than vãn vô bổ.

Lời khuyên: Đừng để mình trở thành "thùng rác cảm xúc" cho họ. Hãy dành thời gian cho những người biết trân trọng hiện tại và lan tỏa niềm vui.

3. Kẻ tham lam "vay không bao giờ trả": Những hố đen tài chính

Đây là kiểu người dùng danh nghĩa tình thân để vay mượn nhưng thực chất là "xin" không hoàn lại.

Kịch bản quen thuộc: Họ luôn dựng lên những hoàn cảnh bi đát để mượn tiền, nhưng sau khi có tiền lại tiêu xài hoang phí, mua sắm hưởng thụ mà quên bẵng nghĩa vụ trả nợ. Khi bị đòi, họ lại đóng vai nạn nhân, cho rằng bạn hẹp hòi, không biết thương máu mủ.

Hậu quả: Bạn không chỉ mất tiền mà còn mang cục tức vào người, thậm chí bị họ rêu rao nói xấu. Đây là cái bẫy không đáy có thể rút cạn tiền dưỡng già của bạn.

Lời khuyên: Cương quyết nói "Không" với những yêu cầu vô lý. Tiền dưỡng già là thẻ bảo mệnh của bạn, đừng giao nó vào tay những kẻ không biết tự trọng.

Về già, buông bỏ những quan hệ thừa thãi để đón nhận hạnh phúc thật sự

Trở thành người một nhà là duyên phận từ kiếp trước, nhưng giữ được tình cảm đó hay không lại phụ thuộc vào cách hành xử của mỗi người. Ở tuổi nghỉ hưu, thời gian của chúng ta là hữu hạn và vô cùng quý giá.

Đừng lãng phí thời gian cho những người không xứng đáng. Hãy dành sự quan tâm cho những người thực sự yêu thương bạn, giữ lấy một trái tim tĩnh lặng để cảm nhận những niềm vui bình dị nhất của cuộc sống.

Về già: Nói rõ với con cái 3 điều này càng sớm, tuổi già càng an yên

GĐXH - Về già, có 3 điều càng nói rõ với con cái sớm bao nhiêu, càng có cuộc sống an nhiên, tự tại. Đó là về tài chính, về việc chăm cháu và về lúc lâm chung.

Về già: Dù giàu có đến đâu cũng tuyệt đối đừng làm 5 việc 'dại dột' này để giữ trọn tuổi già bình yên

GĐXH - Tuổi già, tiền bạc là chỗ dựa, nhưng trí tuệ và sự tỉnh táo mới là thứ bảo vệ chúng ta khỏi những "giông bão" cuối đời.

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

