Về già, hãy dũng cảm tránh xa 3 kiểu người thân này để hậu vận bình an
GĐXH - Tình thân vốn là điểm tựa ấm áp, nhưng khi nó bị pha tạp bởi sự thực dụng và ích kỷ, đó sẽ trở thành "độc tố" bào mòn hạnh phúc tuổi già.
Nhiều người đến lúc về hưu mới nhận ra rằng: Không phải cứ cùng huyết thống thì sẽ là người nhà. Về già, có 3 kiểu người mà bạn cần "cách ly" ngay lập tức để giữ lấy sự thanh thản và tôn nghiêm cho những năm tháng cuối đời.
3 kiểu người thân nên tránh xa khi về già
1. Kẻ trọng lợi khinh nghĩa: Chỉ thấy tiền, không thấy tình
Tiền bạc là "kính chiếu yêu" rõ nhất bản chất của một con người. Trong gia đình, đây thường là kiểu người chỉ xuất hiện khi có lợi lộc.
Bộ mặt thật sau sự niềm nở: Bình thường họ có thể nói lời hay ý đẹp, nhưng chỉ cần đụng chạm đến quyền lợi như thừa kế, đất đai, họ sẵn sàng lật mặt, dùng mọi thủ đoạn để chiếm phần hơn.
Hệ lụy: Nếu bạn tiếp tục coi họ là người thân ruột thịt, bạn sẽ luôn là mục tiêu để họ lợi dụng. Khi bạn có tiền, họ vây quanh; khi bạn gặp khó khăn, họ sẽ là người đầu tiên "bốc hơi".
Lời khuyên: Hãy giữ khoảng cách an toàn. Với kiểu người này, sự lạnh lùng chính là cách bạn tự bảo vệ tài sản và lòng tự trọng của mình.
2. Người đầy rẫy oán hận: "Máy phát" năng lượng tiêu cực
Có những người thân mà mỗi cuộc gặp gỡ đều biến thành một buổi than thân trách phận, so bì đố kỵ.
Thói quen so sánh độc hại: Họ không bao giờ hài lòng với những gì mình có, luôn nhìn vào sự thành công của người khác để oán trách cuộc đời. Sự đố kỵ này khiến họ không thể chúc phúc chân thành cho bất kỳ ai, kể cả anh chị em ruột.
Hệ lụy: Ở gần họ, tâm trí bạn sẽ bị đầu độc bởi sự tiêu cực, khiến cuộc sống vốn bình yên bỗng trở nên nặng nề, u ám. Tuổi già cần sự lạc quan, không cần những lời than vãn vô bổ.
Lời khuyên: Đừng để mình trở thành "thùng rác cảm xúc" cho họ. Hãy dành thời gian cho những người biết trân trọng hiện tại và lan tỏa niềm vui.
3. Kẻ tham lam "vay không bao giờ trả": Những hố đen tài chính
Đây là kiểu người dùng danh nghĩa tình thân để vay mượn nhưng thực chất là "xin" không hoàn lại.
Kịch bản quen thuộc: Họ luôn dựng lên những hoàn cảnh bi đát để mượn tiền, nhưng sau khi có tiền lại tiêu xài hoang phí, mua sắm hưởng thụ mà quên bẵng nghĩa vụ trả nợ. Khi bị đòi, họ lại đóng vai nạn nhân, cho rằng bạn hẹp hòi, không biết thương máu mủ.
Hậu quả: Bạn không chỉ mất tiền mà còn mang cục tức vào người, thậm chí bị họ rêu rao nói xấu. Đây là cái bẫy không đáy có thể rút cạn tiền dưỡng già của bạn.
Lời khuyên: Cương quyết nói "Không" với những yêu cầu vô lý. Tiền dưỡng già là thẻ bảo mệnh của bạn, đừng giao nó vào tay những kẻ không biết tự trọng.
Về già, buông bỏ những quan hệ thừa thãi để đón nhận hạnh phúc thật sự
Trở thành người một nhà là duyên phận từ kiếp trước, nhưng giữ được tình cảm đó hay không lại phụ thuộc vào cách hành xử của mỗi người. Ở tuổi nghỉ hưu, thời gian của chúng ta là hữu hạn và vô cùng quý giá.
Đừng lãng phí thời gian cho những người không xứng đáng. Hãy dành sự quan tâm cho những người thực sự yêu thương bạn, giữ lấy một trái tim tĩnh lặng để cảm nhận những niềm vui bình dị nhất của cuộc sống.
12 cung hoàng đạo nữ chọn chồng thế nào? Có người chỉ cần yêu, có người đòi cả 'thế giới'Gia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo nữ đều mang trong mình một cá tính riêng, vì vậy hình mẫu người chồng lý tưởng cũng không hề giống nhau.
Vì sao phụ nữ ngoại tình lại dễ bị 'bắt bài'? Lý do thật sự không phải ai cũng ngờ tớiChuyện vợ chồng - 3 giờ trước
GĐXH - Phụ nữ ngoại tình thường dễ bị phát hiện hơn đàn ông. Nguyên nhân không phải do giấu kém mà đến từ những thay đổi cảm xúc và hành vi khó che giấu.
Đàn ông thất bại thường giống nhau ở 5 điểm chí mạngGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Không ai hoàn hảo, ai cũng có khuyết điểm. Nhưng nếu một người đàn ông mang trong mình những đặc điểm dưới đây, con đường thành công thường trở nên xa vời.
Phụ nữ tinh tế khác gì người thường? Đọc xong bạn sẽ hiểu vì sao họ luôn hạnh phúcGia đình - 5 giờ trước
GĐXH - Phụ nữ tinh tế không phải là người hoàn hảo, mà là người biết cách sống hài hòa với chính mình và thế giới.
4 hành động nhỏ giúp con dâu 'ghi điểm' tuyệt đối với mẹ chồngChuyện vợ chồng - 15 giờ trước
GĐXH - Từ những điều rất đời thường như quan tâm, lắng nghe hay giữ thái độ tích cực, nhiều nàng dâu đã vô tình tạo được thiện cảm lớn trong mắt mẹ chồng mà không cần cố gắng quá nhiều.
Phụ nữ muốn sống nhàn khi nghỉ hưu: Nhất định phải chuẩn bị 5 khoản này từ trung niênGia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Phụ nữ trung niên nếu không chuẩn bị tài chính từ sớm sẽ dễ đối mặt với áp lực khi nghỉ hưu.
Giàu có nhưng không 'lên mặt': 5 cung hoàng đạo càng thành công càng khiêm tốnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Có những cung hoàng đạo dù đạt được vị thế đáng mơ ước vẫn giữ nguyên bản chất chân thành, khiêm tốn và sống có trước có sau.
Phụ nữ hấp dẫn nhất ở điểm nào: Không phải khuôn mặt, cũng chẳng phải đôi chân dài, mà là 3 'vũ khí' bí mật nàyGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Người ta thường nói đàn ông yêu bằng mắt, nhưng thực tế, nhan sắc chỉ là "tấm vé thông hành" để bắt đầu một mối quan hệ.
Việc nhà: Nhỏ nhưng đủ để quyết định không khí gia đìnhChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Việc nhà tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu không được chia sẻ hợp lý, rất dễ tạo áp lực vô hình. Ngược lại, khi mọi người cùng nhau san sẻ, gia đình sẽ trở nên hài hòa hơn.
Chồng trốn trong cốp xe bắt quả tang ngoại tình, lại bị vợ bỏ rơi không thương tiếcGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Nghi vợ ngoại tình, người đàn ông lén trốn vào cốp xe để theo dõi. Tuy nhiên, hành động bộc phát này khiến anh rơi vào tình huống trớ trêu.
Tận mắt thấy 'cảnh nóng' của người vợ ngoại tình trong xe ô tô, chồng làm điều dại dột rồi ân hậnChuyện vợ chồng
GĐXH - Một người chồng đã rơi vào tình huống trớ trêu khi cố gắng bắt quả tang vợ ngoại tình, nhưng cuối cùng chính mình lại là người phải lãnh hậu quả.