Lý do ngực bị sưng đau, căng tức trước kỳ kinh nguyệt

Tiền kinh nguyệt thường bị sưng đau và căng tức vú do những thay đổi nội tiết tố đột ngột trong cơ thể phụ nữ. Tình trạng này khiến nhiều chị em cảm thấy khó chịu, lo lắng và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày.

Nhận biết rõ nguyên nhân gây đau vú cùng các dấu hiệu bất thường sẽ giúp phụ nữ có giải pháp chăm sóc sức khỏe vòng một an toàn, hiệu quả.

1. Sự biến động hormone ở giai đoạn tiền kinh nguyệt

Hiện tượng ngực sưng và đau tiền kinh nguyệt là biểu hiện sinh lý phổ biến do sự biến động của hai loại hormone estrogen và progesterone trong nửa sau của chu kỳ.

Sự suy giảm và gia tăng bất thường của các nội tiết tố sinh dục là nguyên nhân chính dẫn đến hầu hết các đợt sưng đau vú. Trong chu kỳ kinh nguyệt bình thường, nồng độ hormone estrogen và progesterone biến động liên tục, đặc biệt là ở nửa sau của chu kỳ (thường từ ngày 14 đến ngày 28).

Sự gia tăng estrogen khiến các ống dẫn sữa trong vú giãn nở. Đồng thời, sự sản xuất progesterone trong tuần trước khi hành kinh làm các tuyến sữa sưng lên. Sự tác động song song này làm mô vú giữ nước, trở nên nhạy cảm, căng cứng và gây ra cảm giác đau nhức cho người phụ nữ.

2. Bệnh xơ nang vú ảnh hưởng đến giai đoạn tiền kinh nguyệt

Ngoài biến động hormone thông thường, hiện tượng sưng căng vú cũng có thể là biểu hiện của bệnh xơ nang vú. Đây là tình trạng lành tính, xuất hiện khi các mô tuyến vú phản ứng mạnh mẽ với sự thay đổi nội tiết tố hằng tháng.

Phụ nữ bị xơ nang vú thường sờ thấy các khối u nhỏ, mềm, lành tính xuất hiện trước ngày hành kinh. Các khối u này có thể di chuyển khi ấn nhẹ vào và thường có xu hướng thu nhỏ kích thước hoặc biến mất sau khi kỳ kinh nguyệt kết thúc.

3. Dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm trong kỳ tiền kinh nguyệt

Mặc dù hầu hết triệu chứng đau căng vú đều lành tính và tự hết khi bắt đầu có kinh, chị em không nên chủ quan khi gặp phải những bất thường nghiêm trọng. Cần chủ động đến gặp bác sĩ chuyên khoa để thăm khám nếu xuất hiện các dấu hiệu sau:

Xuất hiện các khối u mới hoặc khối u cũ thay đổi kích thước, tính chất bất thường.

Khối u hay cảm giác đau cứng chỉ xuất hiện khu trú ở một bên vú.

Tiết dịch bất thường ở núm vú, đặc biệt là dịch có màu nâu hoặc lẫn máu.

Cơn đau nhức dữ dội gây mất ngủ hoặc cản trở sinh hoạt, công việc hằng ngày.

Khi khám lâm sàng, bác sĩ sẽ kiểm tra vú và có thể chỉ định siêu âm (đối với người dưới 35 tuổi) hoặc chụp quang tuyến vú (Xquang vú) để chẩn đoán chính xác tình trạng mô tuyến. Trong trường hợp nghi ngờ khối u ác tính, kỹ thuật sinh thiết mô vú sẽ được thực hiện.

4. Phương pháp điều trị sưng vú ở thời kỳ tiền kinh nguyệt

Nếu tình trạng sưng đau vú gây nhiều bất tiện, việc can thiệp y khoa dưới sự hướng dẫn của bác sĩ sẽ giúp kiểm soát triệu chứng hiệu quả:

Dùng thuốc giảm đau: Các loại thuốc chống viêm không steroid (NSAID) không kê đơn như ibuprofen, acetaminophen hoặc naproxen natri giúp giảm đau vú và làm dịu cơn co thắt tử cung.

Sử dụng thuốc lợi tiểu: Bác sĩ có thể kê đơn thuốc lợi tiểu trong trường hợp sưng đau và giữ nước mức độ vừa đến nặng. Tuy nhiên, cần dùng đúng liều lượng để tránh nguy cơ mất nước.

Thuốc nội tiết: Thuốc tránh thai hàng ngày giúp điều hòa hormone, từ đó làm dịu các triệu chứng ở vú. Trường hợp đau nghiêm trọng, bác sĩ có thể cân nhắc chỉ định thuốc.

5. Cách thay đổi lối sống giảm đau vú tiền kinh nguyệt

Bên cạnh việc dùng thuốc, chị em có thể áp dụng các biện pháp chăm sóc tại nhà để bớt cảm giác khó chịu:

Lựa chọn trang phục phù hợp: Sử dụng áo ngực thể thao có độ nâng đỡ tốt trong những ngày vú bị sưng đau, thậm chí có thể mặc áo ngực mềm khi ngủ để cố định vùng ngực.

Điều chỉnh chế độ ăn uống: Hạn chế tiêu thụ caffeine, rượu, thức ăn chứa nhiều muối và chất béo trong khoảng 1 - 2 tuần trước kỳ kinh để giảm giữ nước và bớt căng tức.

Bổ sung dinh dưỡng: Tăng cường các thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất như rau chân vịt, cà rốt, chuối, bơ, gạo lứt, yến mạch và các loại dầu thực vật lành mạnh.

Duy trì tập luyện: Tập thể dục nhẹ nhàng giúp lưu thông máu, giảm mệt mỏi và cải thiện tình trạng co thắt hiệu quả.

Tự khám vú định kỳ: Nên hình thành thói quen tự kiểm tra vú mỗi tháng một lần sau khi sạch kinh để kịp thời phát hiện những thay đổi bất thường trên mô vú.

Hiện tượng sưng đau vú trước kỳ kinh nguyệt hoàn toàn có thể kiểm soát được bằng lối sống khoa học và điều trị y tế phù hợp. Chị em nên theo dõi sát sao cơ thể để bảo vệ sức khỏe vòng một luôn an toàn.



















