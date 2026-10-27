Hà Nội nâng chuẩn an sinh, chăm sóc sức khỏe toàn diện từ trẻ thơ đến người cao tuổi
GĐ&XH - Hướng tới một cộng đồng ấm no và không ai bị bỏ lại phía sau, Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 418/KH-UBND với nhiều chính sách an sinh nhân văn, tập trung chăm lo toàn diện đời sống, sức khỏe cho từng gia đình và các nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn Thủ đô.
Điểm nhấn xuyên suốt của kế hoạch lần này là đặt con người và mái ấm gia đình vào vị trí trung tâm, bảo đảm mọi người dân đều có điểm tựa vững chắc trước những biến cố đời sống.
Hà Nội nâng chuẩn an sinh
Chính sách an sinh mới của Thủ đô chú trọng đặc biệt đến hai thế hệ dễ bị tổn thương nhất trong mỗi gia đình từ thế hệ mầm non đến người cao tuổi.
Đối với bà mẹ và trẻ em: Thành phố triển khai sâu rộng Chương trình chăm sóc toàn diện 1.000 ngày đầu đời – giai đoạn vàng quyết định nền tảng thể chất và trí tuệ của trẻ. Đồng thời, công tác tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, tầm soát dị tật trước sinh và sơ sinh sẽ được đẩy mạnh để bảo đảm hạnh phúc lâu dài cho các cặp vợ chồng trẻ.
Đối với người cao tuổi: Để giảm tải áp lực chăm sóc cho các gia đình hạt nhân, Hà Nội xây dựng Đề án phát triển kinh tế chăm sóc, phát triển mạng lưới nhà dưỡng lão ban ngày, chăm sóc tạm thời và chăm sóc giảm nhẹ.
Thành phố sẽ thí điểm mô hình Bảo hiểm chăm sóc dài hạn, nhân rộng "Nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi" và phát triển chuyên khoa Lão khoa tại các bệnh viện. Đặc biệt, đội ngũ y tế cơ sở sẽ đến tận nhà thăm khám cho các cụ già yếu không còn khả năng tự đi lại.
Song song đó, mục tiêu đến năm 2030, 100% người dân Thủ đô sẽ có sổ theo dõi sức khỏe điện tử và được khám định kỳ hằng năm.
Bên cạnh chăm sóc y tế, Hà Nội cam kết thiết lập sàn an sinh tối thiểu bao phủ 100% cư dân. Thành phố chủ trương rà soát lại các nguồn lực để đề xuất nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hằng tháng và trợ cấp đột xuất cao hơn mức bình quân chung của cả nước, tương xứng với mức sống thực tế tại đô thị lớn.
Để các khoản hỗ trợ đến tay người thụ hưởng minh bạch, tiện lợi, toàn bộ đối tượng hưởng trợ cấp sẽ được chi trả qua tài khoản điện tử (không dùng tiền mặt). Mỗi người yếu thế sẽ được cấp một "Hồ sơ an sinh xã hội số" gắn liền với vòng đời, kết nối trực tiếp với dữ liệu dân cư. Đồng thời có cán bộ chuyên trách tại xã, phường trực tiếp hỗ trợ, giải quyết vướng mắc.
Ngoài ra, thành phố yêu cầu cải tạo 100% các công trình công cộng, hạ tầng xe buýt, vỉa hè để người khuyết tật di chuyển thuận lợi; trang bị thêm tài liệu chữ nổi, ngôn ngữ ký hiệu trong trường học giúp trẻ khuyết tật dễ dàng hòa nhập cộng đồng.
Giữ sinh kế và mái ấm trước biến động đô thị hóa
Nhận diện những thách thức mà người lao động phải đối mặt trong quá trình đô thị hóa, Hà Nội sẽ lập "Bản đồ rủi ro an sinh xã hội" đến từng hộ gia đình khó khăn.
Đáng chú ý, tại những khu vực thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, thành phố quy định bắt buộc phải hoàn thành phương án đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm tại chỗ cho người dân trước khi bàn giao mặt bằng, tránh nguy cơ mất sinh kế sau khi mất đất sản xuất.
Thành phố cũng đặt mục tiêu bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho 180.000 lao động; thúc đẩy ứng dụng công nghệ, AI để kết nối việc làm linh hoạt cho phụ nữ, người nội trợ, lao động nông thôn; đồng thời siết chặt quy hoạch nhà ở xã hội, trạm y tế, trường mầm non tại các khu công nghiệp nhằm ổn định đời sống lâu dài cho công nhân lao động.
Kế hoạch 418/KH-UBND mang theo thông điệp nhân văn sâu sắc, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại phải bắt đầu từ việc vun đắp hạnh phúc và sự bình an cho từng nếp nhà, từng số phận yếu thế trong xã hội.
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