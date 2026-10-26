Hà Nội triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao thể lực, tầm vóc người dân Thủ đô

Chiến lược dài hạn từ các chính sách lớn

Những năm qua, Hà Nội luôn là địa phương đi đầu cả nước trong việc cụ thể hóa các mục tiêu của Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011–2030 (Đề án 641/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Bằng việc ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND về phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội và triển khai theo lộ trình từng giai đoạn, UBND Thành phố đã đặt ra hệ thống các chỉ tiêu cụ thể nhằm cải thiện các chỉ số sinh học quan trọng của người dân Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Mục tiêu cốt lõi của Thành phố không chỉ dừng lại ở việc tăng chiều cao hay cân nặng trung bình, mà hướng tới sự phát triển cân đối giữa thể lực, tầm vóc và trí tuệ. Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới — chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển —, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở đã đưa công tác nâng cao chất lượng dân số vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, tạo sự đồng thuận và huy động sự vào cuộc của toàn xã hội.

Tập trung vào “giai đoạn vàng” và học đường

Một trong những giải pháp trọng tâm được Hà Nội quyết liệt thực hiện là can thiệp sớm vào dải lứa tuổi từ khi thai nhi cho đến hết thanh thiếu niên, trong đó lứa tuổi học đường (từ 6 đến 18 tuổi) đóng vai trò then chốt.

Chăm sóc y tế và dinh dưỡng sớm: Thành phố đẩy mạnh các chương trình tầm soát trước sinh và sơ sinh, chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời của trẻ. Việc tư vấn dinh dưỡng hợp lý cho phụ nữ mang thai, trẻ mầm non và học sinh tiểu học được triển khai sâu rộng tại các y tế cơ sở và trường học.

Áp dụng Bộ tiêu chí thể lực - tầm vóc học sinh: Nhằm đánh giá chính xác trạng thái thể lực và tầm vóc của thế hệ trẻ, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chính thức ban hành Kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí thể lực - tầm vóc học sinh áp dụng từ cấp Tiểu học, THCS đến THPT. Hệ thống đo lường, theo dõi các chỉ số phát triển chiều cao, cân nặng, sức bền và độ dẻo dai của học sinh được theo dõi định kỳ tối thiểu 1 lần/năm, tích hợp trên dữ liệu quản lý học sinh để kịp thời đưa ra các điều chỉnh dinh dưỡng và vận động phù hợp.

Đổi mới giáo dục thể chất: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố tiếp tục được đầu tư, nâng cấp sân bãi, nhà tập đa năng, bể bơi. Chương trình giáo dục thể chất không chỉ dừng lại ở các bài tập chính khóa mà mở rộng sang các câu lạc bộ thể thao học đường, khuyến khích học sinh tập luyện các môn phát triển chiều cao như bơi lội, bóng rổ, cầu lông, điền kinh...

Kiểm soát tình trạng dinh dưỡng: Giảm thấp còi, khống chế thừa cân

Bên cạnh mục tiêu phát triển tầm vóc, Hà Nội cũng tập trung giải quyết "gánh nặng kép" về dinh dưỡng. Tại các khu vực ngoại thành, vùng còn khó khăn, Thành phố ưu tiên nguồn lực để giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi. Ngược lại, tại khu vực nội thành, các chiến dịch truyền thông và kiểm soát dinh dưỡng học đường đang được đẩy mạnh nhằm kiểm soát tỷ lệ thừa cân, béo phì cũng như các bệnh lý học đường (cận thị, cong quẹo cột sống...).

Khẩu phần ăn bán trú tại các trường mầm non, tiểu học được kiểm soát chặt chẽ về an toàn thực phẩm, đảm bảo cân đối vi chất và năng lượng theo độ tuổi.

Lan tỏa phong trào vận động trong cộng đồng

Không chỉ giới hạn trong môi trường trường học, việc phát triển thể lực và tầm vóc người Hà Nội còn gắn liền với phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Thành phố tập trung đầu tư xây dựng hệ thống công viên, vườn hoa, điểm sinh hoạt cộng đồng lắp đặt các thiết bị tập luyện thể dục thể thao ngoài trời tại các dân cư, thôn xóm. Nhờ đó, thói quen rèn luyện thể thao hằng ngày đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân, từ người cao tuổi, người trong độ tuổi lao động cho đến thanh thiếu niên.

Hướng tới thế hệ công dân Thủ đô toàn diện

Những giải pháp đồng bộ và quyết liệt mà Hà Nội đang triển khai là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn của Thành phố trong việc chăm lo cho con người – trung tâm của sự phát triển.

Việc theo dõi sát sao, ứng dụng công nghệ trong quản lý sức khỏe học đường kết hợp cùng các chương trình dinh dưỡng, thể thao cộng đồng không chỉ giúp cải thiện rõ rệt các chỉ số thể lực, chiều cao của thanh thiếu niên Hà Nội trong những năm tới, mà còn là nền tảng vững chắc để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô.