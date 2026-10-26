Đổi mới công tác phòng, chống mua bán người: Chủ động từ cơ sở, hướng tới nhóm đối tượng yếu thế

Đổi mới phương thức truyền thông: Thiết kế riêng cho nhóm đối tượng đặc thù

Nhận diện rào cản trong tiếp cận thông tin của những nhóm nguy cơ cao, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Y tế Hà Nội) đã chủ động triển khai chương trình truyền thông phòng, chống mua bán người chuyên biệt cho trẻ em và thanh niên khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn.

Tham dự chương trình có đại diện Ban Lãnh đạo Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn, đại diện Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội cùng 32 trẻ em, thanh niên khuyết tật đang học tập và phục hồi chức năng tại đây.

Hình thức truyền thông trực quan, tình huống thực tế giúp trẻ em và thanh niên khuyết tật dễ dàng tiếp thu kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Truyền thông phòng, chống mua bán người chuyên biệt cho trẻ em và thanh niên khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn, ngày 21/10.

Đối với người khuyết tật trí tuệ hoặc vận động, các phương pháp truyền thông lý thuyết thông thường rất khó đạt hiệu quả cao. Do đó, chương trình được thiết kế trực quan, dễ hiểu, lồng ghép qua các tình huống thực tế nhằm giúp các em dễ dàng tiếp thu:

Nhận diện nguy cơ và thủ đoạn: Phân tích kỹ các cách thức kẻ xấu thường sử dụng để dụ dỗ, lợi dụng hoặc lừa gạt người khuyết tật (như hứa hẹn công việc nhẹ nhàng, tặng quà, giả vờ thân thiết trên mạng xã hội).

Rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ: Hướng dẫn các em cách ứng xử khi gặp người lạ có biểu hiện nghi vấn, kỹ năng từ chối các lời mời gọi thiếu an toàn và cách thông báo ngay cho người thân, giáo viên hoặc nhân viên hỗ trợ tại trung tâm.

Kết nối đường dây nóng hỗ trợ khẩn cấp (Tổng đài 111): Ban tổ chức đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em và phòng, chống mua bán người (111). Trong mọi trường hợp có dấu hiệu nghi vấn hoặc xảy ra sự việc liên quan đến trẻ em, người dân và gia đình có thể gọi ngay tới số 111 để được tiếp nhận thông tin, tư vấn và can thiệp hỗ trợ kịp thời.

Hoạt động này không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách tiếp cận pháp luật cho nhóm đối tượng yếu thế mà còn thúc đẩy sự chung tay của toàn xã hội trong việc tạo dựng môi trường sống nhân văn, an toàn cho trẻ em khuyết tật.

Xây dựng "lá chắn" từ cơ sở: Nâng cao kỹ năng nhận diện và hỗ trợ nạn nhân

Trước đó, vào tháng 8/2026, thực hiện Kế hoạch số 3685/KH-SYT của Sở Y tế Hà Nội về công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân năm 2026, thành phố đã tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền pháp luật và tập huấn kỹ năng tại cấp quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội đã phối hợp cùng các lực lượng địa phương tập trung giải quyết những vấn đề cốt lõi trong thực hành lâm sàng và quản lý địa bàn:

Tuyên truyền nhận diện bẫy lừa đảo thời công nghệ: Phân tích kỹ các thủ đoạn nổi lên gần đây như chiêu trò "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội, lừa đảo tuyển dụng ra nước ngoài, hoặc lợi dụng hoàn cảnh gia đình khó khăn để tiếp cận nạn nhân.

Chuẩn hóa quy trình hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập: Trang bị kỹ năng cơ bản cho cán bộ cơ sở trong công tác tiếp cận, tư vấn, kết nối, chuyển gửi và hỗ trợ nạn nhân (hoặc người đang trong quá trình xác định là nạn nhân). Điều này giúp nạn nhân nhận được sự giúp đỡ y tế, tâm lý và pháp lý ban đầu một cách nhân văn, kịp thời, xóa bỏ rào cản mặc cảm để sớm ổn định cuộc sống.

Đẩy mạnh phối hợp liên ngành: Kết hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế, Công an, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và đội ngũ cộng tác viên tại địa bàn để nắm bắt kịp thời các biến động nhân khẩu, biến động lao động có nguy cơ cao bị lợi dụng.

Cán bộ tuyến cơ sở được chuẩn hóa quy trình hỗ trợ y tế, tâm lý và pháp lý ban đầu cho nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.

Hướng tới môi trường an toàn và phát triển bền vững

Công tác phòng, chống mua bán người tại Thủ đô đang thể hiện sự chuyển biến rõ nét về tư duy: Chuyển từ phòng ngự thụ động sang phòng ngừa chủ động từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở.

Việc kết hợp đồng bộ giữa nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyến dưới và mở rộng diện bao phủ thông tin tới những nhóm yếu thế nhất đã góp phần hình thành một mạng lưới an ninh xã hội chặt chẽ. Đây chính là tiền đề quan trọng để Hà Nội tiếp tục bảo đảm quyền con người, đẩy lùi các nguy cơ tệ nạn xã hội và bảo vệ sự bình yên cho từng mái nhà trên địa bàn thành phố.