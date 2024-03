Lý do nhiều người 'chê' ô tô mới, tìm mua xe cũ

Dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam ( VAMA ) cho biết doanh số của các hãng thành viên trong tháng 2 chỉ đạt 11.633 xe, giảm 40% so với tháng 1 và giảm 50% so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài ra, hãng xe Hyundai không thuộc VAMA cho biết bán ra 2.033 xe, giảm 62,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh số ô tô nước ta chạm đáy sau 2 tháng đầu năm.

Các thành viên trong VAMA cho biết xe lắp ráp trong nước toàn thị đạt 6.662 xe (giảm 32% so với tháng 1) và xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 4.971 xe (giảm 47%so với tháng 1).

Theo dữ liệu từ VAMA và Hyundai, tổng cộng có 9.666 xe du lịch bán ra vào tháng 2/2024. Ngoài ra, có 4.944 xe thương mại và 56 xe chuyên dụng đến tay người tiêu dùng. Cộng dồn 2 tháng đầu năm nay, tổng doanh số bán hàng của VAMA và Hyundai đạt 36.478 xe, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2023.

Các nhà phân tích nhận định đây là mức doanh số thấp nhất trong 3 năm gần đây. Để so sánh, vào tháng 2/2021, thời kỳ dịch COVID-19 vẫn còn hoành hành, VAMA bán được 13.585 xe, trong khi doanh số của Hyundai đạt 3.021 xe. Đáng chú ý, tính theo luỹ kế 2 tháng đầu năm 2021, chỉ riêng các thành viên thuộc VAMA đã bán được 40.017 xe.

Nguyên nhân của sự sụt giảm doanh số đến từ việc thời gian hoạt động của các đại lý giảm khoảng 10 ngày bởi lịch nghỉ lễ Tết Âm lịch. Tuy nhiên, kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu mới là lý do chủ yếu khiến doanh số chạm đáy.

Chị Ngân - trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội - cho biết: "Công việc của tôi là kinh doanh bất động sản. Dự kiến trong tháng 2 vừa qua, nếu bán được một mảnh đất ở huyện Ba Vì (Hà Nội) thì sẽ sở hữu một chiếc xe 7 chỗ để thuận tiện trong việc di chuyển. Nhưng khi khách hủy cọc mua, kế hoạch mua xe ô tô chắc chắn phải trì hoãn".

Trong khi đó, một số khách hàng hiện có xu hướng tìm mua xe đã qua sử dụng để tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể.

Anh Quốc Bình - làm việc tại quận Nam Từ Liêm - chia sẻ: "Cùng một dòng sản phẩm, nếu mua ô tô cũ tôi có thể để ra được 200 triệu đồng. Với thời kỳ suy thoái kinh tế như hiện nay, khoản tiền đó để đầu tư vào một số kênh khác sẽ mang lại lợi nhuận, giúp tôi ổn định tài chính hơn. Chờ khi công việc kinh doanh có tín hiệu tích cực thì mua xe mới sau".

Ngoài ra, nhiều chuyên gia nhận định đầu năm thường là thời kỳ thấp điểm của thị trường ô tô. Bên cạnh đó, việc ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước hết hiệu lực từ đầu năm nay cũng khiến nhu cầu sa sút. Theo dự báo, sức mua có thể tăng trong thời gian tới sẽ không thể đạt như kỳ vọng của các doanh nghiệp, đại lý ô tô.