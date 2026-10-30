Ly thân sau 6 tháng kết hôn vì đám cưới 1 tỷ đồng: Tôi kiệt sức trả nợ, vợ vẫn trách chồng không biết chiều

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GĐXH - Vợ chồng tôi mới kết hôn được nửa năm nhưng đã phải sống xa nhau vì những bất đồng liên quan đến tiền bạc. Khoản nợ gần một tỷ đồng từ đám cưới vẫn chưa trả hết, tôi cố gắng thắt chặt chi tiêu để ổn định cuộc sống, còn vợ lại cho rằng tôi quá tính toán, không còn quan tâm đến cảm xúc của cô ấy.

Tôi 30 tuổi, vợ 28 tuổi. Trước khi cưới, cả hai đều có công việc và thu nhập đủ trang trải cuộc sống, dù chưa có nhà riêng. Bố mẹ hai bên cũng không khá giả nên chúng tôi từng thống nhất chỉ tổ chức một đám cưới vừa phải, dự kiến khoảng 200-300 triệu đồng.

Thế nhưng, vợ tôi lại nghĩ đám cưới chỉ có một lần trong đời nên muốn mọi thứ phải thật chỉn chu. Cô ấy muốn có váy cưới đẹp, ảnh cưới chất lượng, trang trí cầu kỳ và tổ chức tại nhà hàng sang trọng. Tôi nhiều lần đề nghị giảm bớt những khoản chưa thực sự cần thiết, nhưng lần nào cũng không đi đến thống nhất. Cuối cùng, vì không muốn vợ buồn trong ngày trọng đại, tôi lại nhượng bộ.

Đến khi tổng kết, chi phí đám cưới lên tới khoảng một tỷ đồng. Số tiền tiết kiệm của hai đứa không đủ, tôi phải vay thêm để thanh toán. Hôm cưới, khách khứa khen đám cưới đẹp, vợ tôi cũng rất vui. Nhìn cô ấy hạnh phúc, tôi từng nghĩ khoản tiền bỏ ra rồi sẽ được bù đắp bằng những tháng ngày vợ chồng cùng nhau vun vén.

Ly thân sau cưới vì nợ đám cưới: Câu chuyện buồn của cuộc hôn nhân trẻ - Ảnh 1.

Nhưng sau ngày vui, những hóa đơn và khoản nợ bắt đầu hiện rõ. Tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống, lãi vay và chi phí sinh hoạt khiến kế hoạch tích lũy mua nhà ngày càng xa vời. Ba tháng trước, vợ tôi mất việc. Từ đó, phần lớn chi phí gia đình do tôi gánh vác. Tôi không trách cô ấy vì chuyện công việc, nhưng áp lực tài chính ngày một lớn khiến tôi phải nhận thêm việc, nhiều hôm về nhà chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Tôi đề nghị hai vợ chồng tạm thời cắt giảm những khoản không cần thiết, ưu tiên trả nợ và duy trì sinh hoạt. Vợ lại cảm thấy tôi thay đổi, không còn thoải mái chi tiêu hay chiều chuộng cô ấy như trước. Mỗi lần nhắc đến tiền, chúng tôi đều dễ dàng biến một cuộc trò chuyện bình thường thành tranh cãi.

Mâu thuẫn bùng lên vào dịp 20/10 vừa qua. Vợ muốn tôi mua quà, nhưng tháng đó tiền lương gần như đã dành hết cho tiền nhà, sinh hoạt và trả nợ. Tôi nói thật rằng mình không còn khoản dư, hẹn khi nào đỡ khó khăn sẽ bù lại. Cô ấy giận dữ, cho rằng tôi không coi trọng vợ, rồi thu dọn đồ đạc về nhà bố mẹ đẻ.

Ban đầu, tôi nghĩ vợ chỉ giận vài hôm rồi sẽ trở về. Nhưng nhiều ngày trôi qua, cô ấy vẫn không có ý định về nhà. Tôi cũng chưa sang đón vì công việc dồn dập, bản thân kiệt sức sau nhiều tháng gồng gánh chuyện tiền bạc. Tôi từng đề nghị hai đứa tạm sống riêng khoảng ba tháng, chờ tôi vượt qua giai đoạn khó khăn và vợ tìm được công việc mới rồi cùng ngồi lại giải quyết mọi chuyện. Tuy nhiên, cô ấy không trả lời rõ ràng.

Điều khiến tôi buồn và lo lắng hơn cả là chúng tôi dường như không cùng cách nhìn về tiền bạc. Tôi muốn trả hết nợ, ổn định cuộc sống rồi mới nghĩ đến những khoản chi lớn. Vợ lại coi trọng trải nghiệm và sự chăm chút cho bản thân ở hiện tại. Tôi hiểu một món quà không nhất thiết phải đắt tiền, đôi khi điều người phụ nữ cần chỉ là cảm giác được chồng quan tâm. Có thể tôi đã quá tập trung vào những con số mà quên mất điều đó.

Nhưng tôi cũng không thể tiếp tục vay mượn hoặc chi tiêu vượt khả năng chỉ để chứng minh tình yêu. Khoản nợ đám cưới vẫn còn đó, và nếu không cùng nhau giải quyết, cuộc sống sau này sẽ càng thêm áp lực.

Tôi vẫn muốn hàn gắn cuộc hôn nhân này, nhưng cũng sợ rằng nếu cứ một mình xuống nước, những bất đồng cũ sẽ tiếp tục lặp lại. Tôi nên chủ động sang đón vợ, hay chờ cô ấy bình tĩnh rồi mới nói chuyện? Liệu một cuộc hôn nhân mới bắt đầu được sáu tháng có thể vượt qua khủng hoảng khi hai người chưa tìm được tiếng nói chung về tiền bạc?

Xuân Thủy (Bắc Ninh)

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