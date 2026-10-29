Sau buổi họp lớp 20 năm, tôi mới hiểu vì sao chồng luôn né tránh nhắc tên người bạn thân nhất

Tôi và chồng quen nhau khi anh ra trường đi làm được vài năm. Từ ngày cưới, anh luôn cởi mở chia sẻ với tôi về mọi người bạn cũ, ngoại trừ Hải. Qua lời kể của những người bạn khác, tôi được biết anh Hải từng là người bạn thân thiết nhất của chồng tôi. Hai người như hình với bóng suốt 4 năm đại học, từ việc chia nhau gói mì tôm những ngày hết tiền đến việc cùng thức trắng đêm làm đồ án tốt nghiệp.

Tuy nhiên, từ ngày biết chồng tôi, tôi chưa từng thấy sự xuất hiện của anh Hải. Một lần tôi dọn dẹp tủ kính cũ, nhìn thấy bức ảnh kỷ niệm anh chụp chung với anh Hải thời trẻ rồi buột miệng hỏi thăm, chồng tôi lại lẳng lặng giật lấy, cất sâu vào ngăn kéo rồi tìm cớ bỏ ra ngoài ban công hút thuốc. Sự né tránh thái quá ấy lặp lại vài lần khiến tôi nảy sinh lòng hoài nghi. Tôi bắt đầu tự suy diễn, liệu có phải giữa họ từng xảy ra một mối bất hòa lớn về tiền bạc, hay tệ hơn là một ranh giới tình cảm mập mờ nào đó liên quan đến người cũ của anh?

Buổi họp lớp kỷ niệm 20 năm và sự vắng mặt đầy uẩn khúc

Đầu tháng này, chồng tôi nhận được giấy mời tham dự buổi họp lớp kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của khoa Cơ khí. Nhìn anh cầm tấm thiệp rồi lẳng lặng ném vào thùng rác ngoài phòng khách, tôi biết anh đang trốn tránh điều gì. Nhờ sự thuyết phục của mấy người bạn cũ liên tục gọi điện sang hối thúc, cuối cùng anh cũng đồng ý dắt tôi đi cùng.

Buổi tiệc diễn ra trong một nhà hàng ấm cúng. Tiếng cười nói, tiếng chạm cốc và những lời hỏi han về cuộc sống, công việc của những người đàn ông tuổi trung niên vang lên không ngớt. Tôi nhìn quanh một lượt nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của anh Hải.

Khi mọi người đã ngà ngà say, một người bạn cùng phòng ký túc xá ngày xưa bước đến vỗ vai chồng tôi, thở dài: "Thằng Hải dạo này mệt lắm, nó vẫn không chịu đi gặp ai đâu. Cái nợ năm xưa, mày vẫn chưa quên được à?". Chồng tôi nghe thấy vậy liền buông cốc nước trên tay, gương mặt trầm lại rồi lẳng lặng dắt tay tôi xin phép ra về sớm.

Người vợ nhẹ nhàng đặt tay lên vai chồng bên bàn làm việc tối, khi những bí mật cất giấu 20 năm về người bạn thân nhất bất ngờ hé mở sau buổi họp lớp. Ảnh minh họa

Nút thắt vỡ òa đằng sau sự im lặng suốt một thập kỷ

Sự tò mò của tôi lên đến đỉnh điểm. Sau khi về đến nhà, thấy chồng lầm lũi vào phòng làm việc đóng chặt cửa, tôi đã chủ động gọi điện riêng cho người lớp trưởng năm xưa để hỏi cho ra lẽ. Và rồi, câu chuyện được anh kể lại đã đập tan toàn bộ những nghi ngờ bấy lâu nay của tôi.

Năm cuối đại học, chồng tôi và anh Hải cùng tham gia một dự án nghiên cứu lớn, được một doanh nghiệp nước ngoài tài trợ kinh phí. Trong một đêm thức trắng tại phòng thí nghiệm cũ của trường để kịp tiến độ bàn giao, sự cố chập điện lớn bất ngờ xảy ra ở ổ cắm công suất lớn phía góc tường. Lửa bùng lên rất nhanh, thốc thẳng vào máy hút mùi và đống tài liệu giấy tờ trên bàn làm việc.

Trong cơn hoảng loạn, chồng tôi bị ngạt khói và ngã quỵ xuống sàn. Chính anh Hải là người đã lao vào đám cháy, dùng toàn bộ sức lực của mình để kéo chồng tôi ra ngoài hành lang an toàn. Thế nhưng, khi Hải quay lại để cứu tập hồ sơ đồ án chứa đựng công sức 4 năm trời của cả hai, một mảng trần nhà cũ đổ sập xuống. Chồng tôi được cứu sống, không một vết xước. Nhưng Hải thì vĩnh viễn mất đi một phần bàn tay phải và mang những vết sẹo bỏng co rút ở chân, khiến giấc mơ trở thành kỹ sư cơ khí của anh ấy khép lại hoàn toàn ngay trước ngày tốt nghiệp.

Người lớp trưởng nghẹn ngào kể tiếp: "Thằng Hải nó có tự trọng lớn lắm. Sau tai nạn, nó bỏ về quê làm nông nghiệp, tuyệt đối không nhận một đồng tiền đền bù hay chu cấp nào từ gia đình chồng em. Nó bảo mạng của chồng em cứu được là mừng rồi, số phận nó đen đủi thì nó chịu. Chồng em từ đó đến nay tháng nào cũng trích một nửa tiền lương gửi vào một tài khoản bí mật đứng tên mẹ của Hải để đỡ đần cuộc sống của anh ấy. Chồng em không bao giờ dám nhắc đến tên Hải, không phải vì anh ấy quên ơn, mà vì mỗi lần nhìn thấy cuộc sống đàng hoàng hiện tại của mình, anh ấy lại bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi khi nghĩ đến người bạn thân đã đánh đổi cả tương lai để đổi lấy mạng sống cho mình".

Tắt điện thoại, tôi đứng lặng người giữa phòng khách, hai hàng nước mắt tuôn rơi vì hối hận. Tôi nhận ra sự hẹp hòi của mình khi cứ dùng lăng kính ghen tuông thông thường để đo đếm những khoảng lặng trong lòng người đàn ông của mình.

Tôi bước nhẹ vào phòng làm việc, lẳng lặng ôm chặt lấy bờ vai đang run lên khe khẽ của chồng từ phía sau. Nhìn trên màn hình máy tính đang mở sẵn trang web tuyển sinh của một trường nghề nông nghiệp công nghệ cao dưới quê Hải, tôi khẽ thì thầm: "Cuối tuần này, vợ chồng mình cùng dắt con về quê thăm anh Hải, được không anh? Mình về với tư cách là người nhà, chứ không phải người mang ơn".

Chồng tôi quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng rồi gục đầu vào vai tôi khóc như một đứa trẻ. Khoảng cách thầm lặng suốt 10 năm qua cuối cùng đã được chữa lành từ sự thấu cảm chân thành dưới một mái nhà ấm cúng.

Mai Khuê

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