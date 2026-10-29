Cùng bố vợ đi thăm mộ, tôi chết lặng khi nghe ông tiết lộ bí mật về vợ mình

Cùng bố vợ đi thăm mộ, tôi chết lặng khi nghe ông tiết lộ bí mật về vợ mình

| Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong chuyến đi cùng bố vợ đến một nghĩa trang cách nhà gần 100 km, tôi bất ngờ biết được sự thật khiến mình day dứt. Bí mật ấy liên quan đến thân thế của vợ tôi và những người thân yêu nhất của cô ấy. Giờ đây, tôi không biết nên nói ra hay tiếp tục im lặng để giữ gìn những ký ức đẹp đẽ của vợ về gia đình.

Cùng bố vợ đi thăm mộ, tôi chết lặng khi nghe ông tiết lộ bí mật về vợ mình - Ảnh 1.Sau khi mẹ chồng qua đời, tôi bàng hoàng biết bí mật chồng giấu suốt nhiều năm qua lời em chồng

GĐXH - Gần 20 năm chung sống, tôi luôn tin mình hiểu rõ người chồng đầu ấp tay gối. Thế nhưng, sau ngày mẹ chồng qua đời, một câu nói vô tình của em chồng đã khiến tôi sững sờ nhận ra có những chuyện quan trọng trong cuộc hôn nhân của mình mà bấy lâu nay tôi chưa từng hay biết.

Cùng bố vợ đi thăm mộ, tôi chết lặng khi nghe ông tiết lộ bí mật về vợ mình - Ảnh 2.Bố mất chưa đầy 49 ngày, anh trai đã mang giấy tờ nhà đến yêu cầu tôi làm ngay việc này

GĐXH - Bố mất chưa đầy 49 ngày, người anh trai đã vội vã mang tập hồ sơ sang tên căn nhà cũ yêu cầu em gái ký gấp. Sự nóng vội ấy làm nảy sinh những nghi ngờ cay đắng về lòng tham và sự thiên vị. Thế nhưng, bí mật giấu kín trong chiếc phong bì cũ nơi ngăn tủ của bố đã bóc trần một sự thật nghẹn ngào.

Cùng bố vợ đi thăm mộ, tôi chết lặng khi nghe ông tiết lộ bí mật về vợ mình - Ảnh 2.43 tuổi, gần 10 năm làm mẹ kế, tôi bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn từ con gái riêng của chồng

GĐXH - Gần 10 năm qua, người phụ nữ ấy âm thầm chăm sóc, đồng hành cùng con gái riêng của chồng qua những năm tháng trưởng thành, cả khi con bước vào tuổi dậy thì nhiều ẩm ương. Chị chưa từng mong con phải đáp lại điều gì, cho đến khi nhận được món quà khiến mọi yêu thương như vỡ òa.

* Câu chuyện được xây dựng từ những tình huống xảy ra trong đời sống; tên nhân vật, bối cảnh và một số chi tiết đã được thay đổi.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bố mất chưa đầy 49 ngày, anh trai đã mang giấy tờ nhà đến yêu cầu tôi làm ngay việc này

Bố mất chưa đầy 49 ngày, anh trai đã mang giấy tờ nhà đến yêu cầu tôi làm ngay việc này

Tâm sự -

GĐXH - Bố mất chưa đầy 49 ngày, người anh trai đã vội vã mang tập hồ sơ sang tên căn nhà cũ yêu cầu em gái ký gấp. Sự nóng vội ấy làm nảy sinh những nghi ngờ cay đắng về lòng tham và sự thiên vị. Thế nhưng, bí mật giấu kín trong chiếc phong bì cũ nơi ngăn tủ của bố đã bóc trần một sự thật nghẹn ngào.

Sau đêm sốt cao nằm một mình, tôi muốn ly hôn ở tuổi 55

Sau đêm sốt cao nằm một mình, tôi muốn ly hôn ở tuổi 55

Tâm sự -

GĐXH - Gần 30 năm làm vợ, tôi đã quen với cảnh chồng ham nhậu, mặc vợ tự lo mọi việc trong gia đình. Nhưng đêm tôi sốt cao, mong chồng ở nhà chăm sóc mà anh vẫn thản nhiên đi nhậu, tôi chợt nhận ra mình đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này.

Sau buổi họp lớp 20 năm, tôi mới hiểu vì sao chồng luôn né tránh nhắc tên người bạn thân nhất

Sau buổi họp lớp 20 năm, tôi mới hiểu vì sao chồng luôn né tránh nhắc tên người bạn thân nhất

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 10 năm chung sống, chồng tôi là người đàn ông mẫu mực, hết lòng vì gia đình. Vậy nhưng, có một khoảng lặng bất thường mà anh luôn tìm cách né tránh: Chưa từng thoải mái khi ai đó nhắc đến Hải - người bạn thân chí cốt thời sinh viên. Cứ nghĩ sự im lặng ấy bắt nguồn từ một ghen tuông cũ, tôi đến buổi họp lớp kỷ niệm 20 năm để tìm câu trả lời, để rồi bàng hoàng nhận ra bí mật đau đớn phía sau...

Tưởng bố thiên vị khi để lại căn nhà 8 tỷ cho em trai út, tôi bật khóc trước bức thư trong hộp sắt

Tưởng bố thiên vị khi để lại căn nhà 8 tỷ cho em trai út, tôi bật khóc trước bức thư trong hộp sắt

Tâm sự -

GĐXH - Bố tôi đột ngột qua đời sau một cơn bạo bệnh, ba anh em nén đau thương lo liệu hậu sự cho ông chu toàn. Nhưng ngày luật sư công bố bản di chúc, tôi không tin vào tai mình khi căn nhà mặt phố trị giá 8 tỷ đồng được để lại hoàn toàn cho em trai út. Tôi đã sững sờ, cho đến khi tận mắt đọc dòng thư của bố...

Chăm mẹ già suốt 3 năm, chỉ một hành động này, tôi bỗng thành đứa con bất hiếu trong mắt cả gia đình

Chăm mẹ già suốt 3 năm, chỉ một hành động này, tôi bỗng thành đứa con bất hiếu trong mắt cả gia đình

Tâm sự -

GĐXH - Gần 3 năm chăm mẹ già đau yếu, người con gái út quen với những đêm thức trắng, bữa cơm nguội và cả những khoản tiền thuốc men không tên. Chỉ vì một lần kiệt sức buột miệng trách mẹ uống thuốc không đúng giờ, chị bỗng trở thành đứa con bất hiếu trong mắt anh chị em. Sự tủi hờn ấy đã mở ra một bài học sâu sắc về gánh nặng của người ở gần và trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ.

Cho con ở nhờ nhà cô ruột đi học, tôi rơi nước mắt khi biết những gì con phải âm thầm chịu đựng

Cho con ở nhờ nhà cô ruột đi học, tôi rơi nước mắt khi biết những gì con phải âm thầm chịu đựng

Tâm sự -

GĐXH - Mỗi lần gọi điện, con gái tôi đều nói “con vẫn ổn”, khiến vợ chồng tôi yên tâm rằng con đang có cuộc sống thuận lợi khi ở nhờ nhà cô ruột để học đại học. Cho đến một ngày, tôi tình cờ biết được những tâm sự con giấu kín qua lời kể của bạn thân. Những điều ấy khiến tôi nghẹn lòng, vừa thương con, vừa day dứt khi nhận ra có những nỗi khổ con thà âm thầm chịu đựng còn hơn nói ra, chỉ vì sợ làm mất lòng người thân.

Định bán nhà vào viện dưỡng lão, tôi sững người trước lời đề nghị của con gái

Định bán nhà vào viện dưỡng lão, tôi sững người trước lời đề nghị của con gái

Tâm sự -

GĐXH - Vợ mất, một mình sống trong căn nhà ống 3 tầng, người cha 65 tuổi nhen nhóm ý định bán nhà giá 6,5 tỷ đồng để vào viện dưỡng lão an dưỡng tuổi già. Nhưng, lời đề nghị "chung vốn" mua chung cư từ vợ chồng cô con gái duy nhất vào phút chót đã đẩy ông vào một bài toán tài chính giữa tình thân và sự tự chủ tuổi già.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.