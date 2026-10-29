Cùng bố vợ đi thăm mộ, tôi chết lặng khi nghe ông tiết lộ bí mật về vợ mình

Sau khi mẹ chồng qua đời, tôi bàng hoàng biết bí mật chồng giấu suốt nhiều năm qua lời em chồng GĐXH - Gần 20 năm chung sống, tôi luôn tin mình hiểu rõ người chồng đầu ấp tay gối. Thế nhưng, sau ngày mẹ chồng qua đời, một câu nói vô tình của em chồng đã khiến tôi sững sờ nhận ra có những chuyện quan trọng trong cuộc hôn nhân của mình mà bấy lâu nay tôi chưa từng hay biết.

Bố mất chưa đầy 49 ngày, anh trai đã mang giấy tờ nhà đến yêu cầu tôi làm ngay việc này GĐXH - Bố mất chưa đầy 49 ngày, người anh trai đã vội vã mang tập hồ sơ sang tên căn nhà cũ yêu cầu em gái ký gấp. Sự nóng vội ấy làm nảy sinh những nghi ngờ cay đắng về lòng tham và sự thiên vị. Thế nhưng, bí mật giấu kín trong chiếc phong bì cũ nơi ngăn tủ của bố đã bóc trần một sự thật nghẹn ngào.

43 tuổi, gần 10 năm làm mẹ kế, tôi bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn từ con gái riêng của chồng GĐXH - Gần 10 năm qua, người phụ nữ ấy âm thầm chăm sóc, đồng hành cùng con gái riêng của chồng qua những năm tháng trưởng thành, cả khi con bước vào tuổi dậy thì nhiều ẩm ương. Chị chưa từng mong con phải đáp lại điều gì, cho đến khi nhận được món quà khiến mọi yêu thương như vỡ òa.

* Câu chuyện được xây dựng từ những tình huống xảy ra trong đời sống; tên nhân vật, bối cảnh và một số chi tiết đã được thay đổi.