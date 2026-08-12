Mách bạn các loại cây gia vị siêu dễ trồng, vừa có rau sạch ăn lại đỡ tốn tiền đi chợ

Cây gừng

Gừng là loại cây gia vị cổ điển thuộc khu vực Á châu và Phi châu nhiệt đới, được trồng rộng rãi trong sân vườn ở nhiều nước từ Đông Á đến Đông Nam Á và Nam Á. Ngoài ra, gừng còn được trồng chậu làm cây cảnh trong sân vườn.

Đây cũng là một trong những gia vị thông dụng trong các món ăn Việt Nam. Ngoài ra củ gừng tươi còn có tác dụng như vị thuốc giúp chữa trị các bệnh thông thường như nôn ói, lạnh bụng, kích thích tiêu hóa chống đầy hơi và hỗ trợ bệnh viêm khớp, dùng làm thảo dược chống nhức đầu chóng mặt khi đi du lịch,…

Gừng là loài cây gia vị dễ trồng, bởi chúng được trồng bằng những đoạn thân rễ nhú mầm. Đây là loài cây có thể trồng quanh năm nhưng tốt nhất là vào mùa xuân.

Ngò tây

Cây ngò tây là một loại thảo mộc dễ trồng vì nó có thể phát triển mạnh ở nhiệt độ mát hơn. Nó không cần nhiều ánh nắng mặt trời như các loại thảo mộc khác, mặc dù nó sẽ cần độ ẩm. Ngò tây lá dẹt phổ biến hơn mùi tây xoăn mà bạn tìm thấy trong các nhà hàng. Thêm vào đó, ngò tây xoăn phát triển quá chậm.

Cây ngò tây là một loại thảo mộc dễ trồng vì nó có thể phát triển mạnh ở nhiệt độ mát hơn.

Húng quế

Một trong số ít các loại thảo mộc tốt cho sức khỏe, cây húng quế thích nhiệt độ ấm và đầy đủ ánh nắng mặt trời. Húng quế là một loại thảo mộc mềm đa năng có thể được sử dụng trong nước sốt, pesto hoặc trang trí cho các món ăn Ý.

Cây ớt

Cây ớt là một loại cây gia vị được sử dụng phổ biến trên thế giới. Ngoài các công dụng là cây gia vị cho các bữa ăn trong gia đình; các bộ phận của cây ớt như quả, rễ và lá còn được dùng làm thuốc từ nhiều đời nay chữa nhiều loại bệnh.

Ngày nay, ngoài công dụng làm thực phẩm, cây ớt còn được làm cây cảnh trang trí khu vườn; những chậu ớt nhỏ xinh trồng ban công vừa có thể trang trí không gian nhà, vừa làm cây gia vị tiện lợi cho các bữa ăn gia đình.

Không nên trồng cây nơi quá mát hoặc không có ánh nắng mặt trời.

Ớt dễ trồng và sinh trưởng phát triển tốt, chỉ cần sử dụng đất tơi xốp, thoát nước tốt; cây ra nhiều quả hơn nếu được trồng nơi có nhiều nắng. Không nên trồng cây nơi quá mát hoặc không có ánh nắng mặt trời.

Cây húng lủi

Cây húng lủi là một loại cây gia vị được trồng phổ biến ở nước ta. Húng lủi thường được trồng trực tiếp ra đất; trồng trong chậu hay thùng xốp…trang trí sân vườn, ban công rất tiện dụng.

Húng lủi không những được ứng dụng làm thực phẩm, làm tăng hương vị hấp dẫn cho các món ăn mà nó còn là một loại thảo dược chữa bệnh, xua đuỗi muỗi hiệu quả.

Cây húng lủi dễ trồng, sinh trưởng và phát triển tốt trên nhiều loại đất trồng khác nhau; chỉ cần chọn đất tơi xốp, thoát nước tốt và trồng cây ở nơi có nhiều ánh sáng mặt trời là được.

Cây rau răm

Cây rau răm là loại rau thơm quá quen thuộc với món rau ăn kèm hàng ngày của mọi gia đình. Rau có mùi thơm nên sẽ giúp tăng vị cho món ăn. Ngoài ra, rau còn được biết đến với một số công dụng chữa bệnh.

Cây rau răm là loại rau thơm quá quen thuộc với món rau ăn kèm hàng ngày của mọi gia đình. Rau có mùi thơm nên sẽ giúp tăng vị cho món ăn.

Rau răm là loại cây gia vị dễ trồng và được trồng rộng rãi trong sân vườn, trồng được quanh năm. Tuy nhiên cần thường xuyên tưới nước giữ ẩm cho cây; tiến hành vun xới, nhổ cỏ cho rau răm để cây được sinh trưởng tốt hơn.

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