Muốn giàu có và khỏe mạnh, tuyệt đối dừng ngay việc đặt thứ này ở đầu giường

Gương soi

Thông tin trên VTC News, phong thủy cũng kỵ để gương soi ngay đầu giường hoặc đối diện giường, nhất là đối với người già, người yếu bóng vía. Người già ko ngủ sâu, thường tỉnh giấc nửa đêm, nếu tỉnh dậy trong trạng thái chưa tỉnh táo mà nhìn vào gương, thấy bóng mình lờ mờ trong đấy thì cam đoan là rất sợ, rồi đâm ra lo lắng bất an, dễ sinh bệnh.

Sách

Không ít người có thói quen để sách trên đầu giường hoặc trước khi đi ngủ đọc sách rồi gấp lại để ngay cạnh bên gối đầu. Tuy nhiên, điều đó làm ảnh hưởng giấc ngủ của bạn.

Quan niệm phong thủy cho biết, sách lại đặt ở đầu giường cũng có thể dễ gây mộng mị cho bạn thường xuyên.

Vì thế, đọc sách trước khi đi ngủ khiến bạn khó ngủ sâu giấc. Quan niệm phong thủy cho biết, sách lại đặt ở đầu giường cũng có thể dễ gây mộng mị cho bạn thường xuyên.

Dao và kiếm

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, đồ vật như dao và kiếm có năng lượng sắc nhọn và sát khí, nên tránh để chúng trong phòng ngủ, đặc biệt là trên hoặc gần đầu giường. Chúng có thể gây áp lực trong công việc, đau đầu, và tạo ra cảm giác bất an.

Tượng thần Phật

Dưới góc độ tín ngưỡng, để tượng thần Phật ở đầu giường ngủ được xem là không tôn trọng và đối xử không đúng với cõi linh thiêng. Theo quan điểm phong thủy, nó có thể được coi là ẩn tài lộc và may mắn, khiến cho công danh và sự nghiệp bị hạn chế hoặc đứt đoạn.

Điện thoại

Điện thoại gần như trở thành vật bất ly thân của nhiều người. Trước khi ngủ nhiều người thường xem tin nhắn, lướt mạng, đặt báo thức rồi tiện tay để ngay bên gối.

Hãy đặt điện thoại cách giường một khoảng, bật chế độ im lặng hoặc không làm phiền và chỉ sử dụng báo thức khi cần.

Xét về sức khỏe và giấc ngủ, vấn đề đáng quan tâm hơn cả không phải những lời đồn về "bức xạ gây hại" mà là ánh sáng màn hình, thông báo và thói quen kiểm tra điện thoại liên tục có thể khiến não khó thư giãn, làm giờ ngủ bị kéo dài hoặc giấc ngủ bị gián đoạn.

Ở góc nhìn phong thủy dân gian, điện thoại liên tục phát sinh thông báo, âm thanh và sự tương tác được xem là nguồn gây nhiễu, khiến khu vực nghỉ ngơi khó đạt được trạng thái tĩnh.

Vì vậy, nếu có thể, hãy đặt điện thoại cách giường một khoảng, bật chế độ im lặng hoặc không làm phiền và chỉ sử dụng báo thức khi cần.

Thú nhồi bông

Những con thú nhồi bông thường được rất nhiều người mua về cho mình hoặc cho con cái ôm trong khi ngủ.

Điều này tưởng chừng như vô hại nhưng nó lại cực kỳ có hại bởi những con thú nhồi bông thường chứa các sợi bông hóa học. Điều này sẽ gây ra một số vấn đề về sức khỏe cho người ôm như bị viêm đường hô hấp, gây nhiễm trùng da, mẩn ngứa... Hơn nữa, những con thú này cũng còn là nơi tích tụ rất nhiều bụi bẩn và vi khuẩn, điều này rất không tốt cho sức khỏe của bạn và người thân.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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