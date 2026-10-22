Màn 'đụng hàng' gây chú ý của hai Hoa hậu Việt Nam

Dù diện trang phục "sao y bản chính", hai nàng Hậu có cách styling khác nhau. Thanh Thủy theo đuổi tổng thể sắc lạnh, quyến rũ tuyệt đối khi mix cùng giày cao gót mũi nhọn đen tuyền và một đôi mắt được đánh màu khói bí ẩn rất hài hoà với tinh thần của trang phục.