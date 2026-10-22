Màn 'đụng hàng' gây chú ý của hai Hoa hậu Việt Nam
GĐXH - Kỳ Duyên và Thanh Thủy gây chú ý khi "đụng hàng" chấn động tại thảm đỏ ra mắt phim mới đây. Cả hai đều chọn mẫu thiết kế độc đáo nhưng mỗi người mang đến phong cách riêng.
Dù diện trang phục "sao y bản chính", hai nàng Hậu có cách styling khác nhau. Thanh Thủy theo đuổi tổng thể sắc lạnh, quyến rũ tuyệt đối khi mix cùng giày cao gót mũi nhọn đen tuyền và một đôi mắt được đánh màu khói bí ẩn rất hài hoà với tinh thần của trang phục.
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