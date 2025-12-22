'Trạm tỷ' là gì mà Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh thi nhau 'bắt trend'?

"Trạm tỷ" là một thuật ngữ bắt nguồn từ văn hóa người hâm mộ (fandom) tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong giới giải trí Hoa ngữ, trạm tỷ là những fan nữ kỳ cựu, sở hữu "trạm" (fansite) riêng để cập nhật hình ảnh, thông tin của thần tượng. Họ thường xuyên theo chân idol trong mọi lịch trình (sân bay, sự kiện, phim trường) với những bộ máy ảnh chuyên nghiệp. Họ có khả năng chụp ảnh và hậu kỳ cực đỉnh. Những bức ảnh của trạm tỷ đôi khi còn đẹp và có "hồn" hơn cả ảnh do công ty quản lý tung ra vì họ chụp bằng "ánh mắt của kẻ si tình".

Hiện nay, trạm tỷ đang trở thành một trào lưu (trend) chụp ảnh cực hot tại Việt Nam. Không chỉ làm "si mê" các sao Việt mà còn khiến giới trẻ thi nhau bắt trend. Những bức ảnh của họ cũng đẹp không kém gì người nổi tiếng.

Tuy nhiên, thay vì fan chụp ảnh cho idol, các "trạm tỷ" thường là các photographer được thuê để chụp. Người chụp sẽ đứng ở khoảng cách xa, dùng ống kính tele để "bắt" những khoảnh khắc tự nhiên khi nhân vật đang uống cafe hoặc đi dạo trên đường phố.

Cùng nhìn ngắm phong cách trạm tỷ của các sao Việt

Hoa hậu Kỳ Duyên: Năng động, khỏe khoắn

Xuất hiện trên phố, Hoa hậu Kỳ Duyên diện set đồ thể thao năng động và trẻ trung.

Cô phối cùng tai nghe và kính để hoàn thiện phong cách dạo phố vô cùng cuốn hút.

Hoa hậu còn thể hiện đúng tinh thần của phong cách "chụp trộm", mờ ảo và tự nhiên như không có sự sắp xếp.

Hoa hậu Tiểu Vy: Cá tính, hiện đại

Hoa hậu Trần Tiểu Vy cũng có bộ hình độc đáo với nhiều góc chụp sáng tạo khi đua trend trạm tỷ.

Ở góc chụp này, người chụp đã bắt được khoảnh khắc vừa tự nhiên, vừa thần thái của nàng hậu. Trông cô nàng giống một cô gái tuổi teen đang dạo phố.

Sự xuất sắc của Tiểu Vy còn thể hiện ở việc chọn trang phục phù hợp. Cô chọn quần Jean phối cùng áo dây năng động. Áo khoác da màu đen mix với giày đế thấp và mắt kính cùng tone đã tạo nên phong cách vừa hiện đại vừa trẻ trung cuốn hút.

Trương Quỳnh Anh thanh lịch dạo phố Hà Nội ngày đông

Diễn viên Trương Quỳnh Anh cũng có bộ hình hoàn hảo khi lựa chọn trang phục dạo phố Hà Nội thưởng thức cái lạnh mùa đông.

Nữ diễn viên chọn phong cách thanh lịch khi mặc trench coat sáng màu, áo thun cao cổ kết hợp túi xách Chanel màu đen hài hòa và nổi bật.

Trương Quỳnh Anh thoải mái dạo phố như không hề biết có người đang "chụp trộm".

Trần Quốc Anh như nam thần xứ Hàn

Diễn viên Trần Quốc Anh không đứng ngoài cuộc với phong cách đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội.

Nam diễn viên chọn phong cách "chuẩn bài" với set đồ năng động khi vừa bước ra khỏi tòa nhà. Thần thái tự nhiên khiến Trần Quốc Anh trông giống nam thần Hàn Quốc đang dạo phố.

Hoa hậu Kỳ Duyên nhận được nhiều khen ngợi khi đu trend trạm tỷ.

Nguồn: Facebook, TikTok sao Việt



