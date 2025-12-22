'Trạm tỷ' là gì mà Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh thi nhau 'bắt trend'?
GĐXH - Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh và nhiều sao Việt thi nhau "đua trend" mới của xứ Trung khiến fan thích thú.
"Trạm tỷ" là một thuật ngữ bắt nguồn từ văn hóa người hâm mộ (fandom) tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong giới giải trí Hoa ngữ, trạm tỷ là những fan nữ kỳ cựu, sở hữu "trạm" (fansite) riêng để cập nhật hình ảnh, thông tin của thần tượng. Họ thường xuyên theo chân idol trong mọi lịch trình (sân bay, sự kiện, phim trường) với những bộ máy ảnh chuyên nghiệp. Họ có khả năng chụp ảnh và hậu kỳ cực đỉnh. Những bức ảnh của trạm tỷ đôi khi còn đẹp và có "hồn" hơn cả ảnh do công ty quản lý tung ra vì họ chụp bằng "ánh mắt của kẻ si tình".
Hiện nay, trạm tỷ đang trở thành một trào lưu (trend) chụp ảnh cực hot tại Việt Nam. Không chỉ làm "si mê" các sao Việt mà còn khiến giới trẻ thi nhau bắt trend. Những bức ảnh của họ cũng đẹp không kém gì người nổi tiếng.
Tuy nhiên, thay vì fan chụp ảnh cho idol, các "trạm tỷ" thường là các photographer được thuê để chụp. Người chụp sẽ đứng ở khoảng cách xa, dùng ống kính tele để "bắt" những khoảnh khắc tự nhiên khi nhân vật đang uống cafe hoặc đi dạo trên đường phố.
Cùng nhìn ngắm phong cách trạm tỷ của các sao Việt
Hoa hậu Kỳ Duyên: Năng động, khỏe khoắn
Hoa hậu Tiểu Vy: Cá tính, hiện đại
Trương Quỳnh Anh thanh lịch dạo phố Hà Nội ngày đông
Trần Quốc Anh như nam thần xứ Hàn
Hoa hậu Kỳ Duyên nhận được nhiều khen ngợi khi đu trend trạm tỷ.
Nguồn: Facebook, TikTok sao Việt
