Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân tặng nhau trang sức đắt đỏ nhân ngày đặc biệt

1 ngày trước

GĐXH - Trị nám bằng lá ngải cứu là một trong những phương pháp làm đẹp tự nhiên được áp dụng khá phổ biến. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt và tránh các tác hại không mong muốn, bạn cần lưu ý những điều sau.