Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân tặng nhau trang sức đắt đỏ nhân ngày đặc biệt
GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân tặng nhau hoa tai, dây chuyền hàng hiệu với tổng trị giá gần 200 triệu đồng, nhân ngày đặc biệt.
Đoàn Thiên Ân bày tỏ xúc động khi nhận món quà kèm lời nhắn nhủ từ Kỳ Duyên. Cô nói xót vì mỗi lần Kỳ Duyên tặng trang sức cho mình đều có giá hàng trăm triệu đồng.
Đáp lại tình cảm, Đoàn Thiên Ân tặng Kỳ Duyên đôi hoa tai Tiffany Knot Small Earrings bằng vàng hồng 18K, có giá 2.300 euro (khoảng 69 triệu đồng). Thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc nơ lưu trữ của thương hiệu từ năm 1889, tượng trưng cho sự gắn kết bền chặt và những mối quan hệ ý nghĩa.