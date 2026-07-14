Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân tặng nhau trang sức đắt đỏ nhân ngày đặc biệt

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An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân tặng nhau hoa tai, dây chuyền hàng hiệu với tổng trị giá gần 200 triệu đồng, nhân ngày đặc biệt.

Kỳ Duyên và Thiên Ân tặng nhau trang sức đắt giá kỷ niệm ngày đặc biệt - Ảnh 1.

Sau hai năm đồng hành, hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân không ngần ngại đăng ảnh tình cảm bên nhau. Mới đây, cả hai hẹn ăn tối nhân dịp đặc biệt và trao tặng những món quà đắt đỏ.

Kỳ Duyên và Thiên Ân tặng nhau trang sức đắt giá kỷ niệm ngày đặc biệt - Ảnh 2.

"Tặng cho nhau những món quà mà chúng mình đều thích nhất! Xinh xỉu!", Kỳ Duyên chia sẻ.

Kỳ Duyên và Thiên Ân tặng nhau trang sức đắt giá kỷ niệm ngày đặc biệt - Ảnh 3.

Kỳ Duyên cho biết cô dành nhiều tháng tìm mua mẫu dây chuyền Vintage Alhambra Pendant của Van Cleef & Arpels bằng vàng 18K, đính đá malachite tặng Thiên Ân cho ngày đặc biệt của cả hai. Thiết kế có giá niêm yết khoảng 120 triệu đồng.

Kỳ Duyên và Thiên Ân tặng nhau trang sức đắt giá kỷ niệm ngày đặc biệt - Ảnh 4.
Kỳ Duyên và Thiên Ân tặng nhau trang sức đắt giá kỷ niệm ngày đặc biệt - Ảnh 5.

Đoàn Thiên Ân bày tỏ xúc động khi nhận món quà kèm lời nhắn nhủ từ Kỳ Duyên. Cô nói xót vì mỗi lần Kỳ Duyên tặng trang sức cho mình đều có giá hàng trăm triệu đồng.

Kỳ Duyên và Thiên Ân tặng nhau trang sức đắt giá kỷ niệm ngày đặc biệt - Ảnh 6.
Kỳ Duyên và Thiên Ân tặng nhau trang sức đắt giá kỷ niệm ngày đặc biệt - Ảnh 7.

Đáp lại tình cảm, Đoàn Thiên Ân tặng Kỳ Duyên đôi hoa tai Tiffany Knot Small Earrings bằng vàng hồng 18K, có giá 2.300 euro (khoảng 69 triệu đồng). Thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc nơ lưu trữ của thương hiệu từ năm 1889, tượng trưng cho sự gắn kết bền chặt và những mối quan hệ ý nghĩa.

Kỳ Duyên và Thiên Ân tặng nhau trang sức đắt giá kỷ niệm ngày đặc biệt - Ảnh 8.

Kỳ Duyên thích thú khoe bộ trang sức được Thiên Ân tặng, cho rằng đàn em thấu hiểu sở thích của cô.

Kỳ Duyên và Thiên Ân tặng nhau trang sức đắt giá kỷ niệm ngày đặc biệt - Ảnh 9.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên (SN 1996) quê Ninh Bình (Nam Định cũ), đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024. Cô từng thi Miss Universe 2024 ở Mexico, vào top 30 chung cuộc.

Kỳ Duyên và Thiên Ân tặng nhau trang sức đắt giá kỷ niệm ngày đặc biệt - Ảnh 10.

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, quê Tây Ninh (Long An cũ), đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. Cô thi Miss Grand International 2022 tại Indonesia, dừng chân ở top 20. Cô theo học ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Công nghiệp TP HCM.

 

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