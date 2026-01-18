Mang thai sau lần say rượu, tôi hoảng loạn không biết là con của chồng hay của ai
Chỉ một đêm say rượu và vượt quá giới hạn với đồng nghiệp đã khiến tôi rơi vào cảnh trớ trêu. Tôi mang thai mà không biết đó là con của chồng hay là sản phẩm của lần lầm lỡ đó…
Tôi và chồng lấy nhau đã 5 năm, hôn nhân không quá nồng nhiệt, thậm chí có phần tẻ nhạt, nhưng yên ổn. Chồng tôi không lãng mạn, ít nói lời yêu thương, nhưng là người đàn ông sống có trách nhiệm và không rượu chè. Tôi từng nghĩ cuộc sống cứ yên ổn như thế đã là tốt rồi.
5 năm lấy nhau, vợ chồng tôi rất vất vả để có đứa con đầu lòng. Ba năm chạy chữa, khi con chào đời, tôi đã nghĩ cuộc sống của mình thế là yên ổn. Tôi cũng chưa bao giờ cho phép mình nghĩ đến hai chữ ngoại tình, dù chỉ là thoáng qua.
Nhưng rồi sai lầm đã xảy ra trong một lần liên hoan cùng đồng nghiệp, tôi uống nhiều hơn bình thường và đã đi quá giới hạn. Người đồng nghiệp mà trước nay chỉ dừng lại ở mức xã giao công việc, không thân mật, không mập mờ nhưng cả hai đều say nên dẫn đến sai lầm.
Tôi đã cố chôn chặt đêm hôm đó và tự hứa không bao giờ cho phép mình mắc lại lần nữa nhưng sự thật lại trớ trêu, tôi phát hiện mình mang thai. Bác sĩ nói cái thai khoảng 4-5 tuần. Tôi ngồi lặng, đầu óc hoảng loạn vì sai lầm hôm đó cứ ám ảnh tôi.
Tôi không biết đứa bé là con của chồng hay là kết quả của sai lầm ngoài ý muốn, tôi đã tính từng ngày, từng mốc thời gian nhưng càng nghĩ càng rối. Tôi hoảng loạn và nghĩ đến việc bỏ thai, nhưng lại không đủ can đảm. Có thai bé đầu tôi đã quá khó khăn, giờ con đến nếu bỏ tôi sợ không còn cơ hội nhưng lại lo sợ đứa bé đó không phải là con của chồng tôi.
Nếu sau này phát hiện đứa bé không phải con của chồng, tôi biết chắc anh sẽ không tha thứ. Giờ đây, tôi thực sự không biết phải làm gì khi đang rất sợ hãi, tôi không biết làm thế nào để thoát khỏi sự hoảng loạn này.
