Gần 80 tuổi, tôi bàng hoàng khi em út quay về đòi chia mảnh đất thờ cúng cha mẹ
Anh em tôi giờ đều đã ngoài 70 tuổi, có người gần 80 tuổi. Ở cái tuổi này, tôi chỉ mong sức khỏe bình an, con cháu sum vầy nhưng không ngờ mới đây em út lại đòi họp gia đình để chia mảnh đất tôi đang ở là hương hỏa của bố mẹ để lại.
Nhà tôi có 3 anh chị em, các anh chị em tôi lần lượt lập gia đình, rời quê đi làm ăn xa, chỉ còn tôi ở quê cùng bố mẹ.
Bố mẹ già yếu, bệnh tật triền miên, tôi là người trực tiếp chăm sóc, đưa đi viện mỗi khi ốm đau và lo toan mọi việc lớn nhỏ trong nhà.
Những năm cuối đời của bố mẹ, tôi gần như không dám đi đâu xa, chỉ sợ bố mẹ xảy ra chuyện gì thì trở tay không kịp.
Các anh chị em đều biết điều đó, chú út khi ấy còn nhờ cậy mình đi làm xa, chẳng phụng dưỡng được gì cho bố mẹ nên tất cả nhờ tôi.
Chính chú ấy là người đề nghị và các anh chị em đều đồng ý tôi đứng tên làm sổ đỏ mảnh đất của bố mẹ, coi như sự ghi nhận cho những năm tháng tôi chăm lo hương khói, phụng dưỡng sinh thành.
Ngày cầm cuốn sổ đỏ trên tay, tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình có chỗ ở ổn định lúc về già và có nơi thờ cúng bố mẹ, tổ tiên. Tôi sửa sang lại căn nhà cũ và không hề có ý định mua bán hay sang nhượng cho ai.
Vài năm gần đây, đất ở quê bỗng nhiên lên giá, giá cao gấp nhiều lần trước kia. Không ngờ, chính điều đó lại khiến sóng gió ập đến khi chú út trở về, đề nghị họp gia đình.
Trong buổi họp, chú nói đất là của bố mẹ để lại, nay phải chia cho các con theo đúng phần, không thể để một mình tôi hưởng hết.
Tôi thực sự bàng hoàng vì sự việc xảy ra quá bất ngờ. Những năm bố mẹ ốm đau, những đêm tôi thức trắng trông cha, trông mẹ chú ấy không có mặt.
Khi bố mẹ mất, mọi việc tang lễ, hương khói đều do một tay tôi lo liệu. Lúc ấy, chú từng cảm ơn tôi đã gánh hết việc của anh chị em mà không đòi hỏi gì.
Vậy mà giờ đây, khi mảnh đất bỗng có giá trị, anh chị em tôi lại về đòi chia chác, tôi không biết phải làm gì vì nếu phải chia đất đai tôi sẽ ở đâu, thờ cúng cha mẹ ra sao khi tuổi đã xế chiều, sức khỏe không còn?
Cuộc sống của vợ chồng tôi vừa chớm ổn định trở lại thì chuyện mới nảy sinh.
