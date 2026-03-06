Mới nhất
Tâm sự

Bị con rể ép đi viện dưỡng lão để chiếm nhà phố: Cú đáp trả đanh thép của bà mẹ vợ cao tay

Thứ sáu, 19:31 06/03/2026 | Tâm sự
Mai Anh
Mai Anh
GĐXH - "Mẹ ạ, mẹ ở một mình trong căn nhà rộng thế này thật là lãng phí". Câu nói tưởng chừng như quan tâm của con rể lại là khởi đầu cho một âm mưu chiếm đoạt tài sản tinh vi trị giá hàng chục tỷ đồng.

Giữa vòng vây của sự phản bội từ con rể và sự nhu nhược của con gái, bà mẹ vợ 63 tuổi đã có một quyết định khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Câu chuyện chàng rể quan tâm thuyết phục mẹ vợ đi viện dưỡng lão không chỉ là cuộc chiến giữ nhà, mà còn là bài học xương máu về lòng người, sự tỉnh táo và quyền được sống tôn nghiêm ở tuổi xế chiều.

Bị con rể ép đi viện dưỡng lão để chiếm nhà phố: Cú đáp trả đanh thép của bà mẹ vợ cao tay - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thuyết phục mẹ đi viện dưỡng lão - Sự quan tâm "đầy mùi tính toán"

Tôi tên Lâm Tú Phương, 63 tuổi, sống một mình trong căn hộ 120m2 giữa trung tâm thành phố sau khi chồng mất. Cuộc sống của tôi vốn bình yên cho đến khi con rể tôi, Trương Vĩ, đưa bố mẹ đẻ dưới quê lên với lý do "ở nhờ vài ngày". Từ sự xáo trộn nhỏ trong sinh hoạt, Trương Vĩ bắt đầu lộ rõ mục đích khi liên tục thuyết phục tôi đi viện dưỡng lão với lý do "vì tốt cho mẹ" và "nhường không gian cho người trẻ".

Thậm chí, con gái ruột của tôi – Tiểu Nhã – cũng đứng về phía chồng, cho rằng tôi nên "nhường nhịn" để vun vén cho gia đình nhỏ của con. Cảm giác bị chính người thân cô lập trong ngôi nhà của mình khiến tôi đau đớn đến tột cùng.

Giữa lúc tuyệt vọng nhất, tôi tình cờ nhận được một cuộc điện thoại ẩn danh từ một kỹ sư tập đoàn xây dựng. Sự thật kinh hoàng lộ ra: Khu vực nhà tôi sắp bị giải tỏa để cải tạo đô thị, và giá trị bồi thường lên tới 24 triệu NDT (khoảng hơn 80 tỷ VNĐ). Trương Vĩ, nhờ làm việc tại công ty liên kết, đã biết tin này trước 3 tháng.

Hắn ta không hề muốn tôi vào viện dưỡng lão vì lo cho sức khỏe của tôi, mà thực chất muốn lừa tôi ký giấy ủy quyền quản lý nhà đất để chiếm trọn số tiền đền bù khổng lồ kia. Hắn tính toán từng bước: từ việc đưa bố mẹ lên ở nhờ để gây áp lực, đến việc tìm hiểu giờ giấc sinh hoạt và các loại thuốc tôi dùng... tất cả chỉ chờ ngày tôi "vắng mặt" khỏi ngôi nhà.

Màn "kịch trong kịch" và cú lật kèo phút 89

Thay vì làm rùm beng, tôi chọn cách "tương kế tựu kế". Tôi giả vờ đồng ý đi viện dưỡng lão để làm Trương Vĩ mất cảnh giác. Trong lúc đó, tôi bí mật lắp thiết bị ghi âm, thu thập tài liệu nội bộ về dự án giải tỏa mà hắn giấu trong ngăn kéo và đến văn phòng công chứng lập di chúc: Toàn bộ tài sản sẽ dành cho con gái, nhưng với điều kiện cô phải ly hôn với kẻ lừa đảo này.

Ngày ký hợp đồng ủy quyền – thời điểm Trương Vĩ đinh ninh sắp sở hữu khối tài sản 80 tỷ – tôi đã đứng dậy tuyên bố: "Tôi không đồng ý!". Ngay tại văn phòng công chứng, tôi trưng ra toàn bộ bằng chứng ghi âm và tài liệu dự án, phơi bày bộ mặt thật của hắn trước sự bàng hoàng của con gái và các công chứng viên.

Cảnh sát ập đến, Trương Vĩ bị bắt giữ vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nhận bản án 3 năm tù. Tiểu Nhã thức tỉnh, cô nộp đơn ly hôn ngay lập tức và cùng tôi bắt đầu cuộc sống mới.

Ba tháng sau, việc giải tỏa diễn ra, tôi nhận được số tiền bồi thường xứng đáng. Chúng tôi mua một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô, tận hưởng cuộc sống bình yên đúng nghĩa. Nhìn lại hành trình đầy sóng gió, tôi nhận ra một đạo lý: Tình thân không phải lúc nào cũng thắng được vật chất, và chỗ dựa lớn nhất của mỗi người chính là sự tỉnh táo và quyền tự chủ của bản thân.

Câu chuyện của bà Lâm Tú Phương, 63 tuổi đang nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. 

Câu chuyện trên là bài học xương máu về lòng người, sự tỉnh táo và quyền được sống tôn nghiêm ở tuổi xế chiều. Bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận dưới bài viết này nhé.

Bị con rể ép đi viện dưỡng lão để chiếm nhà phố: Cú đáp trả đanh thép của bà mẹ vợ cao tay - Ảnh 1.Nước sâu tĩnh lặng, người khôn kiệm lời: Đỉnh cao của sự im lặng đúng lúc

GĐXH - Bạn đã bao giờ rơi vào khoảnh khắc bị đồng nghiệp hiểu lầm nhưng không biết phải giải thích sao cho vừa, hay khi đối diện với cơn thịnh nộ của người thân, bạn định nói rồi lại thôi?

Bị con rể ép đi viện dưỡng lão để chiếm nhà phố: Cú đáp trả đanh thép của bà mẹ vợ cao tay - Ảnh 2.Tại sao về già, con cho tiền thì cứ cầm nhưng đừng làm việc này?: Cha mẹ yêu con phải tính kế lâu dài

GĐXH - Nhiều người cả đời thắt lưng buộc bụng, đến khi về già có lương hưu vẫn chẳng nỡ tiêu một đồng của con cái. Họ từ chối quà cáp vì sợ con khổ, trả lại tiền nong vì sợ con nghèo. Thế nhưng, họ không biết rằng: Từ chối lòng hiếu thảo đôi khi lại là cách nhanh nhất để đẩy con cái ra xa.

Bị con rể ép đi viện dưỡng lão để chiếm nhà phố: Cú đáp trả đanh thép của bà mẹ vợ cao tay - Ảnh 3.Tuổi già: 5 nhu cầu 'khó nói', nhu cầu cuối dù khát khao đến mấy cũng chẳng ai dám nói ra

GĐXH - Bước vào tuổi già, khi con cái đã trưởng thành và cuộc sống tưởng như đã an bài, có những nhu cầu trong lòng người già vẫn như những lời nói bị thời gian vùi lấp.

Gần 80 tuổi, tôi bàng hoàng khi em út quay về đòi chia mảnh đất thờ cúng cha mẹ

Gần 80 tuổi, tôi bàng hoàng khi em út quay về đòi chia mảnh đất thờ cúng cha mẹ

Tâm sự - 13 giờ trước

Anh em tôi giờ đều đã ngoài 70 tuổi, có người gần 80 tuổi. Ở cái tuổi này, tôi chỉ mong sức khỏe bình an, con cháu sum vầy nhưng không ngờ mới đây em út lại đòi họp gia đình để chia mảnh đất tôi đang ở là hương hỏa của bố mẹ để lại.

Chồng tôi nằm viện 2 tháng không anh em nào đến trông nom nhưng lúc xây nhà lại "mặt dày" nhờ giúp 200 triệu

Chồng tôi nằm viện 2 tháng không anh em nào đến trông nom nhưng lúc xây nhà lại "mặt dày" nhờ giúp 200 triệu

Tâm sự - 22 giờ trước

Cuộc sống của vợ chồng tôi vừa chớm ổn định trở lại thì chuyện mới nảy sinh.

Bước vào tuổi già mới hiểu: Mất đi điều này thì tiền bạc cũng vô nghĩa

Bước vào tuổi già mới hiểu: Mất đi điều này thì tiền bạc cũng vô nghĩa

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bước vào tuổi già, nếu đánh mất điều này, những năm tháng cuối đời rất dễ rơi vào cô đơn và trống trải.

5 tháng sống cùng con, cụ bà nhận ra một sự thật phũ phàng về tuổi già

5 tháng sống cùng con, cụ bà nhận ra một sự thật phũ phàng về tuổi già

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ bà có một tuổi già viên mãn với lương hưu ổn định, nhà ở khu "đất vàng", hai con trai thành đạt nơi thành phố lớn.

Mẹ chồng nói tôi "ăn bám", tôi đưa ra 1 con số khiến bà im lặng 5 phút, trật tự gia đình được thiết lập lại

Mẹ chồng nói tôi "ăn bám", tôi đưa ra 1 con số khiến bà im lặng 5 phút, trật tự gia đình được thiết lập lại

Tâm sự - 1 ngày trước

Năm phút im lặng đó là năm phút tôi lấy lại tiếng nói của mình.

Con trai gần 40 tuổi lần đầu ra mắt bạn gái đã 2 lần ly hôn và có 3 con riêng

Con trai gần 40 tuổi lần đầu ra mắt bạn gái đã 2 lần ly hôn và có 3 con riêng

Tâm sự - 1 ngày trước

Khi con thông báo muốn dẫn người yêu về ra mắt, cả gia đình đã mừng lắm nhưng niềm vui ấy nhanh chóng biến thành cú sốc khi biết bạn gái của con từng 2 lần đổ vỡ và có 3 con riêng

Tôi từng nghĩ sinh con là bảo hiểm tuổi già, đến khi nghỉ hưu mới hiểu mình đã nhầm

Tôi từng nghĩ sinh con là bảo hiểm tuổi già, đến khi nghỉ hưu mới hiểu mình đã nhầm

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Hạnh phúc không phải là sống thật lâu, mà là khi nghỉ hưu vẫn có điểm tựa cả về tinh thần lẫn tài chính.

Thường xuyên mơ thấy mối tình đầu, tôi ngỡ ngàng phát hiện sự thật bất ngờ

Thường xuyên mơ thấy mối tình đầu, tôi ngỡ ngàng phát hiện sự thật bất ngờ

Tâm sự - 2 ngày trước

Chẳng hiểu sao, hình bóng của người bạn gái đầu tiên – mối tình thuở ngây ngô thời sinh viên – lại bắt đầu xuất hiện dày đặc trong những giấc mơ của tôi.

Sụp đổ khi phát hiện bố chồng "mẫu mực" có con riêng

Sụp đổ khi phát hiện bố chồng "mẫu mực" có con riêng

Tâm sự - 2 ngày trước

Trong mắt tôi và cả khu phố này, bố chồng tôi luôn là một hình mẫu người đàn ông đĩnh đạc, chuẩn mực. Ông sống điềm đạm, hiếm khi to tiếng với ai và luôn yêu thương con cháu.

Lương hưu cao vẫn không 'vừa mắt' con rể, 1 năm sau tôi lặng lẽ xách vali về quê

Lương hưu cao vẫn không 'vừa mắt' con rể, 1 năm sau tôi lặng lẽ xách vali về quê

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 69, khi đã đi gần hết một hành trình đời người, tôi mới thấm thía một điều cha mẹ có thể yêu con vô điều kiện, nhưng tiền lương hưu thì không nên trao hết cho con.

