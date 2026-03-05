Bước vào tuổi già mới hiểu: Mất đi điều này thì tiền bạc cũng vô nghĩa

Tuổi già của tôi bắt đầu với những ngày tháng cô đơn

Tôi năm nay 75 tuổi, sống ở một vùng quê tại Trung Quốc. Cả cuộc đời tôi sinh được 5 người con, đủ cả trai lẫn gái.

Khi còn trẻ, tôi luôn nghĩ rằng có nhiều con thì tuổi già sẽ không phải lo lắng, bởi lúc nào cũng có người bên cạnh chăm sóc.

Nhưng cuộc sống lại không diễn ra như những gì tôi từng tưởng tượng.

Sau khi chồng qua đời, các con lần lượt rời quê lên thành phố sinh sống và làm việc. Mỗi đứa đều có gia đình riêng, có công việc riêng nên thời gian dành cho tôi không nhiều.

Khoảng cách địa lý xa xôi khiến chúng tôi ngày càng ít gặp nhau hơn.

Những năm gần đây, khi bước qua tuổi 70, sức khỏe của tôi bắt đầu yếu dần. Cơ thể thường xuyên mệt mỏi, trí nhớ cũng không còn minh mẫn như trước.

Tôi nhận ra rằng tuổi già thực sự cần có người ở bên chăm sóc và trò chuyện mỗi ngày.

Tuy nhiên, vì công việc và gia đình trên thành phố, không ai trong số các con có thể chuyển về quê sống cùng tôi. Những lần tôi ốm đau, các con chỉ tranh thủ về thăm một lát rồi lại vội vã rời đi.

Tôi hiểu rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng nên cũng không trách móc. Nhưng đôi khi, sự cô đơn của tuổi già vẫn khiến tôi không khỏi chạnh lòng.

Đến khi tuổi già gõ cửa, chúng ta mới hiểu rằng có con cháu quây quần bên cạnh chính là tài sản quý giá nhất của đời người. Ảnh minh họa

May mắn tuổi già: Có cháu trai luôn ở bên chăm sóc

Dù các con đều sống xa, nhưng tôi vẫn có một người thân luôn ở bên cạnh, đó là Tiểu Lâm – cháu ngoại của tôi.

Tiểu Lâm năm nay 27 tuổi, là con trai của con gái cả. Dù bố mẹ sống và làm việc trên thành phố, cháu lại quyết định ở lại quê nhà vì cho rằng mình không hợp với cuộc sống phố thị.

Từ ngày Tiểu Lâm sống ở quê, tuổi già của tôi dường như ấm áp hơn rất nhiều.

Cháu thường xuyên qua thăm tôi, hỏi han chuyện cơm nước và sức khỏe. Có những hôm tôi đau nhức, cháu lại ghé qua xem tôi đã uống thuốc chưa, ăn uống thế nào.

Nếu ngày nào Tiểu Lâm bận việc, cháu dâu của tôi cũng sang trò chuyện với tôi một lúc.

Những việc tưởng chừng rất nhỏ ấy lại khiến một người già như tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng.

Nhờ chăm chỉ làm việc và được bố mẹ hỗ trợ thêm, Tiểu Lâm đã mua được một căn nhà nhỏ ở quê. Nhìn cháu trai còn trẻ nhưng đã có nhà cửa ổn định, tôi cũng thấy yên tâm phần nào.

Dù bận rộn với công việc, hầu như tối nào Tiểu Lâm cũng ghé qua nhà tôi. Chỉ một câu hỏi đơn giản: "Hôm nay bà có khỏe không?" cũng đủ khiến tuổi già của tôi bớt cô quạnh.

Biến cố tuổi già khiến tôi càng thấm thía tình thân

Một ngày nọ, tôi đột ngột đổ bệnh nặng và phải nhập viện điều trị. Sau khi kiểm tra, bác sĩ khuyên rằng tôi không nên tiếp tục sống một mình vì ở tuổi già, bất kỳ sự cố nào cũng có thể gây nguy hiểm.

Trong những ngày nằm viện, Tiểu Lâm là người túc trực bên cạnh tôi nhiều nhất.

Cháu lo từng bữa ăn, từng viên thuốc, thậm chí thức cả đêm khi tôi đau nhức không ngủ được. Nhìn cháu vất vả chăm sóc mình, tôi vừa cảm động vừa xót xa.

Sau khi tôi xuất viện, Tiểu Lâm quyết định đón tôi về sống cùng gia đình cháu để tiện chăm sóc.

Trong một lần trò chuyện, cháu nói với tôi một câu khiến tôi không kìm được nước mắt.

Cháu nói: "Nếu bố mẹ con hay các bác, các cô không có điều kiện chăm sóc bà khi về già, thì con sẽ là người làm điều đó. Sau này con cũng sẽ đối xử với bố mẹ con giống như cách bố mẹ đối xử với bà."

Cháu còn dặn rằng tôi chỉ cần sống thật khỏe mạnh, không cần lo lắng điều gì vì giờ đã có cháu ở bên.

Sau những lời ấy, tôi không còn nghĩ nhiều về việc các con không thể chăm sóc mình nữa.

Tuổi già chỉ thực sự hạnh phúc khi còn giữ được tình thân

Từ ngày sống cùng cháu trai, tuổi già của tôi trở nên nhẹ nhõm hơn. Tôi không còn cảm thấy cô đơn như trước.

Khi chuyển đến sống cùng cháu, tôi cũng đưa toàn bộ khoản tiền tiết kiệm của mình cho cháu để cháu bớt áp lực tài chính. Tôi tin rằng đây là quyết định đúng đắn trong cuộc đời mình.

Sau gần cả một đời người, tôi mới nhận ra rằng khi bước vào tuổi già, điều mà con người mong mỏi nhất không phải là tiền bạc hay vật chất, mà là được sống trong sự quan tâm và yêu thương của gia đình.

Tiền có thể kiếm lại, tài sản có thể tích lũy. Nhưng nếu đánh mất tình thân, con người rất dễ phải sống cô đơn trong những năm tháng cuối đời.

Vì vậy, dù cuộc sống bận rộn đến đâu, mỗi người cũng nên dành thời gian cho gia đình. Bởi đôi khi chỉ một cuộc điện thoại, một bữa cơm hay một câu hỏi han cũng đủ khiến tuổi già của cha mẹ trở nên ấm áp hơn.

Đến khi tuổi già gõ cửa, chúng ta mới hiểu rằng có con cháu quây quần bên cạnh chính là tài sản quý giá nhất của đời người.

Bài viết của cụ bà họ Hạ được đăng tải trên diễn đàn Toutiao (Trung Quốc), nhận được nhiều sự quan tâm.