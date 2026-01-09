66 tuổi, nằm viện vì nhồi máu não, tôi hiểu ra sai lầm lớn nhất của tuổi già là trông cậy người khác
GĐXH - Tôi từng nghĩ chỉ cần có cháu trai hiếu thảo là đủ cho tuổi già. Cho đến khi biến cố xảy ra, mọi ảo tưởng sụp đổ.
Tên tôi là Vương Phúc Lộ, 66 tuổi, hiện sống một mình trong căn hộ cũ. Cả đời tôi không lập gia đình, không con cái, nên tuổi già cũng cô đơn.
May mắn là thời trung niên, tôi có công việc ổn định, thu nhập khá, đủ để tích lũy một khoản lương hưu làm điểm tựa cho tuổi già.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần có sức khỏe và chút tài chính, tuổi già sẽ không quá khắc nghiệt. Nhưng tôi đã lầm.
Cháu trai: Chỗ dựa duy nhất tôi đặt trọn niềm tin tuổi già
Trong gia đình, người thân thiết nhất với tôi là cháu trai Vương Nhất Bình, con của anh ruột.
Từ nhỏ, tôi đã yêu thương, chăm sóc và coi Bình như con ruột. Hai chú cháu gắn bó hơn mức bình thường, nhất là khi tôi không có gia đình riêng.
Bình đã ngoài 30 tuổi, làm nghề kinh doanh tự do, thu nhập bấp bênh. Mỗi lần gặp khó khăn, nó đều tìm đến tôi.
Thương cháu, tôi chưa từng từ chối giúp đỡ, bởi tôi tin rằng sau này, khi tuổi già gõ cửa, Bình sẽ là người duy nhất ở bên tôi.
Có lần, Bình nói với tôi: "Chú tốt với cháu còn hơn cả cha ruột. Sau này cháu nhất định sẽ chăm sóc chú lúc tuổi già."
Câu nói ấy khiến tôi vô cùng xúc động. Với một người không vợ con như tôi, đó là lời hứa có giá trị hơn bất kỳ tài sản nào.
Tôi tin rằng mình đã tìm được chỗ dựa tinh thần cho những năm tháng cuối đời.
Dốc lòng vì cháu
Năm ngoái, tôi mua cho Bình một chiếc ô tô. Tôi còn mua máy tính, đồng hồ, đồ học tập cho con trai của nó.
Từ ngày nhận xe, Bình thường xuyên đến thăm tôi, hỏi han ân cần, thể hiện sự hiếu thảo khiến tôi tin rằng lựa chọn đặt niềm tin của mình là đúng.
Tôi nghĩ, tuổi già của mình rồi cũng sẽ có người quan tâm, không đến mức cô quạnh.
Biến cố sức khỏe khiến tôi đối diện sự thật phũ phàng
Một buổi sáng, tôi choáng váng, đau đầu dữ dội, nôn mửa liên tục. Tôi gọi cho Bình nhờ đưa đi bệnh viện, đồng thời gọi cấp cứu.
Chỉ vài phút sau, tôi ngã gục xuống sofa, mất hoàn toàn ý thức.
Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong bệnh viện. Bình ngồi bên cạnh, tỏ ra lo lắng, nói rằng tôi bị nhồi máu não, may mắn được cấp cứu kịp thời.
Nghe chẩn đoán của bác sĩ, tôi bàng hoàng nhận ra tuổi già không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn là ranh giới mong manh giữa sống và chết.
Khi tôi còn chưa hết choáng váng, Bình bất ngờ nói: "Chú cũng lớn tuổi rồi, chắc nên sắp xếp trước giấy tờ, sổ ngân hàng, sổ hưu, nhà cửa…"
Những lời ấy như gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tôi. Tôi nhận ra, trong khoảnh khắc tôi yếu đuối nhất của tuổi già, thứ cháu trai quan tâm không phải là tôi, mà là tài sản tôi đang nắm giữ.
Không kìm được, tôi tức giận đuổi Bình ra khỏi phòng bệnh.
Tuổi già chỉ có thể dựa vào chính mình
Sau khi Bình rời đi, tôi bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận rõ rệt sự cô độc của tuổi già, dù trước đó tôi từng nghĩ mình may mắn hơn nhiều người khác.
Tôi thuê y tá riêng, tự mình lo liệu mọi thứ. Không nhờ vả, không trông cậy, bởi tôi hiểu rằng khi tuổi già gắn liền với bệnh tật, chỉ có sự độc lập mới giúp mình không tổn thương thêm lần nữa.
Sau khi xuất viện, việc đầu tiên tôi làm là mua két sắt, cất toàn bộ sổ đỏ, sổ tiết kiệm, sổ hưu. Tôi lập di chúc, quyết định hiến tặng toàn bộ tài sản cho các tổ chức phúc lợi xã hội.
Tôi không còn muốn để tuổi già của mình trở thành mục tiêu cho sự tính toán của bất kỳ ai.
Tuổi già bình yên là khi không còn ảo tưởng
Kể từ đó, Bình không còn xuất hiện. Tôi cũng không chủ động liên lạc. Mối quan hệ từng được tôi coi như ruột thịt, kết thúc trong im lặng.
Tôi đã đăng ký một viện dưỡng lão và dự định vài năm nữa sẽ chuyển vào đó sinh sống.
Có thể tuổi già vẫn cô đơn, nhưng ít nhất, tôi không còn sống trong ảo tưởng về tình thân được xây dựng trên lợi ích.
Tuổi già, suy cho cùng, không cần quá nhiều người bên cạnh, chỉ cần không đặt nhầm niềm tin.
Trên đây là những tâm sự của ông Vương Phúc Lộ (66 tuổi, Trung Quốc) được nhiều người quan tâm trên trang tin Toutiao.
Theo Toutiao
Sống vị tha như 5 cung hoàng đạo này, phúc báo đến lúc nào không hayGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao không mang vẻ ngoài quá hiền lành hay dễ gần, nhưng sâu bên trong lại sở hữu một trái tim vô cùng vị tha.
'Con yêu bố hay mẹ hơn?': Hãy dừng ngay câu hỏi độc hại này, hậu quả nguy hiểm thực sự ở phía sauNuôi dạy con - 1 giờ trước
GĐXH - Những câu hỏi mang tính "so sánh tình cảm" không chỉ làm tổn thương trẻ mà còn phản ánh sự thiếu hụt cảm xúc của người lớn. Hãy dừng việc bắt trẻ phải chọn. Nỗi lo sợ làm mất lòng người thân sẽ khiến nhiều trẻ lo âu, đánh mất cảm giác an toàn thậm chí trầm cảm.
Nuôi dạy con bằng bản năng, cha mẹ dễ mắc 3 lỗi nguy hiểmNuôi dạy con - 4 giờ trước
GĐXH - Theo các nghiên cứu tâm lý học hiện đại, những phong cách nuôi dạy con quá cực đoan, dù xuất phát từ ý tốt, vẫn có thể để lại hậu quả sâu sắc về cảm xúc, hành vi và nhân cách.
Nghỉ hưu, bán nhà phố về quê tận hưởng, ai ngờ lương hưu 37 triệu đồng/tháng vẫn không đủ sốngGia đình - 16 giờ trước
GĐXH - Tưởng rằng rời phố về quê sẽ là khởi đầu cho tuổi già an nhàn, cặp vợ chồng già không ngờ lương hưu cao vẫn không đủ sống vì những áp lực khó nói nơi thôn quê.
Già rồi mới hiểu: Lương hưu nhiều đến mấy cũng không thay thế được điều nàyGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Lương hưu cao, cuộc sống đủ đầy, nhưng tuổi già của cụ ông 70 tuổi vẫn trống rỗng. Chỉ đến khi bệnh tật ập đến, ông mới hiểu điều gì mới thực sự quan trọng.
Thứ đáng sợ nhất không phải là thiếu tiền, chính 3 thứ này mới khiến bạn 'không ngóc đầu lên được'Gia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Việc nhất thời không có tiền là chuyện bình thường, nhưng nếu một người cứ ngày càng nghèo đi cho đến hết đời, thì vấn đề chắc chắn nằm ở bản thân họ.
Đàn ông cung hoàng đạo nào dễ thay lòng nhất? Bảng xếp hạng khiến nhiều người giật mìnhGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Dựa trên mức độ ổn định trong cảm xúc và xu hướng trong tình yêu, bảng xếp hạng dưới đây hé lộ chỉ số lăng nhăng của 12 cung hoàng đạo nam, từ cao đến thấp.
Thấy cháu không giống con trai, bà nội lén xét nghiệm ADN lộ ra bí mật khiến bà ngất xỉuGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Từ sự nghi ngờ âm ỉ, bà lén làm xét nghiệm ADN mà không ngờ rằng kết quả nhận được lại dẫn tới một bí mật gia đình chôn giấu suốt nhiều năm, khiến bà sốc nặng.
Cụ bà di chúc cho giúp việc thừa kế toàn bộ tài sản: Bí mật 8 năm khiến con cháu lặng ngườiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Quyết định thừa kế của cụ bà đã khiến dư luận xôn xao, khi người được nhận toàn bộ tài sản không phải con cháu ruột thịt.
Cụ ông chu cấp cho con đến cạn tiền, tuổi già mới bắt đầu trả giáGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Tuổi già, đến khi nằm trên giường bệnh nhiều người mới bàng hoàng nhận ra tiền bạc không biến mất vì nghèo, mà vì những lựa chọn sai lầm kéo dài suốt nhiều năm.
Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?Nuôi dạy con
Và đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...