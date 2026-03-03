Cay đắng nghỉ hưu: Khi hào quang quyền lực chỉ còn là ký ức

Năm nay tôi 70 tuổi. Thay vì an nhàn tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu như nhiều người mơ ước, tôi vẫn đang mưu sinh bằng công việc bảo vệ tại một siêu thị.

Mỗi ngày đứng ngoài trời trông xe, bất kể nắng mưa. Nhìn lại quãng đời đã qua, tôi mới hiểu rằng nghỉ hưu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với bình yên.

Xuất thân nghèo khó và khát vọng đổi đời từ con chữ

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ mất sớm, lớn lên nhờ vòng tay cưu mang của ông bà.

Dù cuộc sống thiếu thốn đủ bề, ông bà vẫn quyết tâm cho tôi đi học với hy vọng tôi có thể đổi đời.

Tôi hiểu rõ mình không có đường lùi, nên một buổi đến trường, một buổi đi làm thêm, nỗ lực gấp nhiều lần người khác.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi thi đỗ đại học chuyên ngành kinh tế và lên thành phố học tập. Ngày rời quê, tôi tự nhủ phải thành công để báo đáp công ơn nuôi dưỡng.

Khi ấy, tôi chưa từng nghĩ đến hai chữ nghỉ hưu, càng không hình dung được tương lai của mình sẽ ra sao khi về già.

Thất bại khởi nghiệp và bước ngoặt cuộc đời nơi xưởng gỗ

Ra trường, tôi cùng bạn bè hùn vốn khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo. Tuổi trẻ hừng hực nhưng thiếu kinh nghiệm, công ty phá sản chỉ sau hai năm.

Thất bại đầu đời khiến tôi suy sụp, lang thang khắp nơi tìm việc.

May mắn mỉm cười khi tôi được nhận vào làm tại một xưởng gỗ. Từ những công việc tay chân như chà nhám, chọn gỗ, tôi dần tham gia vào quản lý nhờ kiến thức kinh tế và tư duy kinh doanh.

Những đề xuất đúng đắn giúp công ty làm ăn khởi sắc, tôi được ông chủ tin tưởng giao phó nhiều trọng trách.

Tôi không nghĩ đến việc chuẩn bị một kế hoạch tài chính dài hạn cho cuộc sống nghỉ hưu, bởi trong đầu luôn mặc định rằng mình sẽ ổn định đến cuối đời. Ảnh minh họa

Đỉnh cao sự nghiệp và ảo tưởng an toàn trước tuổi nghỉ hưu

Từ một công nhân, tôi bước vào hàng ngũ điều hành cốt cán. Tôi rời xưởng gỗ bụi bặm để làm việc trong tòa nhà văn phòng khang trang, quản lý hàng trăm công nhân.

Khi ấy, tôi tin rằng mình đã có một nền tảng vững chắc cho tuổi nghỉ hưu.

Danh vọng, quyền lực, thu nhập ổn định khiến tôi chủ quan. Tôi không nghĩ đến việc chuẩn bị một kế hoạch tài chính dài hạn cho cuộc sống nghỉ hưu, bởi trong đầu luôn mặc định rằng mình sẽ ổn định đến cuối đời.

Bị gạt ra rìa và cú sốc nghỉ hưu không mong muốn

Mọi thứ thay đổi khi tôi tròn 60 tuổi. Ông chủ qua đời, quyền điều hành chuyển sang tay các con.

Khi người cha còn sống, họ dè chừng. Nhưng khi nắm quyền, họ bắt đầu thay máu đội ngũ lãnh đạo, đặc biệt là những người lớn tuổi.

Bạn bè, đồng nghiệp gắn bó hàng chục năm lần lượt rời đi. Tôi cố trụ thêm vài năm giữa những bất đồng và áp lực vô hình, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận nghỉ hưu.

Dù cố tỏ ra thanh thản, trong lòng tôi hiểu rõ từ đây, cuộc đời bước sang một chương hoàn toàn khác.

Nghỉ hưu chưa lâu, biến cố gia đình ập đến dồn dập

Những ngày đầu nghỉ hưu, tôi nghĩ mình sẽ được sống chậm lại. Nhưng biến cố gia đình ập đến quá nhanh.

Con trai cả làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Con gái út đổ vỡ hôn nhân, gửi cháu về nhờ vợ chồng tôi chăm sóc rồi đi nơi khác lập nghiệp.

Không thể ngoảnh mặt làm ngơ, tôi bán đất, dùng toàn bộ tiền tích lũy sau nhiều năm làm việc để trả nợ cho con trai và hỗ trợ con gái làm lại từ đầu.

Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ khoản dự phòng cho tuổi nghỉ hưu gần như cạn kiệt.

70 tuổi đi làm bảo vệ: Mặt trái phũ phàng của nghỉ hưu

Từ một người từng có vị thế và thu nhập ổn định, tôi trở thành ông lão không còn điểm tựa tài chính.

Tôi hiểu mình không thể trông chờ vào con cái khi chính chúng còn chật vật. Vì vậy, tôi quay lại thị trường lao động ở tuổi 70.

Công việc phù hợp duy nhất là làm bảo vệ trông xe tại siêu thị. Lương thấp, nắng mưa dãi dầu, nhưng điều khiến tôi chạnh lòng nhất là cảm giác bị coi thường.

Quản lý trực tiếp là người trẻ tuổi, thường quát tháo. Có lần tôi lỡ tay làm đổ xe của khách và bị mắng mỏ thậm tệ.

Tôi cúi người xin lỗi, không phải vì hèn yếu, mà vì tôi cần công việc này để nuôi cháu ăn học. Ở tuổi nghỉ hưu, tự trọng đôi khi phải nhường chỗ cho trách nhiệm.

Bài học đắt giá về nghỉ hưu và tương lai tuổi già

Trải qua những thăng trầm ấy, tôi mới thấm thía rằng nghỉ hưu không phải là điểm kết thúc của mọi lo toan.

Nếu không chuẩn bị kỹ về tài chính và tâm lý, nghỉ hưu có thể trở thành giai đoạn khó khăn nhất đời người.

Thành công lúc trẻ không đảm bảo cho sự an nhàn lúc về già. Chỉ cần một vài biến cố gia đình, toàn bộ nền tảng tưởng chừng vững chắc có thể sụp đổ.

Nghỉ hưu không chỉ là rời khỏi công việc, mà là bước vào một chặng đường mới, nơi mỗi quyết định đều mang tính sống còn.

Nghỉ hưu chỉ thực sự an nhàn khi được chuẩn bị từ sớm

Ở tuổi 70, tôi không còn mơ ước lớn lao. Tôi chỉ mong đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc, đủ tỉnh táo để tránh sai sót, và đủ kiên nhẫn để nuôi cháu nên người.

Cuộc đời là một ẩn số, và ngay cả khi đã nghỉ hưu, con người vẫn có thể phải tiếp tục gánh vác trách nhiệm.

Có lẽ, bài học lớn nhất mà tôi rút ra là: đừng bao giờ chủ quan với tương lai của mình.

Nghỉ hưu chỉ thực sự là an nhàn khi ta chuẩn bị cho nó từ rất sớm, bằng tiền bạc, bằng sự tỉnh táo và bằng cả ranh giới rõ ràng trong tình thân.

Theo Toutiao