Mạo danh thẩm mỹ viện nổi tiếng để lừa đảo

Mới đây, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) nhận được trình báo của chị N.T.V. (trú TP Vinh, Nghệ An) về việc bị lừa mất hàng trăm triệu đồng bởi đối tượng giả danh nhân viên của thẩm mỹ viện nổi tiếng.

Những lời mới chào hấp dẫn của kẻ xấu trên mạng.

Theo trình bày của bị hại, chị V. được một người tự xưng là nhân viên của thẩm mỹ viện có tiếng gọi điện và cho biết chị "là một trong những khách hàng may mắn được chọn ngẫu nhiên và cần làm nhiệm vụ để được hưởng khuyến mãi cũng như làm thẻ giảm giá".

Sau đó, chị được cho vào một nhóm trên messenger gồm 3 người và yêu cầu làm nhiệm vụ "tích vào một sản phẩm rồi chụp màn hình gửi cho họ. Sau đó họ gửi cho mình một số tài khoản của công ty để chuyển tiền vào đó và họ sẽ hoàn tiền sau 3-4 phút".

Chị V. kể thêm: "Nhiềm vụ đầu tiên là số tiền 6,8 triệu đồng. Người đầu tiên trong nhóm đã hoàn thành trước khi tích vào sản phẩm và chuyển khoản. Ít phút sau, phía công ty đã hoàn trả lại tiền và có thêm nhiều ưu đãi. Tất cả các giao dịch này đều được chụp lại và gửi vào trong nhóm".

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) khuyến cáo các thủ đoạn lừa đảo làm cộng tác viên. Ảnh: NCSC.

Sau đó, chị V. cùng người còn lại chung tiền làm theo nhiệm vụ đầu nhưng mãi không thấy gửi tiền về thì người quản lý nhóm cho biết do viết sai nội dung chuyển tiền nên hệ thống lỗi không gửi tiền lại được. Phải làm tiếp thêm nhiệm vụ mới được hoàn trả lại tiền.

Cứ thế, chị V. làm thêm các nhiệm vụ từ 13 triệu đồng, 80 triệu đồng, rồi 153 triệu đồng… tất cả các nhiệm vụ chị làm đều bị báo lỗi như sai cú pháp, hết thời gian, hệ thống lỗi… Vì để lấy lại số tiền đã chuyển khoản nên chị V. như bị thôi miên để làm nhiệm vụ. Đến khi số tiền quá lớn không thể xoay trở được chị V. mới dần nhận ra mình bị lừa.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, với chiêu thức này, bị hại nạp tiền vào thì chắc chắn sẽ mất. Nạp bao nhiêu sẽ mất thêm bấy nhiêu. Người dân để ý đến mọi giao dịch chuyển tiền cần xác thực đầy đủ thông tin để tránh bị lừa đảo. Khi phát hiện các vụ việc nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm, hãy liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Khi mất số tiền lớn thì không nên cố gắng lấy lại số tiền đó thông qua các lời giới thiệu trên mạng như "100% lấy lại được số tiền bị treo khi làm nhiệm vụ". Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của kẻ xấu khi chúng gửi link đến các trang giả mạo "an ninh mạng", "cục tiền tệ", "văn phòng luật sư" để lấy lại tiền...

