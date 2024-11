Giám đốc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để lừa đảo

Ngày 1/11, thông tin từ Cơ quan Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phú – Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phú tại cơ quan công an.

Theo đó, từ tháng 5/2024 đến nay, Công an thị xã Thái Hòa nắm được thông tin trên địa bàn thị xã xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả danh là chủ doanh nghiệp, Giám đốc công ty để kêu gọi người dân góp vốn đầu tư cùng hợp tác làm ăn, tuy nhiên không nói rõ về thông tin doanh nghiệp, công ty và loại hình kinh doanh gì.

Công an thị xã Thái Hòa đã vào cuộc điều tra, xác minh và xác định Nguyễn Trọng Phú (SN 1977, trú phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) có hoạt động phức tạp và nhiều biểu hiện bất minh.

Sau một thời gian thu thập các tài liệu, chứng cứ, ngày 19/9, cơ quan chức năng bắt, khởi tố, tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Phú về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, Nguyễn Trọng Phú là đối tượng từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tòa xử phạt 12 năm tù. Sau khi mãn hạn tù trở về, Phú thành lập Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng đóng chân trên địa bàn thị xã Thái Hòa do Phú làm giám đốc. Công ty chuyên bán buôn ô tô, mô tô, xe máy…

Vào tháng 6/2023, Phú làm hợp đồng thế chấp 1 chiếc xe ô tô đăng ký tên mình cho Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam với số tiền hơn 600 triệu đồng. Trong quá trình làm hợp đồng thế chấp, bên công ty giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, chỉ giao cho Phú giấy biên nhận thế chấp.

Tuy nhiên, vì không có bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô nên vào tháng 2/2024, Phú đã lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu, liên hệ với một người (không rõ lai lịch) đặt làm giả một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô với số tiền 400.000 đồng với mục đích để sử dụng khi cần thiết.

Vào đầu tháng 5/2024, do Công ty làm ăn thua lỗ, vì cần tiền để giải quyết công việc và tiêu xài cá nhân nên Phú đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị N.T.T. (SN 1999, trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) với thủ đoạn lừa thế chấp xe ô tô cá nhân trong khi chiếc xe này đã bị đối tượng thế chấp cho người khác. Đồng thời, Phú còn sử dụng đăng ký giả để tạo lòng tin cho chị T. Bước đầu, chứng minh số tiền mà Nguyễn Trọng Phú chiếm đoạt của chị T. là 300 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra Nguyễn Trọng Phú có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng với hơn 20 bị hại ở trên địa bàn nhiều huyện trong tỉnh.

Theo đó, đối tượng kêu gọi người dân trên địa bàn thị xã Thái Hòa và các huyện: Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu góp vốn với lợi tức cao. Trong vài tháng đầu, đối tượng gửi tiền cho người góp vốn rất đầy đủ, đúng hẹn, tuy nhiên, các tháng sau đó, đối tượng lấy lý do công ty làm ăn không có lãi, chưa giải ngân được nguồn vốn để chậm hoặc không gửi tiền.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

