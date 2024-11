Phát hiện đối tượng dùng trạm BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảo

Theo đó, vào hồi 22h ngày 30/10, Công an Quận Hà Đông nhận được tin của tổ công tác liên ngành cục nghiệp vụ Bộ Công an, phòng chức năng Công an Hà Nội và Cục tần số vô tuyến điện (Bộ Thông tin và Truyền thông), về việc phát hiện tại khu vực ngã tư Văn Phú, quận Hà Đông, có 1 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Inova màu bạc, BKS: 30A-607.48, nghi vấn sử dụng thiết bị trạm BTS giả phát sóng gửi tin nhắn đến các thiết bị di động của người dân.



Tiến hành kiểm tra, Công an quận xác định đối tượng liên quan là Trần Văn Út (SN 1990, trú tại xã Trường Thịnh, Ứng Hòa, Hà Nội; có 1 tiền án về tội Đánh bạc).

Cơ quan chức năng thu giữ vật chứng là xe ô tô Toyota Inova; thiết bị trạm BTS giả gồm 1 thiết bị màu đen có kích thước khoảng 45x45x18 cm (thiết bị phát tán tin nhắn), 1 máy tính xách tay, 1 khối nguồn kích thước khoảng 40x45x35cm, 1 điện thoại nhãn hiệu Samsung.

Tài liệu đấu tranh cho thấy, năm 2022, Trần Văn Út theo đường tiểu ngạch sang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc làm công nhân gia công đồ điện tử. Tại đây, anh ta quen 1 người phụ nữ Việt Nam (hiện chưa xác định được nhân thân) có chồng là người bản địa. Làm việc tại Trung Quốc được khoảng 2 tháng thì Út về nước.

Đối tượng Út (ảnh tư liệu).

Giữa tháng 10/2024, Út nhận được tin nhắn qua ứng dụng Telegram của 1 người tự xưng là người Trung Quốc, muốn thuê Út với mức lương 50 triệu đồng/1 tháng; công việc là mang theo thiết bị chèn được sóng của nhà mạng viễn thông rồi phát tin nhắn quảng cáo SMS đến nhiều số điện thoại di động không phải trả phí cho các nhà mạng. Nghe bùi tai, Út đồng ý.

Ngày 20/10, Út hẹn gặp người đàn ông này tại khu vực phường Phú Lãm, quận Hà Đông, và được bàn giao thiết bị trạm BTS giả gồm: 1 cục thiết bị phát tán sóng màu đen, 1 máy tính xách tay, 1 khối nguồn, 1 hộp thiết bị ăng ten, và 30 triệu đồng.

Sau đó Út đi thuê xe ô tô Toyota Inova để làm phương tiện di chuyển cũng như thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Người đàn ông Trung Quốc cùng Út lắp đặt thiết bị vào xe ô tô, và hướng dẫn Út vận hành thiết bị, đi vào các khu vực đông dân trong nội thành Hà Nội để phát tán tin nhắn đến các thuê bao di động mạng Viettel và Mobiphone trong phạm vi phủ sóng của thiết bị với nội dung: “Hệ thống phát hiện tài khoản của bạn bất thường và sẽ khóa tài khoản trong 12 giờ nữa. Vui lòng đăng nhặp và liên kết số điện thoại: http://telegram.com.kz” bằng tên Brandname: “telegram”.

Sau khi đã thành thạo tự vận hành thiết bị, Trần Văn Út lái xe một mình chở theo thiết bị đi quanh khu vực nội thành Hà Nội phát tán tin nhắn nội dung trên. Đến 22h ngày 30/10, khi Trần Văn Út đang thực hiện hành vi phát tán tin nhắn tại khu vực ngã tư Văn Phú – Hà Đông thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra, bắt giữ, thu giữ toàn bộ tang vật.

Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, Công an quận Hà Đông đã tổ chức thực nghiệm điều tra, làm việc với nhà mạng viễn thông, kiểm tra thiết bị trạm BTS giả phát sóng xác định trong thời gian từ ngày 20/10/2024 đến khi bị phát hiện, Trần Văn Út đã sử dụng thiết bị xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông Mobiphone và Viettel, phát tán tin nhắn đến 389.494 thiết bị di động nhằm đánh cắp thông tin cá nhân.

Ngày 31/10, Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội Xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông theo quy định tại Điều 289 BLHS; ra Quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Út để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.