Bắt đối tượng bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đã bắt giữ thành công đối tượng Võ Quang Việt (SN 1994, trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam). Đây là đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh ra quyết định truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tháng 12/2023, bằng thủ đoạn gian dối, Võ Quang Việt đã chiếm đoạt của chị V.T.H.V (SN 1986, trú tại xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh) một xe máy Honda Vision BKS: 86B7-582.xx. Qua công tác truy xét, lực lượng chức năng đã thu hồi được xe máy và trả cho nạn nhân, kết quả giám định tài sản có giá trị 27.069.000 đồng.

Đối tượng Võ Quang Việt bị bắt giữ (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Thuận).

Với những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Quang Việt về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 17/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh đã ra quyết định truy nã đối với Võ Quang Việt; đồng thời, triển khai lực lượng tiến hành truy xét, bắt giữ đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định Việt đã trốn sang Campuchia. Ngày 25/10/2024, khi Việt về địa phương, đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc khu phố Lạc Thuận, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.