Mất tiền tỷ vì chiêu trò 'phát hiện lỗ hổng phần mềm casino'

Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) vừa nhận được đơn trình báo của chị T về việc bị lừa 1 tỷ đồng do nạp tiền vào tài khoản của người quen biết trên mạng xã hội.



Cụ thể, mới đây nạn nhân quen trên Facebook một người tự giới thiệu làm kỹ thuật có tên Tuấn Hùng, đang được mời sang Singapore sửa chữa hệ thống sòng bạc casino. Trên facebook, Hùng chia sẻ các bài viết thể hiện bản thân là người sống tình cảm và có trách nhiệm. Thấy vậy, chị T. đồng ý làm quen.

Người phụ nữ mất trắng 1 tỷ đồng vì chiêu "phát hiện lỗ hổng phần mềm casino".

Thời gian đầu, Hùng tỏ ra chừng mực trong trò chuyện. Anh ta giới thiệu đang làm công việc liên quan đến kỹ thuật cho một casino (sòng bạc) ở Singapore. Lâu dần, cả hai trò chuyện cởi mở hơn. Hùng chia sẻ mong muốn được xác định mối quan hệ tình cảm lâu bền và hứa hẹn ngày gần nhất về Việt Nam để gặp gỡ chị T.



Trong một lần tâm sự, Hùng tiết lộ với chị T. việc phát hiện hệ thống cá cược trực tuyến của casino có lỗ hổng lớn, nếu tham gia cá cược vào khung giờ nhất định đảm bảo chắc chắn thắng và có thể lợi dụng để kiếm tiền. Lấy lý do đang ở nước ngoài nên không truy cập được tài khoản, Hùng nhờ người phụ nữ đăng nhập giúp, thậm chí chuyển tiền trước để người này nạp.

Một thời gian sau, chị T. được Hùng hướng dẫn tham gia trò chơi trên trang web và kết quả luôn thắng vào những thời điểm mà người này chỉ dẫn. Bị thuyết phục bởi lời cam đoan "cứ đặt cược chắc chắn thắng", chị T. đồng ý đặt cược hộ.

Công an cảnh báo các hình thức lừa đảo núp bóng dịch vụ mai mối, hẹn hò trên mạng xã hội.

Hùng sau đó rủ nạp tiền chung vào tài khoản để cùng chơi rồi ăn chia số tiền thu được. Chị T. được hướng dẫn lập tài khoản, nạp tiền vào hệ thống và thực hiện các vụ cá cược. Không hoàn toàn tin tưởng vào cam kết, chị T. chỉ thực hiện các khoản cá cược nhỏ để thăm dò và càng bị thuyết phục khi lần nào đặt cược cũng thắng.

Theo lời trình báo, do thấy thắng một cách dễ dàng, chị T. càng "say", tăng dần số tiền. Tuy nhiên, khi số tiền đặt cược lên tới hàng trăm triệu đồng, người phụ nữ liên tục nhận được thông báo hệ thống bị lỗi, yêu cầu nộp thêm phí hoặc thuế để "giải phóng tài khoản". Chị càng nộp tiền, hệ thống lại yêu cầu nộp thêm, số tiền lần sau luôn cao hơn khoản nộp trước đó.

Nghi ngờ, chị T. hỏi Hùng thì anh ta trả lời sẽ kiểm tra và báo lại nhưng sau đó, tài khoản Facebook của Hùng cũng biến mất. Lúc này chị T. mới phát hiện bản thân đã rơi vào bẫy lừa đảo, mất trắng số tiền 1 tỷ đồng.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, người dân cần cảnh giác trước những lời chào mời tham gia đầu tư trên mạng xã hội, đặc biệt là từ người lạ.

"Tuyệt đối không tham gia group chat, không kết bạn với những người có dấu hiệu chào mời đầu tư hoặc giao dịch liên quan đến tài chính. Không đầu tư vào website, app khi chưa tìm hiểu kỹ về đơn vị chủ quản. Không cung cấp thông tin cá nhân để tránh bị đánh cắp phục vụ cho hành vi vi phạm pháp luật", đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) khuyến nghị.