Các chiêu trò lừa đảo mới người dân cần cảnh giác

Thời gian vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhiều đối tượng sử dụng công nghệ Deepfake và các phần mềm hỗ trợ để mở nhiều tài khoản thanh toán nhằm mục đích chiếm đoạt tiền voucher (là phiếu hoặc mã mua hàng có giá trị tương đương tiền mặt) của các ngân hàng.

Ảnh minh họa.

Không những công nghệ này, các đối tượng còn gửi các mã độc nhằm chiếm quyền điều khiển của các thiết bị nhằm chiếm đoạt thông tin nhạy cảm như mật khẩu, mã OTP, chuyển tiền bằng khuôn mặt sinh trắc học trên điện thoại của người dùng.

Điển hình như sự việc của chị P.T.H. (SN 1972, trú tại phường Nghi Hương, TP Vinh). Chị H. bị các đối tượng (không rõ tên tuổi, địa chỉ) lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 700 triệu đồng khi bị dụ dỗ cài phần mềm độc hại.

Theo đó, khoảng 16h cùng ngày, chị P.T.H. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên điện lực thông báo đang nợ tiền điện. Qua xác minh ban đầu, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng công nghệ làm giả số điện thoại (caller ID spoofing) để số điện thoại của các đối tượng hiện lên như số điện thoại chính thức của công ty điện lực.

Thư cảm ơn của chị H. gửi cơ quan chức năng.

Các đối tượng đã gửi đường link qua zalo yêu cầu chị H. cài đặt ứng dụng Epoint (là ứng dụng giả mạo, chứa mã độc chiếm quyền điều khiển thiết bị). sau đó, các đối tượng còn gửi mã QR thanh toán được thiết kế tinh vi với logo của Tổng Công ty điện lực EVN. Ngay sau các thao tác của bị hại, 2 tài khoản thanh toán ngân hàng của chị H. tự động bị trừ 92 triệu đồng và hơn 600 triệu đồng.

Biết bị lừa, chị H. lập tức trình báo cơ quan chức năng. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Nghệ An) đã hướng dẫn chị H. thực hiện nhiều thao tác trên điện thoại nhằm ngăn chặn dòng tiền chuyển đi. Đồng thời, hướng dẫn chị H. thực hiện thủ tục trình báo trực tiếp lên ngân hàng để kịp thời phong tỏa số tiền nói trên.

Với sự vào cuộc kịp thời của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đến sáng 17/2/2025, chị H. đã nhận lại hơn 600 triệu đồng nói trên.

Việc các đối tượng sử dụng công nghệ Deepfake (là kỹ thuật kết hợp giữa các thuật toán học sâu và học máy với mục đích tạo ra những video, hình ảnh hoặc âm thanh giả mạo một cách chân thực) để tạo ra các hình ảnh, video giả mạo chân thực đến mức khó phân biệt được thật giả; thay đổi giọng nói, cắt ghép âm thanh, thay đổi khuôn mặt để giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để hăm dọa các bị hại có liên quan đến các vụ án đang điều tra, yêu cầu bị hại chuyển tiền đến các tài khoản do các đối tượng chỉ định.

So với các loại hình tội phạm truyền thống, tội phạm sử dụng công nghệ AI hoạt động chủ yếu trên không gian mạng, đối tượng rất am hiểu công nghệ thông tin, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn. Thủ đoạn này gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý do các sản phẩm công nghệ AI tạo ra rất chân thực, khó phân biệt với nội dung thật. Khung pháp lý về công nghệ AI còn nhiều lỗ hổng, chưa bắt kịp với tốc độ phát triển của công nghệ...

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần hiểu rõ các phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Đồng thời, tập trung tuyên truyền cá biệt đối với những người cao tuổi, trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế.

Giả danh nhân viên nhà mạng lừa đảo hai người già GĐXH - Hai người dân ở tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là "nhân viên nhà mạng" cảnh báo rằng họ sử dụng sim chính chủ của mình để đăng ký mạo danh nhằm kêu gọi quỹ từ thiện với số tiền lớn. Đối tượng này yêu cầu hai họ chuyển tiền vào một tài khoản mà chúng đưa ra.