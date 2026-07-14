Trái Đất sở hữu “thế giới ngầm” rộng bằng 10% thiên hà Milky Way

| Chuyện đó đây

Trái Đất sở hữu một mạng lưới ngầm khổng lồ, sống cộng sinh với hầu hết các loài thực vật trên cạn.

Theo một nghiên cứu mới, mạng lưới nấm ngầm ẩn bên trong lòng Trái Đất rộng lớn đến mức nếu trải nó ra trong không gian vũ trụ, nó sẽ chiếm khoảng 10% diện tích Milky Way (Ngân Hà), là thiên hà mà chúng ta trú ngụ.

Theo Live Science, những cấu trúc ngầm dưới lòng đất này, được gọi là mạng lưới nấm rễ nội cộng sinh (arbuscular mycorrhizal fungi), hoạt động cộng sinh với hầu hết các loài thực vật trên cạn trên thế giới, cung cấp nitơ và phốt pho cho cây trồng để đổi lấy carbon.

Trái Đất sở hữu “thế giới ngầm” rộng bằng 10% thiên hà Milky Way - Ảnh 1.

Bản đồ thể hiện sự phân bổ của mạng lưới nấm ngầm trên toàn cầu - Ảnh: SPUN

Trong công trình mới, nhà sinh vật học tiến hóa Justin Stewart từ Hiệp hội Bảo vệ mạng lưới ngầm (Mỹ) và các cộng sự đã lập nên bản đồ toàn cầu đầu tiên về mạng lưới nấm ngầm này.

Để làm điều đó, tiến sĩ Stewart và các đồng nghiệp đã tổng hợp dữ liệu từ 16.669 mẫu lõi đất được thu thập trong 322 nghiên cứu trước đó.

Những mẫu lõi này cung cấp dữ liệu về mật độ sợi nấm từ cả các nghiên cứu thực địa và thí nghiệm trong chậu, trong đó các mẫu thực địa được thu thập từ khắp các lục địa trên Trái Đất.

Sau đó, nhóm nghiên cứu sử dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán sự phân bố của nấm rễ nội cộng 1 km2 đất bề mặt trên toàn thế giới, dựa trên thông tin về khí hậu, thành phần hóa học của đất, thảm thực vật và mật độ sợi nấm.

Bản đồ không chỉ cho thấy quy mô khổng lồ của mạng lưới nấm ngầm này cũng như cấu trúc phân nhánh phức tạp của chúng, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối đe dọa đối với hệ thống quan trọng này.

Chúng phần lớn trú ngụ bên dưới các đồng cỏ hoang dã, vì vậy khi các vùng đất tự nhiên này bị thu hẹp, quần thể này cũng gặp thiệt hại.

Trong khi đó, chúng vốn là "lá phổi" quan trọng của Trái Đất, hấp thụ khoảng 3,9 tỉ tấn khí carbon dioxide gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm, tương đương 11% lượng khí thải mà nhân loại tạo ra khi sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2021.

"Tôi hy vọng điều này sẽ góp phần vào cuộc thảo luận về việc bảo vệ chúng" - tiến sĩ Stewart nói.

Anh Thư
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