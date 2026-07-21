Mẹ chia cho tôi nửa mảnh đất để xây nhà sau ly hôn, câu nói của anh trai khiến tôi day dứt khôn nguôi

Tôi năm nay 40 tuổi, đã ly hôn cách đây 3 năm. Chồng cũ của tôi là người đàn ông gia trưởng, vũ phu. Suốt hơn 10 năm chung sống, tôi đã vì các con mà tha thứ cho anh ta rất nhiều lần nhưng anh ta vẫn không chịu thay đổi. Cuối cùng, dù rất thương con nhưng tôi vẫn phải ly hôn để thoát khỏi cuộc sống tù túng, ngột ngạt và cả bạo lực ấy.

Ngày ly hôn, con trai lớn chọn ở với bố, còn tôi đưa con gái khi ấy mới 6 tuổi về nhà ngoại. May mắn là lúc đó bố mẹ tôi vẫn còn khỏe. Tôi gửi con cho ông bà rồi lên thành phố làm việc. Tôi lao vào công việc như một cách quên đi cuộc hôn nhân đổ vỡ, cũng để có tiền lo cho bố mẹ già và con gái. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ diễn ra theo điều mình mong muốn.

Ảnh minh họa. Nguồn: AI.

Chưa đầy hai năm sau, bố tôi đột ngột qua đời vì cơn đau tim. Mất bạn đời, mẹ tôi như già đi cả chục tuổi. Bà đau ốm liên miên, người gầy đi trông thấy. Không đành lòng để hai bà cháu chăm nhau, tôi xin nghỉ việc trên thành phố, về quê tìm một công việc gần nhà để tiện chăm sóc hai bà cháu.

Nhà tôi chỉ có hai anh em. Anh trai hơn tôi năm tuổi. Từ khi lập gia đình, bố mẹ đã cho anh một mảnh đất để ra ở riêng. Trước đây, anh em tôi vẫn rất hòa thuận. Những ngày tôi còn đi làm xa, anh vẫn thường ghé qua xem con gái tôi học hành thế nào, có thiếu thốn gì không. Vậy mà từ ngày bố mất, mọi thứ dần khác.

Mỗi lần sang thăm mẹ, anh lại nhắc chuyện đất đai. Ban đầu chỉ là vài câu vu vơ rằng mẹ cũng nên tính toán trước để sau này khỏi tranh chấp. Rồi dần dần, anh giục mẹ làm di chúc. Có hôm, anh còn hỏi tôi: "Em có tính đi bước nữa không? Hay sau này sẽ xây nhà ở đây luôn".

Tôi chỉ cười cho qua chuyện, nhưng trong lòng nặng trĩu. Tôi hiểu anh cũng có nỗi lo của riêng mình. Anh có hai con trai, chắc nghĩ đến chuyện tài sản sau này. Thế nhưng, không hiểu sao tôi vẫn thấy chạnh lòng. Cảm giác như sự có mặt của mẹ con tôi trong căn nhà này đã vô tình khiến anh bất an.

Mẹ tôi cũng nhận ra điều đó. Nhiều lần tôi ngỏ ý sẽ đưa con lên thành phố thuê nhà, bà đều gạt đi. Bà nói: "Khi nào mẹ còn sống thì đây vẫn là nhà của con".

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đợt mẹ tôi ốm phải nằm viện gần nửa tháng, anh trai lại nói với bà nên làm di chúc luôn để sau này khỏi xảy ra kiện tụng. Lần ấy, tôi thấy mẹ buồn lắm.

Đợi sức khỏe khá hơn, bà gọi cả gia đình về họp. Bà quyết định cắt một nửa mảnh vườn cho tôi để sau này xây một căn nhà nhỏ, có chỗ ổn định nuôi con gái. Phần đất còn lại cùng căn nhà sẽ để anh trai quản lý, lo hương khói cho bố mẹ.

Tôi vội vàng từ chối. Tôi nói mình chỉ ở nhờ mẹ một thời gian. Sau này con gái lớn, hai mẹ con sẽ tự lo.

Nhưng mẹ tôi lắc đầu. Bà nói con nào cũng là con. Ngày trước bố mẹ đã cho con trai phần đất ra ở riêng. Giờ cũng muốn cho con gái một phần để có chỗ đi về. Như thế bà có mất cũng yên lòng.

Khi mẹ tôi vừa dứt lời, anh tôi lập tức lên tiếng. Anh nhìn thẳng mẹ và nói: "Không phải con tiếc đất nhưng cô ấy là phận gái, có thể sắp tới sẽ đi bước nữa, không ở đây. Trong khi nhà con hai đứa con trai, sau này các cháu còn sinh con đẻ cái. Đất chật, người đông, khó sống lắm. Mẹ nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định".

Lời anh nói không quá nặng nề, nhưng khiến tim tôi nhói lên. Mẹ cũng nhìn anh rồi khẽ thở dài, tỏ ý thất vọng.

Sau hôm đó, anh tôi thể hiện thái độ ra mặt với mẹ. Vợ chồng anh không sang thăm mẹ dù biết bà vẫn chưa khỏe hẳn. Thậm chí, mẹ tôi còn nghe người trong xóm nói, con trai bất bình khi mẹ chia đất cho con gái và còn bóng gió nói, mẹ cho đất con gái thì sau già yếu cứ để con gái chăm đến cuối đời.

Từ ngày đó, mẹ tôi nghĩ nhiều hơn và sức khỏe cũng ngày càng yếu đi. Những đêm mẹ thức trắng, ngồi nhìn lên di ảnh của bố tôi rồi lẩm nhẩm nói gì đó khiến tôi đau lòng vô cùng. Tôi thương mẹ. Bà chỉ mong hai đứa con đều có nơi nương tựa, vậy mà cuối đời vẫn phải suy nghĩ về chuyện đất đai.



Giờ tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này đây. Không nhận đất, đưa con lên thành phố thì sợ mẹ tôi càng nghĩ ngợi. Mà nhận đất rồi xây nhà, tôi sợ sẽ khiến mối quan hệ giữa mẹ và anh trai tôi càng căng thẳng hơn.

Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Thu Hồng

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.