Đừng sợ tuổi già không ai chăm sóc: Ghi nhớ 8 chữ này, cuộc sống sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều

Nhiều người dành cả tuổi trẻ để lo cho gia đình rồi bước vào tuổi già với không ít nỗi bất an. Thế nhưng, sau hơn sáu mươi năm trải nghiệm, tôi nhận ra điều quan trọng nhất không phải chuẩn bị thật nhiều vật chất, mà là thay đổi cách đối diện với chính mình và cuộc sống.

Có người hỏi tôi, điều gì khiến tôi thay đổi nhiều nhất sau tuổi 60?

Tôi nhận ta điều thay đổi lớn nhất là tôi không còn sống với quá nhiều nỗi sợ như khi bước vào tuổi trung niên.

Có một thời gian, tôi luôn ám ảnh bởi những câu hỏi: Nếu sau này đau ốm thì sao? Nếu con cái bận rộn, không có thời gian chăm mình thì sao? Nếu một ngày chỉ còn lại một mình thì phải làm thế nào?

Càng nghĩ, tôi càng thấy tuổi già như một con dốc đầy bất an. Cho đến khi chứng kiến nhiều người bạn cùng trang lứa và nhìn lại chính cuộc đời mình, tôi mới hiểu rằng điều đáng sợ nhất không phải tuổi già, mà là cách mình đối diện với tuổi già.

Và rồi tôi tự nhắc mình bằng tám chữ rất đơn giản: "Yêu thương bản thân, bình thản sống mỗi ngày". Đó cũng là điều quý giá nhất tôi học được sau hơn 60 năm cuộc đời.

Ảnh minh họa

Sau cả đời lo cho người khác, tôi mới nhớ đến bản thân



Nhìn lại, tôi thấy phần lớn cuộc đời mình dành để sống vì người khác. Ngày trẻ thì lo cha mẹ. Có gia đình lại tất bật vì vợ con. Con lớn thêm một chút thì lo chuyện học hành, công việc, cưới xin, rồi đến cháu chắt.

Lúc nào tôi cũng nghĩ người khác quan trọng hơn mình. Chỉ đến khi sức khỏe bắt đầu có vấn đề, tôi mới giật mình nhận ra người sẽ ở bên mình lâu nhất vẫn chính là bản thân mình.

Từ đó, tôi không còn xem việc chăm sóc sức khỏe là điều có thể làm sau. Tôi đi khám định kỳ đều hơn, ngủ đủ giấc hơn, ăn uống điều độ hơn và không còn thấy áy náy khi dành thời gian đọc một cuốn sách, đi bộ hay ngồi uống trà một mình.

Ngày trước, tôi nghĩ đó là hưởng thụ. Bây giờ, tôi hiểu đó là trách nhiệm với chính cuộc đời mình.

Tôi không đặt cả tuổi già vào tay người khác

Là cha mẹ, ai cũng mong con hiếu thảo. Tôi cũng từng như vậy. Có thời điểm, tôi từng nghĩ chỉ cần nuôi con thật tốt thì sau này con sẽ là chỗ dựa của mình, nhưng rồi tôi nhận ra suy nghĩ ấy vô tình tạo áp lực cho cả cha mẹ lẫn con cái.

Các con rất thương tôi, điều đó tôi chưa bao giờ nghi ng nhưng chúng còn công việc, gia đình, con nhỏ và hàng trăm nỗi lo của riêng mình.

Tình yêu thương không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc có thể ở bên cạnh mỗi ngày. Thay vì chờ người khác chăm sóc, tôi chọn cách chuẩn bị cho tuổi già của mình. Tôi cố giữ sức khỏe, dành một khoản tiền dự phòng và học cách tự làm mọi việc trong khả năng.

Kỳ lạ là càng tự lập, tôi càng thấy thanh thản. Bởi khi không phụ thuộc quá nhiều vào ai, mình cũng không còn sợ một ngày nào đó sẽ bị bỏ lại phía sau.

Có những chuyện, buông xuống rồi mới thấy lòng mình nhẹ hơn

Nếu hỏi điều gì khiến con người già đi nhanh nhất, tôi sẽ không nói là tuổi tác mà là những điều cũ kỹ chất đầy trong lòng.

Có những chuyện xảy ra từ mười năm, hai mươi năm trước nhưng tôi vẫn nhớ như mới hôm qua: Một lời nói làm mình tổn thương; Một lần bị hiểu lầm; Một điều tiếc nuối mãi chưa nguôi...

Tôi từng nghĩ nhớ để không quên, sau này mới hiểu, càng giữ thì người mệt nhất vẫn là mình.

Bây giờ, tôi học cách để mọi chuyện ở lại phía sau, thay vì tiếc điều đã mất, tôi tập nhìn nhiều hơn vào những gì mình đang có.

Một bữa cơm ngon.

Một buổi sáng nhiều nắng.

Một cuộc điện thoại hỏi thăm của con.

Hay đơn giản chỉ là còn đủ sức đi bộ mỗi ngày.

Những điều nhỏ bé ấy hóa ra lại làm cuộc sống ấm áp hơn rất nhiều.

Tuổi tác không lấy đi giá trị của một con người

Có thời gian, tôi từng thấy mình trở nên vô dụng. Nghỉ hưu rồi, không còn ai cần mình giải quyết công việc, không còn tất bật như trước.

Nhưng càng sống, tôi càng hiểu giá trị của một con người không nằm ở chức vụ hay đồng lương, mà nằm ở những trải nghiệm tích lũy suốt cả cuộc đời.

Một lời khuyên đúng lúc. Một cái ôm dành cho cháu. Một sự bình tĩnh khi gia đình gặp biến cố, hay đơn giản là kinh nghiệm để con cháu bớt vấp ngã.

Đó đều là những điều không ai có thể học được chỉ từ sách vở.

Tôi không để tuổi già chỉ quanh quẩn trong nỗi lo

Có người cùng tuổi tôi ngày nào cũng nói về bệnh tật. Có người chỉ ngồi đếm thời gian. Nhưng tôi cũng gặp những người ngoài bảy mươi vẫn học đàn, học ngoại ngữ, chăm cây, đi du lịch hoặc tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh.

Tôi nhận ra sự khác biệt không nằm ở tuổi tác hay tiền bạc mà ở việc mỗi người còn giữ cho mình bao nhiêu niềm háo hức với cuộc sống.

Từ ngày nghỉ hưu, tôi cũng tìm cho mình vài thú vui nhỏ: Sáng đi bộ, chiều đọc sách, cuối tuần gặp vài người bạn cũ uống chén trà.

Cuộc sống không còn sôi động như trước, nhưng bình yên hơn rất nhiều.

Điều quý giá nhất sau tuổi 60 là được sống chậm

Ngày trẻ, tôi luôn nghĩ hạnh phúc phải là những điều thật lớn lao. Giờ đây điều tôi muốn chỉ là mỗi sáng thức dậy vẫn còn thấy mình khỏe mạnh, lòng nhẹ nhõm và còn đủ hứng thú để đón một ngày mới.

Có lẽ, đó mới là sự giàu có lớn nhất của tuổi già.

Bây giờ, nếu ai hỏi tôi bí quyết để bớt lo lắng về tuổi già, tôi vẫn sẽ trả lời bằng tám chữ ấy: "Yêu thương bản thân, bình thản sống mỗi ngày".

Yêu bản thân để giữ gìn sức khỏe.

Yêu bản thân để không đặt tất cả kỳ vọng vào người khác.

Yêu bản thân để biết buông bỏ điều đã qua và tận hưởng điều đang có.

Đi qua hơn nửa cuộc đời, tôi thấy tuổi già không đáng sợ như mình từng nghĩ. Chỉ cần còn biết chăm sóc chính mình, giữ một trái tim lạc quan và sống trọn từng ngày, những năm tháng cuối đời hoàn toàn có thể trở thành quãng thời gian bình yên và đẹp đẽ nhất của một đời người.

Tâm Khang

Về già mới hiểu: Muốn con cái hiếu thuận, sau tuổi 60 cha mẹ nên giữ 3 nguyên tắc này GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ dành gần như cả cuộc đời để lo cho con. Nhưng khi con trưởng thành và có gia đình riêng, yêu thương không còn đồng nghĩa với hy sinh vô điều kiện. Biết giữ ranh giới, tôn trọng cuộc sống riêng của con và chăm sóc chính mình là những điều giúp tuổi già thanh thản và tình thân thêm bền chặt.