Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

4 cách tôi kiểm soát chi tiêu sau tuổi 45 để không phải lo lắng khi nghỉ hưuTâm sự -
GĐXH - Bắt đầu chuẩn bị tài chính cho tuổi nghỉ hưu sau tuổi 45 không hề quá muộn nếu biết quản lý chi tiêu hợp lý.
Mẹ chia cho tôi nửa mảnh đất để xây nhà sau ly hôn, câu nói của anh trai khiến tôi day dứt khôn nguôiTâm sự -
GĐXH - Lời anh trai nói không quá nặng nề nhưng khiến tim tôi nhói lên. Mẹ cũng nhìn anh rồi khẽ thở dài, tỏ ý thất vọng.
Ngoài 70 tuổi, tôi mới hiểu: Tuổi già muốn được bình yên thì yêu con cần phải giữ 2 nguyên tắcTâm sự -
GĐXH - Có những cha mẹ dành cả đời hy sinh cho con, sẵn sàng cho đi tất cả những gì mình có, nhưng đến cuối cùng lại sống tuổi già trong hụt hẫng và tủi thân.
Bố mẹ nói lên chơi vài ngày nhưng ở cả tháng không về, mãi đến ngày cuối mới chịu thú nhận một sự thật khiến tôi chết lặngTâm sự -
Tôi còn nghĩ hay ông bà mắc bệnh gì mà giấu con cái, hoặc ở quê xảy ra chuyện gì khó nói.
Chỉ sau lần chứng kiến tuổi già của bạn lâm vào cảnh khó khăn, tôi đã thay đổi suy nghĩ về tiền tiết kiệmTâm sự -
GĐXH - Năm nay tôi 65 tuổi. Nếu hỏi điều gì khiến tôi thay đổi nhiều nhất trong những năm gần đây, có lẽ đó là cách nhìn về tiền tiết kiệm lúc tuổi già.
Quen nhau trên Facebook hơn 1 tháng, tôi cứ ngỡ gặp được chân ái, ai ngờ buổi hẹn đầu tiên khiến tôi sốc đến ngỡ ngàngTâm sự -
Lúc nhìn thấy anh ngoài đời, tôi khá yên tâm vì anh không khác ảnh trên Facebook.
30 năm chăm sóc anh trai tật nguyền, bố chồng tôi nhận lại món quà cuối đời khiến cả nhà nghẹn ngàoTâm sự -
GĐXH - Suốt 30 năm chăm sóc người anh tật nguyền không một lời than vãn, bố chồng tôi xúc động khi thấy phong bì và mảnh giấy bác để lại dưới gối.
Tuổi già mới thấm: Muốn sống hạnh phúc bên con cháu, có 2 việc cha mẹ càng sớm buông bỏ càng tốtTâm sự -
GĐXH - Càng về già, tôi càng hiểu rằng muốn tuổi già bình yên, gia đình hòa thuận thì có hai việc cha mẹ nên học cách buông bỏ: Đừng can thiệp quá sâu và đừng so sánh con cháu...
Chồng chỉ còn 1% cơ hội có con, nhưng điều khiến tôi không dám làm IVF lại là cuộc hôn nhân nàyTâm sự -
GĐXH - Khi bác sĩ thông báo chồng chỉ còn khoảng 1% cơ hội có con tự nhiên, tôi tưởng điều khó khăn nhất phía trước sẽ là hành trình IVF. Nhưng càng suy nghĩ, tôi càng nhận ra điều khiến mình sợ nhất không phải những mũi tiêm hay những lần chuyển phôi, mà là việc đưa một đứa trẻ đến với một cuộc hôn nhân mà chính tôi cũng không còn chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Tôi vô tình xem camera trong nhà, phát hiện sự thật không tin nổi về con trai và con dâuTâm sự -
Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải tự hỏi liệu có phải chính mình đã dạy con trai sai cách.