Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

| Tâm sự
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Ở tuổi 70, khi nhìn lại chặng đường đã qua, người phụ nữ ấy không tiếc những tháng năm vất vả, cũng không ước mình có một cuộc đời khác. Chỉ có vài điều rất bình dị mà phải mất 30 năm, bà mới thật sự thấm thía. Đó là những điều bà muốn kể lại, như một lời thủ thỉ gửi đến những ai vẫn đang tất bật giữa cuộc sống.

Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn - Ảnh 1.Từ tuổi 40 đến 70: Mỗi 10 năm, cuộc đời lại dạy chúng ta những điều càng nghĩ càng thấm thía

GĐXH - Tuổi tác không chỉ để lại những nếp nhăn trên gương mặt mà còn âm thầm thay đổi cách mỗi người nhìn về cuộc sống. Sau tuổi 40, cứ mỗi 10 năm trôi qua, chúng ta lại hiểu thêm nhiều điều. Đó không phải là những bài học được dạy bằng lời nói, mà được đúc kết từ chính những trải nghiệm, mất mát và yêu thương của một đời người.

Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn - Ảnh 2.Nếu bạn chuẩn bị nghỉ hưu, nên học cách bớt sớm những điều này, đặc biệt là điều thứ tư

GĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là khép lại một chặng đường làm việc, mà còn là bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Muốn những năm tháng sau nghỉ hưu được nhẹ nhàng và bình yên hơn, đôi khi điều chúng ta cần không phải là có thêm thật nhiều, mà là học cách buông bớt những suy nghĩ, kỳ vọng và áp lực không còn cần thiết.

Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn - Ảnh 3.58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

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