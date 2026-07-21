Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

Từ tuổi 40 đến 70: Mỗi 10 năm, cuộc đời lại dạy chúng ta những điều càng nghĩ càng thấm thía GĐXH - Tuổi tác không chỉ để lại những nếp nhăn trên gương mặt mà còn âm thầm thay đổi cách mỗi người nhìn về cuộc sống. Sau tuổi 40, cứ mỗi 10 năm trôi qua, chúng ta lại hiểu thêm nhiều điều. Đó không phải là những bài học được dạy bằng lời nói, mà được đúc kết từ chính những trải nghiệm, mất mát và yêu thương của một đời người.

Nếu bạn chuẩn bị nghỉ hưu, nên học cách bớt sớm những điều này, đặc biệt là điều thứ tư GĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là khép lại một chặng đường làm việc, mà còn là bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Muốn những năm tháng sau nghỉ hưu được nhẹ nhàng và bình yên hơn, đôi khi điều chúng ta cần không phải là có thêm thật nhiều, mà là học cách buông bớt những suy nghĩ, kỳ vọng và áp lực không còn cần thiết.