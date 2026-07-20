Ngoài 70 tuổi, tôi mới hiểu: Tuổi già muốn được bình yên thì yêu con cần phải giữ 2 nguyên tắc

Tôi năm nay 74 tuổi. Sau khi chứng kiến nhiều câu chuyện của bạn bè cùng trang lứa, thậm chí cả trong chính gia đình mình, tôi nhận ra một điều: không phải lúc nào yêu thương nhiều cũng mang lại kết quả tốt đẹp. Có những cha mẹ dành cả đời hy sinh cho con, sẵn sàng cho đi tất cả những gì mình có, nhưng đến cuối cùng lại sống tuổi già trong hụt hẫng và tủi thân.

Ngày còn trẻ, tôi cũng từng nghĩ cha mẹ phải lo cho con hết sức có thể. Con cần học hành thì cố gắng cho học. Con cần mua nhà thì hỗ trợ mua nhà. Con gặp khó khăn thì cha mẹ phải đứng ra gánh vác. Tôi từng cho rằng đó là trách nhiệm và cũng là tình yêu lớn nhất của người làm cha mẹ.

Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra rằng tình yêu nếu thiếu sự tỉnh táo rất dễ biến thành sự nuông chiều. Khi mọi mong muốn đều được đáp ứng, một số người trẻ dần coi sự hy sinh của cha mẹ là điều hiển nhiên. Họ quen nhận mà quên mất việc trân trọng những gì mình đang có.

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Đừng trao hết tài sản khi tuổi già còn ở phía trước

Một người bạn của tôi từng bán đất, chia gần hết tài sản cho các con khi mới ngoài 60 tuổi. Ông nghĩ làm như vậy để con cái ổn định cuộc sống, còn mình có lương hưu nên không cần giữ lại nhiều.

Nhưng chỉ vài năm sau, khi sức khỏe giảm sút và cần tiền điều trị bệnh, ông mới thấy mình rơi vào thế bị động. Các con không phải không thương cha mẹ, nhưng ai cũng có gia đình, có những áp lực riêng.

Từ câu chuyện đó, tôi hiểu rằng giữ lại một phần tài sản cho bản thân không phải là ích kỷ. Đó là cách để người già giữ sự chủ động và có một điểm tựa cho chính mình.

Tiền bạc không chỉ là chuyện vật chất. Đôi khi nó còn là sự tự tin, là quyền được lựa chọn và là cảm giác an tâm khi tuổi già xuất hiện những điều không lường trước.

Ảnh minh họa.

Yêu con không có nghĩa là để con muốn gì được nấy

Một sai lầm khác mà nhiều cha mẹ mắc phải là sợ con buồn nên luôn chiều theo mọi yêu cầu của con.

Thực tế, cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nếu từ nhỏ con đã quen được đáp ứng mọi mong muốn, khi bước ra xã hội, chúng rất dễ thất vọng khi gặp khó khăn hoặc bị từ chối.

Tôi từng thấy có những gia đình vì quá thương con mà thay con giải quyết mọi vấn đề. Đến khi cha mẹ già yếu, con lại không biết tự đứng trên đôi chân của mình.

Ngược lại, những người con được dạy về trách nhiệm, được nghe lời khuyên đúng lúc và hiểu rằng mọi thứ đều phải cố gắng mới có được thường trưởng thành hơn rất nhiều.

Cha mẹ thông minh không phải là người luôn nói "đồng ý", mà là người biết nói "không" khi cần thiết.

Tuổi già bình yên cần tình yêu có nguyên tắc

Sau nhiều năm quan sát và trải nghiệm, tôi nhận ra rằng điều quan trọng nhất trong việc nuôi dạy con không phải là cho con bao nhiêu tiền hay hy sinh bao nhiêu thứ, mà là giúp con trở thành người biết trân trọng, biết chịu trách nhiệm và biết nghĩ cho người khác.

Cha mẹ có thể yêu con hết lòng, nhưng đừng yêu đến mức đánh mất chính mình. Hãy giúp đỡ khi cần, đồng hành khi cần, nhưng vẫn phải giữ cho mình một khoảng an toàn về tài chính, cảm xúc và cuộc sống riêng.

Bởi đến tuổi già, điều khiến cha mẹ hạnh phúc không phải là việc đã cho con bao nhiêu, mà là nhìn thấy con trưởng thành, sống tử tế và vẫn dành cho cha mẹ sự yêu thương, kính trọng.

Và tôi nghĩ, đó mới là thành quả đáng quý nhất của một đời làm cha mẹ.

Nguyên Khôi