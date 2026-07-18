30 năm chăm sóc anh trai tật nguyền, bố chồng tôi nhận lại món quà cuối đời khiến cả nhà nghẹn ngào

Ngày đầu tiên theo chồng về ra mắt gia đình, điều khiến tôi ấn tượng nhất không phải căn nhà hay bữa cơm sum họp, mà là hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn ở góc phòng.

Đôi tay và đôi chân của bác đều co quắp, biến dạng vì bệnh tật. Bác không thể nói thành tiếng, chỉ phát ra những âm thanh ú ớ và nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hậu. Ban đầu, tôi không khỏi bối rối vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thấy vậy, chồng nhẹ nhàng giải thích đó là bác cả của anh. Từ nhiều năm nay, sau khi bà nội qua đời, bác đã chuyển về sống cùng gia đình chúng tôi.

Chính câu chuyện phía sau cuộc đời của bác đã khiến tôi càng thêm kính trọng bố mẹ chồng mình.

Bố chồng tôi trở thành người chăm sóc bác trong từng bữa ăn, giấc ngủ và mọi sinh hoạt hằng ngày. Ảnh minh họa

Bác cả khỏe mạnh một thời, nhưng bệnh tật đã cướp đi cả cuộc đời

Gia đình chồng tôi có đông anh em. Bố chồng là con út, phía trên còn một người anh cả, năm người anh trai và một người chị gái.

Theo lời mọi người kể lại, bác cả từng là một thanh niên khỏe mạnh. Thế nhưng một trận bạo bệnh đã làm thay đổi tất cả. Di chứng khiến cơ thể bác ngày càng suy yếu, khả năng vận động giảm dần rồi mất hẳn.

Những năm đầu, bác vẫn có thể làm những công việc nhẹ để tự nuôi sống bản thân. Nhưng đến gần tuổi 50, bác hoàn toàn mất sức lao động.

Chân không còn đi được, cơ bắp teo dần theo thời gian, thính giác và khả năng nói cũng gần như mất hẳn.

Suốt nhiều năm, bà nội là người trực tiếp chăm sóc bác. Đến khi bà qua đời vì tuổi cao sức yếu, việc ai sẽ nuôi bác trở thành câu chuyện khiến cả đại gia đình tranh cãi.

Khi mọi người đều từ chối, bố chồng tôi lặng lẽ đón anh trai về nhà

Sau đám tang bà nội, các anh chị em trong nhà đều bối rối trước trách nhiệm chăm sóc người anh tật nguyền.

Có người đề nghị đưa bác vào viện dưỡng lão, có người viện đủ lý do để từ chối nhận nuôi. Cuối cùng, chỉ có bố chồng tôi - người em út trong gia đình - chủ động đứng ra đón bác về sống cùng.

Không ai ép buộc, cũng chẳng ai hứa hẹn điều gì. Ông chỉ nói đơn giản rằng đó là anh ruột của mình.

Từ ngày ấy, bố chồng tôi trở thành người chăm sóc bác trong từng bữa ăn, giấc ngủ và mọi sinh hoạt hằng ngày.

Từ ngày làm dâu, tôi mới hiểu thế nào là một gia đình tử tế

Lần đầu gặp tôi, bác cả cố giơ bàn tay run rẩy ra như muốn chào đón cô cháu dâu tương lai.

Ban đầu tôi còn ngập ngừng, nhưng khi nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy, bác nở nụ cười rất hiền. Chồng tôi bảo bác đang rất vui vì sắp có thêm thành viên mới trong gia đình.

Khi kể câu chuyện này với bố mẹ đẻ, mẹ tôi khá bất ngờ vì hoàn cảnh nhà chồng. Ngược lại, bố tôi chỉ mỉm cười rồi nói: "Con may mắn lắm. Một gia đình sẵn sàng chăm sóc người thân yếu thế suốt nhiều năm mới là gia đình biết sống có tình nghĩa."

Quả thật, sau khi kết hôn, tôi càng cảm nhận rõ điều đó.

Bố mẹ chồng luôn yêu thương con cháu. Khi tôi sinh con, ông bà chủ động chăm sóc các cháu để vợ chồng yên tâm đi làm. Mỗi tối cả nhà quây quần bên mâm cơm, tiếng cười luôn lấp đầy căn nhà nhỏ.

Điều khiến tôi xúc động hơn cả là các con tôi cũng rất yêu quý bác cả.

Đặc biệt, cô con gái nhỏ luôn gọi bác là "ông" đầy trìu mến. Mỗi bữa cơm, con đều lựa miếng thịt ngon nhất hay phần bụng cá ít xương để gắp cho bác rồi hồn nhiên nói: "Ông ăn chỗ này sẽ không bị hóc."

Những cử chỉ nhỏ ấy khiến người lớn trong nhà không khỏi ấm lòng.

Suốt 30 năm, bố chồng chưa từng than vãn một lời

Thực tế, người vất vả nhất trong gia đình chính là bố chồng tôi. Do các cơ của bác cả bị teo dần, mọi việc từ vệ sinh cá nhân, thay quần áo, đánh răng, rửa mặt đến ăn uống đều cần người hỗ trợ.

Gần như ngày nào bố chồng cũng tự tay chăm sóc anh trai. Ngay cả khi bệnh đau lưng tái phát, ông vẫn không muốn giao việc cho con cháu.

Nhiều lần vợ chồng tôi xin thay phiên chăm bác, nhưng ông đều từ chối vì sợ chúng tôi bận rộn.

Điều đáng quý là suốt ba thập kỷ ấy, tôi chưa từng nghe bố chồng than phiền hay tỏ ra khó chịu với anh trai mình.

Có lần đưa bác đi khám định kỳ, bác sĩ còn bất ngờ khi thấy một người gần 90 tuổi bị tật nguyền lâu năm nhưng da dẻ hồng hào, tinh thần minh mẫn và luôn giữ thái độ lạc quan.

Hàng xóm cũng thường khen bác được chăm sóc chu đáo chẳng khác nào người thân ruột thịt.

Di sản cuối đời của bác cả khiến cả gia đình rơi nước mắt

Năm 89 tuổi, sau một thời gian sức khỏe suy giảm, bác cả lặng lẽ qua đời. Vì cả đời không lập gia đình, cũng không có con cái, bố chồng tôi quyết định tổ chức tang lễ chu đáo để bác được ra đi thanh thản.

Trong lúc dọn dẹp căn phòng trước khi đưa bác về nơi an nghỉ cuối cùng, cả nhà phát hiện dưới chiếc gối có một phong bì cũ.

Bên trong là 5.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 19 triệu đồng, kèm theo dòng chữ nguệch ngoạc: "Cho em út."

Khoảnh khắc ấy, tất cả đều lặng người.

Thì ra suốt nhiều năm, bác vẫn nhận khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật. Tuy nhiên, bố chồng tôi chưa bao giờ giữ số tiền đó mà luôn đưa lại cho bác để tự chi tiêu.

Ít ai ngờ bác gần như không dùng đến, lặng lẽ dành dụm từng đồng với mong muốn gửi lại người em đã hy sinh chăm sóc mình suốt ba thập kỷ.

Số tiền không lớn, nhưng chứa đựng lòng biết ơn và tình cảm mà bác cất giữ cả cuộc đời.

Cầm chiếc phong bì trên tay, bố chồng tôi không nói nên lời. Còn với những người chứng kiến câu chuyện ấy, ai cũng hiểu rằng giá trị lớn nhất mà bác để lại không phải tiền bạc, mà là minh chứng rằng sự tử tế và yêu thương chân thành sẽ luôn được ghi nhớ, dù đôi khi phải chờ đến tận phút cuối của cuộc đời mới được bày tỏ.

* Câu chuyện là chia sẻ của cô Tiểu Vân, 48 tuổi, hiện đang sống và làm việc ở Trung Quốc.