Chỉ sau lần chứng kiến tuổi già của bạn lâm vào cảnh khó khăn, tôi đã thay đổi suy nghĩ về tiền tiết kiệm

Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, đến tuổi này không cần quá nhiều tiền, chỉ đủ ăn đủ tiêu là được. Nhưng chỉ sau lần chứng kiến ông bạn già ấy rơi vào cảnh khó khăn, tôi đã suy nghĩ khác. Tôi nhận ra tuổi già nhất định phải giữ cho mình một khoản tiền riêng.

Tuổi già, tôi từng nghĩ giữ quá nhiều tiền là không cần thiết

Vợ chồng tôi đều là công chức nghỉ hưu. Cuộc sống không giàu có nhưng cũng không phải lo nghĩ quá nhiều về cơm áo gạo tiền. Hai người con đều đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định nên tôi luôn cảm thấy yên tâm.

Nhiều năm trước, tôi vẫn mang suy nghĩ rất phổ biến của thế hệ mình: tiền bạc tích cóp cả đời cuối cùng cũng là để cho con. Mỗi khi con cái cần hỗ trợ mua nhà, sửa nhà hay đầu tư làm ăn, tôi đều sẵn lòng giúp đỡ. Thậm chí có giai đoạn, tôi từng tính chuyển phần lớn số tiền tiết kiệm cho các con quản lý vì cho rằng mình đã có lương hưu hàng tháng, giữ nhiều tiền cũng chẳng để làm gì.

Lúc đó, tôi nghĩ như vậy là yêu thương con cái. Tôi chưa từng hình dung rằng tuổi già có thể xuất hiện những tình huống ngoài dự liệu, và khi ấy, một khoản tiền dự phòng lại trở nên quan trọng đến thế.

Cuộc gọi lúc nửa đêm từ người bạn thân

Người bạn thân của tôi tên Thọ. Chúng tôi quen nhau từ những ngày còn trẻ, cùng trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Ông Thọ là người rất thương con. Sau khi nghỉ hưu, ông bán một mảnh đất của gia đình rồi chia gần hết số tiền cho hai người con để các cháu ổn định cuộc sống.

Mỗi lần gặp nhau, ông vẫn vui vẻ kể chuyện con cái thành đạt, nhà cửa khang trang. Ông thường nói rằng nhìn thấy các con bớt vất vả là ông mãn nguyện.

Thế nhưng cách đây hai năm, vào gần nửa đêm, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của ông. Giọng nói của người bạn già nghe mệt mỏi và đầy lo lắng. Ông vừa nhập viện vì một biến chứng sức khỏe nghiêm trọng và phải phẫu thuật gấp.

Sáng hôm sau vào thăm, điều khiến tôi nhớ mãi không phải là bệnh tình của ông mà là vẻ bất an hiện rõ trên khuôn mặt. Ông nói chi phí điều trị cao hơn dự kiến trong khi các con đều đang gặp khó khăn riêng. Một người vừa vay ngân hàng mua nhà, người còn lại đang đầu tư kinh doanh nên tài chính chưa dư dả.

Điều khiến ông buồn không phải vì con cái không quan tâm. Trái lại, các con đều chạy ngược chạy xuôi lo cho bố. Nhưng lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy mình không còn chủ động trước những vấn đề của chính bản thân.

Một câu nói khiến tôi suy nghĩ suốt nhiều tháng

Sau đợt điều trị, sức khỏe của ông dần ổn định. Một hôm ngồi uống trà, ông bất ngờ nói với tôi:

"Già rồi mới hiểu, giữ một khoản tiền riêng không phải để đề phòng con cái, mà để đề phòng những bất trắc của cuộc sống."

Tôi nghe xong mà lặng người.

Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Bởi trước đó, tôi luôn cho rằng tiền tiết kiệm chỉ là tài sản vật chất. Nhưng với người già, nó còn là cảm giác an tâm, là sự chủ động và là quyền được tự quyết khi chẳng may biến cố xảy ra.

Cuộc sống vốn không thể đoán trước. Hôm nay còn khỏe mạnh nhưng ngày mai có thể phải nằm viện. Hôm nay con cái còn thuận lợi nhưng ngày mai chúng cũng có thể gặp áp lực riêng. Nếu mọi thứ đều phụ thuộc vào người khác, tuổi già sẽ khó tránh khỏi cảm giác bất an.

Ảnh minh họa.

Tôi thay đổi cách chuẩn bị cho tuổi già

Từ sau câu chuyện của bạn mình, tôi ngồi lại bàn bạc với vợ. Chúng tôi vẫn tiếp tục giúp đỡ các con khi cần, nhưng quyết định giữ lại một khoản tiền tiết kiệm phù hợp cho tuổi già.

Khoản tiền ấy không quá lớn, cũng không phải để tích trữ hay phòng xa một cách cực đoan. Đơn giản, đó là khoản dự phòng để vợ chồng tôi có thể chủ động chăm sóc sức khỏe, xử lý những việc phát sinh và sống thoải mái hơn trong những năm tháng sau này.

Điều bất ngờ là từ khi thay đổi suy nghĩ, tôi lại thấy nhẹ lòng hơn. Tôi không còn băn khoăn giữa việc nên cho con bao nhiêu hay giữ lại bao nhiêu. Tôi hiểu rằng yêu thương con cái không đồng nghĩa với việc trao đi tất cả những gì mình có.

Đôi khi, biết giữ lại một phần cho bản thân cũng là một cách yêu thương con cháu. Bởi khi cha mẹ còn chủ động về tài chính và cuộc sống, con cái cũng bớt đi rất nhiều gánh nặng và áp lực.

Tuổi già bình yên không chỉ nhờ tình thương của con cháu

Nhiều người trong thế hệ chúng tôi lớn lên với suy nghĩ rằng cha mẹ phải hy sinh hết mình cho con cái. Tôi từng tin điều đó là đúng. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra rằng sự hy sinh nào cũng cần có giới hạn.

Con cái cần được yêu thương, hỗ trợ và đồng hành. Tuy nhiên, cha mẹ cũng cần chuẩn bị cho những năm tháng tuổi già của chính mình. Không ai biết trước tương lai sẽ ra sao, nhưng ai cũng có thể chuẩn bị cho mình một điểm tựa.

Chứng kiến người bạn thân lâm vào hoàn cảnh khó khăn đã cho tôi một bài học mà có lẽ nếu không tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không bao giờ hiểu hết.

Đến tuổi này, tôi mới nhận ra tiền tiết kiệm không chỉ là những con số trong sổ ngân hàng. Với người già, đó còn là cảm giác yên tâm khi đau ốm, là sự chủ động trước những biến cố bất ngờ và là nền tảng để tuổi già được sống với sự tự trọng của chính mình.

Vì vậy, nếu có thể gửi gắm một điều tới những người cùng trang lứa, tôi sẽ nói rằng: hãy yêu thương con cái bằng cả tấm lòng, nhưng đừng quên giữ cho mình một khoảng an toàn. Bởi tuổi già bình yên không chỉ đến từ tình thương của con cháu, mà còn đến từ sự chuẩn bị chu đáo cho chính bản thân mình.