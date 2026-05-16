Mẹ hay kể chuyện vợ chồng tôi cho họ hàng đánh giá

Thứ bảy, 15:06 16/05/2026 | Tâm sự

Sau hơn một năm kết hôn, tôi mệt mỏi vì mẹ đẻ vẫn ác cảm với chồng, thường đem chuyện vợ chồng tôi kể cho họ hàng nghe rồi để mọi người cùng phán xét.

Tôi là tác giả câu chuyện "Chồng mới cưới làm mất lòng họ hàng nhà vợ" đầu năm 2025. Sau hơn một năm kết hôn, cuộc sống vợ chồng tôi nhìn chung ổn. Chồng tôi vẫn là người có trách nhiệm với gia đình nhỏ nhưng tính cách ít nói, khô khan và công việc bác sĩ bận rộn khiến anh ngày càng mất điểm trong mắt nhà vợ.

Từ khi biết anh làm bác sĩ, nhiều người họ hàng hay nhờ hỗ trợ chuyện khám chữa bệnh. Chồng tôi không thể trực tiếp dẫn từng người đi khám nên thường viết giấy, nhắn nhờ đồng nghiệp hoặc hướng dẫn họ đến đúng chuyên khoa. Có người được giúp thuận lợi, có người không như mong muốn. Vì vậy, họ hàng cho rằng anh không nhiệt tình, không muốn giúp nhà vợ.

Mâu thuẫn rõ hơn sau khi tôi sinh con. Tôi không về nhà mẹ ở cữ vì nhà mẹ nhiều tầng, đi lại bất tiện. Nhưng mẹ lại nghĩ chồng tôi không cho vợ về ngoại, sợ nhà vợ can thiệp. Từ đó, anh đi làm về muộn, ít nói hay không gọi điện hỏi thăm đều bị mẹ nhìn theo hướng tiêu cực.

Điều khiến tôi khó xử là mẹ thường đem chuyện riêng của vợ chồng tôi kể cho dì, bác nghe. Có lần tôi về ngoại, người thân còn hỏi bóng gió chuyện chồng có "cấm" tôi về nhà mẹ không, trong khi thực tế anh chưa bao giờ làm vậy.

Ngoài ra, các dịp như 8/3, sinh nhật hay kỷ niệm của bố mẹ tôi, chồng hiếm khi tặng quà. Tôi có lúc chạnh lòng nhưng hiểu tính chất công việc quá bận rộn của anh. Còn mẹ lại xem đó là bằng chứng anh không tôn trọng nhà vợ rồi so sánh anh với anh rể tôi, người khéo nói và biết lấy lòng họ hàng hơn.

Tôi đã nhiều lần giải thích với mẹ nhưng bà không nghe. Tôi cũng góp ý để chồng chủ động hơn với nhà ngoại nhưng anh càng bị đánh giá càng áp lực và ngại tiếp xúc.

Giờ tôi thấy mình mắc kẹt giữa mẹ và chồng. Tôi nên làm gì để mẹ tôn trọng ranh giới của gia đình nhỏ, không tiếp tục đem chuyện vợ chồng tôi ra cho họ hàng phán xét?

Bảo Anh
Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
